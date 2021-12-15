Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Команда Байер Л имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Пьеро Инкапье нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Самассеку Диади нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Градецки не удержал его в руках.

43' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Акпогума Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оливер Бауманн не дал случится голу! Вирц Флориан должен был забивать, но Оливер Бауманн сделал отличный сейв

41' Оливер Бауманн не дал случится голу! Шик Патрик должен был забивать, но Оливер Бауманн сделал отличный сейв

40' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Раум Давид из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Шик Патрик левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

37' Вирц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

37' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Опасность! Раум Давид из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

35' Отличная возможность! Ричардс Крис упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

34' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шик Патрик нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

31' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

30' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Вирц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Пьеро Инкапье видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

28' Вирц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Раум Давид получил желтую карточку от судьи

27' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

24' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Та Джонатан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Диаби Мусса получает желтую карточку за неспортивное поведение

21' Руди Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

20' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

15' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Отличный пас сделал Фогт Кевин из команды Хоффенхайм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

7' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Пьеро Инкапье из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля