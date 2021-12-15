Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: БайАрена Зрители: 13272
21' Желтая карточкаРуди Себастьян
21' Желтая карточкаДиаби Мусса
28' Желтая карточкаРаум Давид
1:0
37' ГолШик Патрик
60' Желтая карточкаКоссуну Одилон
2:0
63' ГолШик Патрик
2:1
80' ГолШтиллер Анджело
2:2
83' ГолДаббур Мунас
85' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
86' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
88' Желтая карточкаДаббур Мунас
90' Вторая желтая карточкаДиаби Мусса
Ход матча
21'
21'
28'
37'
1:0
60'
63'
2:0
80'
2:1
83'
2:2
85'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
7 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Хоффенхайм
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|16 (1)
|1
|Вирц Флориан
|5
|0.31
|Диаби Мусса
|5
|0.31
|Андрих Роберт
|2
|0.13
|Адли Амин
|2
|0.13
|Фримпонг Жереми
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.06
|Беллараби Карим
|1
|0.06
|Амири Надим
|1
|0.06
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.06
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Та Джонатан
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|5
|0.31
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.25
|Даббур Мунас
|3
|0.19
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.19
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.19
|Крамарич Андрей
|2
|0.13
|Гайгер Деннис
|2
|0.13
|Самассеку Диади
|2
|0.13
|Руди Себастьян
|2
|0.13
|Раум Давид
|1
|0.06
|Акпогума Кевин
|1
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.06
|Ричардс Крис
|1
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.06
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Андрих Роберт
|2
|1
|Баккер Митчел
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|4
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
9
56%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
22%
2
12%
1-15
6
33%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
36
33
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
8
22%
3
9%
1-15
7
19%
4
12%
16-30
4
11%
6
18%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
11
33%
76-90
Пропущено
29
26
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
5
17%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
7
24%
1
4%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
5
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|34 - 25
|27
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|6.
|Майнц
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 16
|24
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|30 - 20
|22
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 25
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|13 - 49
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|9.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Хоффенхайм
Исход игры
Байер Л
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Хоффенхайм
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
78.36% (105)
Меньше
21.64% (29)
Обе команды забьют
Да
84.33% (113)
Нет
15.67% (21)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
48.3% (69)
2:0 Байер Л
9.1% (13)
3:1 Байер Л
9.1% (13)
3:2 Байер Л
8.4% (12)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:0 Байер Л
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Хоффенхайм
2.1% (3)
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