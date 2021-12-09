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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 41
Брайтон 29.3% (12)
X 51.2% (21)
Вулверхэмптон 19.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Вулверхэмптон
2.12
3.38
4.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 6 (1) 0.4
Троссар Леандро 3 (1) 0.2
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.13
Уэлбек Данни 1 0.07
Даффи Шейн 1 0.07
Мвепу Энок 1 0.07
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.25
Хименес Рауль 3 0.19
Коди Конор 1 0.06
Саисс Ромен 1 0.06
Невеш Рубен 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Биссума Ив 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
38%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
25%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Брайтон 29.3% (12)
    X 51.2% (21)
    Вулверхэмптон 19.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.12
    3.38
    4.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брайтон - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    29.3% (12)
    Ничья
    51.2% (21)
    Вулверхэмптон
    19.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (10)
    Меньше
    73.68% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (16)
    1:0 Брайтон
    17.1% (7)
    2:1 Брайтон
    9.8% (4)
    1:2 Вулверхэмптон
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    0:0 Ничья
    4.9% (2)
    0:1 Вулверхэмптон
    4.9% (2)
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    Брайтон
    Вулверхэмптон

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