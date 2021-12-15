Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Стад де Суиз
1:0
20' ГолЭлиа Мешак
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
58 Владение мячом, % 42
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Туре ЯнникНападающий
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
31 матч
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
38.7%
3.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 21 победа
59 матчей
39%
23.7%
37.3%
23 победы 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
30.5%
37.3%
32.2%
18 побед 22 ничьи 19 побед
Второй тайм
33.9%
30.5%
35.6%
20 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|8
|0.47
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.41
|Сибачо Жордан
|7 (1)
|0.41
|Элиа Мешак
|4
|0.24
|Нгамале Муми
|3 (2)
|0.18
|Эбишер Мишель
|2
|0.12
|Мамбимби Феликс
|1
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|Ридер Фабиан
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.82
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.24
|Миллар Лиам
|3
|0.18
|Жегрова Эдон
|2
|0.12
|Касами Пайтим
|2
|0.12
|Лопес Серхио
|2
|0.12
|Ндой Дан
|2
|0.12
|Штокер Валентин
|1
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Джюмарт Эрай
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|2
|Али Мохамед
|5
|0
|Лаупер Сандро
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Нгамале Муми
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Паласиос Матиас
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
7
39%
3
19%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
5
71%
76-90
Забито
37
35
10 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
4
11%
5
14%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
3
8%
7
20%
31-45
7
19%
9
26%
46-60
8
22%
5
14%
61-75
12
32%
5
14%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
1
6%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Базель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3
Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|4
|2
|40 - 25
|37
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|17
|9
|4
|4
|38 - 21
|31
|3.
|Базель
|0:1
|17
|8
|7
|2
|35 - 17
|31
|4.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Серветт
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|6.
|Грасcхоппер
|17
|5
|7
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|17
|4
|4
|9
|21 - 36
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|17
|1
|8
|8
|20 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|0:1
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|2.
|Базель
|0:1
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|3.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|Янг Бойз
|1:0
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|5.
|Серветт
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6