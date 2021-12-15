  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
2' Гол
Заха Уилфрид
25' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
26'

Ход матча

2'
Заха Уилфрид
(Эдуар Одсонн)
1:0
25'
Митчелл Тайрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 143
Кристал Пэлас 69.9% (100)
X 24.5% (35)
Саутгемптон 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Саутгемптон
2.27
5.10
9.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Батлэнд
Джек
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
13
Кабальеро
Вилли
21
Ливраменто
Валентино
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
20
Смоллбоун
Уильям
11
Редмонд
Натан
18
Броя
Армандо
23
Телла
Нейтан
Кристал Пэлас
4-3-3
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Саутгемптон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
КC
2:0
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.35
Заха Уилфрид 5 (2) 0.29
Бентеке Кристиан 4 0.24
Эдуар Одсонн 3 0.18
Гехи Марк 2 0.12
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Айю Джордан 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.18
Броя Армандо 3 0.18
Армстронг Адам 2 0.12
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.12
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Гехи Марк 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
6
46%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
35%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

22
13
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
9%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
7
32%
1
8%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 5 7 5 23 - 22 22
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 17 6 4 7 12 - 14 22
12. Брайтон 0:0 Заявка 16 4 9 3 14 - 16 21
13. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон 0:1 Заявка 17 3 7 7 14 - 25 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 7 12
7. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    26'
    Уорд-Праус в центре поля нарушил правила против Айю. На этот раз Саймон Хупер решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Желтая карточка
    25'
    Фланговый защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Угловой
    24'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Кристал Пэлас" уверенно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 23'
    Вновь игроки "Саутгемптона" неплохо поработали на правом фланге, Митчеллу пришлось ещё раз отправить мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    22'
    Заха прошёл вперёд по левому флангу и затем Уилфрид выполнил прострел в центр штрафной площади, Эдуар в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 21'
    Заха отправился прессинговать Кабальеро в штрафную площадь "Саутгемптона", Вилли не стал ничего придумывать и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Угловой
    20'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кристал Пэлас" выбили мяч к радиусу штрафной площади, оттуда Ромеу в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 19'
    Редмонд с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Митчелла и ушёл на угловой. 
  • 18'
    Галлахер из глубины поля выполнил слишком сильную передачу на ход Айю по правому флангу, в итоге Лянко спокойно перехватил мяч. 
  • 17'
    Куйяте потерял мяч в центре поля под давлением Броя, затем Армандо выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Смоллбоун подработал мяч и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 16'
    Заха прошёл вперёд по левому флангу, но у своей штрафной площади Ливраменто грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Смоллбоун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Броя головой пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слабо, а поэтому Батлэнд выловил его без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Томкинс на левом фланге нарушил правила против Уокера-Питерса. "Саутгемптон" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 13'
    Стараются игроки "Саутгемптона" постепенно действовать в высоком прессинге, но пока заставить ошибаться футболистов "Кристал Пэлас" не получается. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Саймон Хупер в центре поля принял спорное решение. В борьбе за верховой мяч Заха практически не трогал Лянко, но в итоге главный арбитр матча дал свисток в пользу "Саутгемптона". 
  • Опасный момент
    11'
    Галлахер со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, после борьбы Томкинс пробил в ближний угол ворот, Кабальеро успел сократить дистанцию и за счёт этого спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Лянко на правом фланге нарушил правила против Айю. "Кристал Пэлас" заработал неплохой стандарт. 
  • 9'
    Салису из аута с левого фланга выбросил мяч на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 8'
    Редмонд прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Уокеру-Питерсу, Томкинс оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 7'
    Батлэнд вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к штрафной площади "Саутгемптона", никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
  • Угловой
    6'
    Игроки "Кристал Пэлас" решили разыграть корнер, затем с левого фланга последовал прострел во вратарскую, могло быть очень опасно, но Кабальеро успел ногой выбить мяч на своего партнёра по команде. 
  • 5'
    Ещё одну атаку по левому флангу провёл "Кристал Пэлас", в итоге Лянко пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Заха!!! Игроки "Саутгемптона" потеряли мяч в центре поля, затем Эдуар выполнил очень хорошую передачу к левому углу штрафной площади на Заха, Уилфрид подработал мяч и из-под Лянко пробил в ближний угол ворот, Кабальеро не смог выручить свою команду. 
  • 3'
    Игроки "Саутгемптона" по левому флангу подобрались к штрафной площади соперника, но до подачи в штрафную "Кристал Пэлас" дело так и не дошло. 
  • 2'
    На сегодняшний день у обеих команд есть проблемы с составом, а поэтому "Кристал Пэлас" и "Саутгемптону" будет тяжело показывать какой-то атакующий футбол. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, иигра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Кристал Пэлас" в случае победы может забраться в первую десятку, а "Саутгемптону" было бы неплохо набрать хоть какие-то очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон

Исход игры
Кристал Пэлас
69.9% (100)
Ничья
24.5% (35)
Саутгемптон
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
38.5% (55)
1:1 Ничья
21.7% (31)
1:0 Кристал Пэлас
18.9% (27)
2:0 Кристал Пэлас
5.6% (8)
1:2 Саутгемптон
2.8% (4)
3:1 Кристал Пэлас
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Саутгемптон
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристал Пэлас
Саутгемптон

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 