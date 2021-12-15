Заха прошёл вперёд по левому флангу и затем Уилфрид выполнил прострел в центр штрафной площади, Эдуар в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Вновь игроки "Саутгемптона" неплохо поработали на правом фланге, Митчеллу пришлось ещё раз отправить мяч на угловой.

Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Кристал Пэлас" уверенно выбили мяч за пределы штрафной площади.

Уорд-Праус в центре поля нарушил правила против Айю. На этот раз Саймон Хупер решил обойтись без жёлтой карточки.

21' Заха отправился прессинговать Кабальеро в штрафную площадь "Саутгемптона", Вилли не стал ничего придумывать и спокойно выбил мяч в центр поля.

20' Уорд-Праус с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кристал Пэлас" выбили мяч к радиусу штрафной площади, оттуда Ромеу в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

19' Редмонд с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Митчелла и ушёл на угловой.

18' Галлахер из глубины поля выполнил слишком сильную передачу на ход Айю по правому флангу, в итоге Лянко спокойно перехватил мяч.

17' Куйяте потерял мяч в центре поля под давлением Броя, затем Армандо выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Смоллбоун подработал мяч и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч ушёл в сторону от цели.

16' Заха прошёл вперёд по левому флангу, но у своей штрафной площади Ливраменто грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

15' Смоллбоун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Броя головой пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слабо, а поэтому Батлэнд выловил его без всякого труда.

14' Томкинс на левом фланге нарушил правила против Уокера-Питерса. "Саутгемптон" заработал относительно неплохой стандарт.

13' Стараются игроки "Саутгемптона" постепенно действовать в высоком прессинге, но пока заставить ошибаться футболистов "Кристал Пэлас" не получается.

12' Саймон Хупер в центре поля принял спорное решение. В борьбе за верховой мяч Заха практически не трогал Лянко, но в итоге главный арбитр матча дал свисток в пользу "Саутгемптона".

11' Галлахер со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, после борьбы Томкинс пробил в ближний угол ворот, Кабальеро успел сократить дистанцию и за счёт этого спасти свою команду.

10' Лянко на правом фланге нарушил правила против Айю. "Кристал Пэлас" заработал неплохой стандарт.

9' Салису из аута с левого фланга выбросил мяч на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Редмонд прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Уокеру-Питерсу, Томкинс оказался первым на мяче и выбил его в аут.

7' Батлэнд вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к штрафной площади "Саутгемптона", никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

6' Игроки "Кристал Пэлас" решили разыграть корнер, затем с левого фланга последовал прострел во вратарскую, могло быть очень опасно, но Кабальеро успел ногой выбить мяч на своего партнёра по команде.

5' Ещё одну атаку по левому флангу провёл "Кристал Пэлас", в итоге Лянко пришлось выбивать мяч на угловой.

4' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Заха!!! Игроки "Саутгемптона" потеряли мяч в центре поля, затем Эдуар выполнил очень хорошую передачу к левому углу штрафной площади на Заха, Уилфрид подработал мяч и из-под Лянко пробил в ближний угол ворот, Кабальеро не смог выручить свою команду.

3' Игроки "Саутгемптона" по левому флангу подобрались к штрафной площади соперника, но до подачи в штрафную "Кристал Пэлас" дело так и не дошло.

2' На сегодняшний день у обеих команд есть проблемы с составом, а поэтому "Кристал Пэлас" и "Саутгемптону" будет тяжело показывать какой-то атакующий футбол.