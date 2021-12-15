Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Фалмер
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
33
Бёрн
Дэн
15
Модер
Якуб
12
Мвепу
Энок
20
Марч
Соломон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
26
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Ed Turns
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|6 (1)
|0.38
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.19
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.06
|Мвепу Энок
|1
|0.06
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.24
|Хименес Рауль
|3
|0.18
|Коди Конор
|1
|0.06
|Саисс Ромен
|1
|0.06
|Невеш Рубен
|1
|0.06
|Килман Макс
|1
|0.06
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Биссума Ив
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Хименес Рауль
|4
|1
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
38%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 22
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|12 - 14
|22
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|16
|4
|9
|3
|14 - 16
|21
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 25
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
25% (35)
Ничья
59.3% (83)
Вулверхэмптон
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
24.06% (32)
Меньше
75.94% (101)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (65)
1:0 Брайтон
13.6% (19)
2:1 Брайтон
8.6% (12)
1:2 Вулверхэмптон
7.9% (11)
0:0 Ничья
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Вулверхэмптон
3.6% (5)
2:0 Брайтон
2.9% (4)
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