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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20912
Базель
0'
1:0
20' Гол
Элиа Мешак
27' Желтая карточка
Паласиос Матиас
1:1
37' Гол
Миллар Лиам
51' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:1
55' Не забитый пенальти
Нгамале Муми
57' Желтая карточка
Нгамале Муми
61' Желтая карточка
Зесигер Седрик
69' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
87' Желтая карточка
Бургер Ваутер
90'+4
61
Цбинден
Леандро
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
35
Мартинс
Кристофер
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
8
Кинтилья
Хорди
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

31 матч

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
38.7%
3.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 21 победа

59 матчей

39%
23.7%
37.3%
23 победы 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

30.5%
37.3%
32.2%
18 побед 22 ничьи 19 побед

Второй тайм

33.9%
30.5%
35.6%
20 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 8 0.47
Фасснахт Кристиан 7 0.41
Сибачо Жордан 7 (1) 0.41
Элиа Мешак 5 0.29
Нгамале Муми 3 (2) 0.18
Эбишер Мишель 2 0.12
Мамбимби Феликс 1 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.06
Ридер Фабиан 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.82
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.24
Миллар Лиам 4 0.24
Жегрова Эдон 2 0.12
Касами Пайтим 2 0.12
Лопес Серхио 2 0.12
Ндой Дан 2 0.12
Штокер Валентин 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Паласиос Матиас 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Джюмарт Эрай 1 0.06
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 2
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Лаупер Сандро 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Зесигер Седрик 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Паласиос Матиас 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Пельмар Анди 2 0
Ндой Дан 2 0
Кабрал Артур 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
16%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
7
37%
3
18%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
5%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
5
71%
76-90

Забито

38
36
11 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
4
11%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
3
8%
8
22%
31-45
7
18%
9
25%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
12
32%
5
14%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
9%
1
6%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
6
27%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Базель
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3
Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 4 2 40 - 25 37
2. Базель 17 8 8 1 36 - 17 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 17 8 5 4 38 - 22 29
5. Серветт 17 6 4 7 30 - 33 22
6. Грасcхоппер 17 5 7 5 30 - 24 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 17 4 4 9 21 - 36 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 17 1 8 8 20 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 6 2 0 22 - 9 20
2. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 8 1 2 5 11 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
4. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
5. Серветт 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Базель онлайн


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