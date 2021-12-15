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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 25'

Ход матча

16'
 
Траоре Адама
Хи-Чан Хван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 141
Брайтон 24.8% (35)
X 59.6% (84)
Вулверхэмптон 15.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Вулверхэмптон
2.60
3.16
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
34
Вельтман
Йоел
33
Бёрн
Дэн
3
Кукурелья
Марк
8
Биссума
Ив
15
Модер
Якуб
11
Троссар
Леандро
12
Мвепу
Энок
20
Марч
Соломон
7
Коннолли
Аарон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
26
Хи-Чан
Хван
10
Поденсе
Даниэл
Брайтон
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 6 (1) 0.38
Троссар Леандро 3 (1) 0.19
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.13
Уэлбек Данни 1 0.06
Даффи Шейн 1 0.06
Мвепу Энок 1 0.06
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.24
Хименес Рауль 3 0.18
Коди Конор 1 0.06
Саисс Ромен 1 0.06
Невеш Рубен 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Биссума Ив 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
38%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 5 7 5 23 - 22 22
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 17 6 4 7 12 - 14 22
12. Брайтон 0:0 Заявка 16 4 9 3 14 - 16 21
13. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон 0:1 Заявка 17 3 7 7 14 - 25 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 7 12
7. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 26'
    Траоре пытался на левом краю атаки гостей немного оживить игру, но ничего не получилось - его достаточно легко соперники отодвинули от мяча.
  • 25'
    В целом игра протекает в спокойном ключе. Похоже на то, что исход матча здесь может решить единственная ошибка.
  • 23'
    "Волки" на чужую половину поля ходят только небольшими силами, и остротой у ворот "Брайтона" пока что даже не пахнет.
  • 21'
    Марч на скорости по правому краю ворвался в штрафную площадь гостей, но под прессингом Коди с полного хода не сумел с достаточно острого угла попасть в створ ворот.
  • 20'
    Получше мяч держится в ногах "Брайтона" в первом тайме, но вулверхэмптонцы не позволяют оппонентам приблизиться к своим воротам на ударную дистанцию.
  • Угловой
    19'
    На левом фланге угловой сумели заработать хозяева поля, стараниями Марча и Кукурельи. Подача со стандарта следовала на ближнюю штангу, но там защитники "Вулверхэмптона" на месте.
  • 17'
    Отметим, что Бруну Лаге сразу после травмы Хвана не позволил Траоре выходить на поле, потребовал, чтобы испанец как следует разогрел мышцы перед входом в игру.
  • Замена
    16'
    Вынужденная замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Хи-Чан Хвана на поле вышел Адама Траоре.
  • 15'
    В ответной атаке с дальней дистанции заряжал Мвепу, но мяч у него улетел существенно мимо и выше ворот.
  • 14'
    Подключившийся в атаку Коди попытался пробить после навеса с правого фланга, но слабо получилось, да ещё и практически в руки Санчесу.
  • Фол, нарушение
    13'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "волки". Подача следовала в район 11-метровой отметки, но там брайтонские защитники разобрались.
  • Травма, повреждение
    12'
    С большим трудом даже с посторонней помощью поле покидает Хван. Серьёзную мышечную травму он сегодня получил.
  • Травма, повреждение
    11'
    Снова проблемы у Хвана, и теперь он держится за заднюю поверхность бедра. Всё понятно, парень продолжить матч не сможет. Надо производить замену.
  • 10'
    34-32-34 - такова вероятность сейчас каждого из исходов матча. Букмекеры совершенно не видят в этой паре фаворита, считая, что каждая из сторон имеет равные шансы на успех.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой с правого фланга подали брайтонцы, но серьёзной опасности он воротам гостей не принёс - защитники "Вулверхэмптона" вынесли мяч в аут.
  • Опасный момент
    8'
    Мвепу пробивал из пределов штрафной площади после передачи с левого фланга, но не очень сильно получилось, и Са сумел намертво мяч поймать.
  • 7'
    Поднялся на ноги пострадавший, но очень серьёзно прихрамывает. Как бы не пришлось Бруну Лаге производить раннюю вынужденную замену в этой встрече.
  • Травма, повреждение
    6'
    Хван работал в отборе против Лемпти, но в итоге сам получил повреждение, и надо оказать медицинскую помощь корейскому нападающему.
  • 5'
    Не аншлаг сегодня на "Фалмере", но всё равно достаточно много болельщиков пришли на трибуны. Все поют, так что с футбольной атмосферой здесь проблем не будет в этот вечер.
  • Судья
    4'
    Коннолли должен был получать первую жёлтую карточку в матче, отмахнувшись локтем в голову Невешу, но арбитр почему-то на этот эпизод не отреагировал.
  • 3'
    "Брайтон" включил активный прессинг на чужой половине поля, но мяч отобрать не удалось - снаряд вышел от одного из хозяев поля за лицевую линию.
  • 2'
    В первой атаке гостей через центральную ось в штрафную площадку мяч пытался протащить Тринкан, но смогли соперники чисто выбить мяч у него из-под ног.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! "Волки" начали с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Брайтон
25% (35)
Ничья
59.3% (83)
Вулверхэмптон
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
24.06% (32)
Меньше
75.94% (101)
Обе команды забьют
Да
72.93% (97)
Нет
27.07% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.4% (65)
1:0 Брайтон
13.6% (19)
2:1 Брайтон
8.6% (12)
1:2 Вулверхэмптон
7.9% (11)
0:0 Ничья
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Вулверхэмптон
3.6% (5)
2:0 Брайтон
2.9% (4)
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