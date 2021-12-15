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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13272
Хоффенхайм
0'
21' Желтая карточка
Руди Себастьян
21' Желтая карточка
Диаби Мусса
28' Желтая карточка
Раум Давид
1:0
37' Гол
Шик Патрик
60' Желтая карточка
Коссуну Одилон
2:0
63' Гол
Шик Патрик
2:1
80' Гол
Штиллер Анджело
2:2
83' Гол
Даббур Мунас
85' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
86' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
88' Желтая карточка
Даббур Мунас
90' Вторая желтая карточка
Диаби Мусса
90'+5

Ход матча

21'
 
Руди Себастьян
21'
Диаби Мусса
 
28'
 
Раум Давид
37'
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
1:0
46'
 
Кадержабек Павел
Акпогума Кевин
46'
 
Штиллер Анджело
Руди Себастьян
60'
Коссуну Одилон
 
63'
Шик Патрик
(Инкапье Пьеро)
2:0
65'
Арангис Чарлес
Демирбай Керем
 
65'
Адли Амин
Беллараби Карим
 
68'
 
Рюттер Жоржиньо
Бебу Ила
68'
 
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
80'
2:1
Штиллер Анджело
(Фогт Кевин)
82'
Андрих Роберт
Вирц Флориан
 
82'
Рецос Панайотис
Коссуну Одилон
 
82'
 
Адамян Саркис
Самассеку Диади
83'
2:2
Даббур Мунас
85'
Тапсоба Эдмон
 
86'
Инкапье Пьеро
 
88'
 
Даббур Мунас
90'
Диаби Мусса
 
90'
Аларио Лукас
Шик Патрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 7 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
Байер Л 86% (123)
X 9.8% (14)
Хоффенхайм 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
1
Бауманн
Оливер
28
Ричардс
Крис
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
18
Самассеку
Диади
16
Руди
Себастьян
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Байер Л
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Хоффенхайм

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 16 (1) 1
Вирц Флориан 5 0.31
Диаби Мусса 5 0.31
Андрих Роберт 2 0.13
Адли Амин 2 0.13
Фримпонг Жереми 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Демирбай Керем 1 (1) 0.06
Беллараби Карим 1 0.06
Амири Надим 1 0.06
Тапсоба Эдмон 1 0.06
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Та Джонатан 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.31
Рюттер Жоржиньо 4 0.25
Даббур Мунас 3 0.19
Баумгартнер Кристоф 3 0.19
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.19
Крамарич Андрей 2 0.13
Гайгер Деннис 2 0.13
Самассеку Диади 2 0.13
Руди Себастьян 2 0.13
Раум Давид 1 0.06
Акпогума Кевин 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Ричардс Крис 1 0.06
Штиллер Анджело 1 0.06
Адамян Саркис 1 0.06
Пош Штефан 1 0.06
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 5 0
Демирбай Керем 4 0
Андрих Роберт 2 1
Баккер Митчел 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Гайгер Деннис 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Даббур Мунас 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
9
56%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
22%
2
12%
1-15
6
33%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

36
33
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
8
22%
3
9%
1-15
7
19%
4
12%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
11
33%
76-90

Пропущено

29
26
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
5
17%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
7
24%
1
4%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
5
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
4. Хоффенхайм Заявка 16 8 3 5 34 - 25 27
5. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
8. Унион Берлин Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
9. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 30 - 20 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Аугсбург Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 1 1 14 13 - 49 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
13. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
14. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Прогнозы 143
Байер Л 86% (123)
X 9.8% (14)
Хоффенхайм 4.2% (6)
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Где смотреть матч Байер Л 2:2 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Хоффенхайм

Исход игры
Байер Л
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Хоффенхайм
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
78.36% (105)
Меньше
21.64% (29)
Обе команды забьют
Да
84.33% (113)
Нет
15.67% (21)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
48.3% (69)
2:0 Байер Л
9.1% (13)
3:1 Байер Л
9.1% (13)
3:2 Байер Л
8.4% (12)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:0 Байер Л
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Хоффенхайм
2.1% (3)
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