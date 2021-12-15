Получше мяч держится в ногах "Брайтона" в первом тайме, но вулверхэмптонцы не позволяют оппонентам приблизиться к своим воротам на ударную дистанцию.

Марч на скорости по правому краю ворвался в штрафную площадь гостей, но под прессингом Коди с полного хода не сумел с достаточно острого угла попасть в створ ворот.

"Волки" на чужую половину поля ходят только небольшими силами, и остротой у ворот "Брайтона" пока что даже не пахнет.

В целом игра протекает в спокойном ключе. Похоже на то, что исход матча здесь может решить единственная ошибка.

Траоре пытался на левом краю атаки гостей немного оживить игру, но ничего не получилось - его достаточно легко соперники отодвинули от мяча.

19' На левом фланге угловой сумели заработать хозяева поля, стараниями Марча и Кукурельи. Подача со стандарта следовала на ближнюю штангу, но там защитники "Вулверхэмптона" на месте.

17' Отметим, что Бруну Лаге сразу после травмы Хвана не позволил Траоре выходить на поле, потребовал, чтобы испанец как следует разогрел мышцы перед входом в игру.

16' Вынужденная замена в составе "Вулверхэмптона": вместо травмированного Хи-Чан Хвана на поле вышел Адама Траоре.

15' В ответной атаке с дальней дистанции заряжал Мвепу, но мяч у него улетел существенно мимо и выше ворот.

14' Подключившийся в атаку Коди попытался пробить после навеса с правого фланга, но слабо получилось, да ещё и практически в руки Санчесу.

13' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "волки". Подача следовала в район 11-метровой отметки, но там брайтонские защитники разобрались.

12' С большим трудом даже с посторонней помощью поле покидает Хван. Серьёзную мышечную травму он сегодня получил.

11' Снова проблемы у Хвана, и теперь он держится за заднюю поверхность бедра. Всё понятно, парень продолжить матч не сможет. Надо производить замену.

10' 34-32-34 - такова вероятность сейчас каждого из исходов матча. Букмекеры совершенно не видят в этой паре фаворита, считая, что каждая из сторон имеет равные шансы на успех.

9' Первый угловой с правого фланга подали брайтонцы, но серьёзной опасности он воротам гостей не принёс - защитники "Вулверхэмптона" вынесли мяч в аут.

8' Мвепу пробивал из пределов штрафной площади после передачи с левого фланга, но не очень сильно получилось, и Са сумел намертво мяч поймать.

7' Поднялся на ноги пострадавший, но очень серьёзно прихрамывает. Как бы не пришлось Бруну Лаге производить раннюю вынужденную замену в этой встрече.

6' Хван работал в отборе против Лемпти, но в итоге сам получил повреждение, и надо оказать медицинскую помощь корейскому нападающему.

5' Не аншлаг сегодня на "Фалмере", но всё равно достаточно много болельщиков пришли на трибуны. Все поют, так что с футбольной атмосферой здесь проблем не будет в этот вечер.

4' Коннолли должен был получать первую жёлтую карточку в матче, отмахнувшись локтем в голову Невешу, но арбитр почему-то на этот эпизод не отреагировал.

3' "Брайтон" включил активный прессинг на чужой половине поля, но мяч отобрать не удалось - снаряд вышел от одного из хозяев поля за лицевую линию.

2' В первой атаке гостей через центральную ось в штрафную площадку мяч пытался протащить Тринкан, но смогли соперники чисто выбить мяч у него из-под ног.