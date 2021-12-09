Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Саутгемптон
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.38
|Бентеке Кристиан
|4
|0.25
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.25
|Эдуар Одсонн
|3
|0.19
|Гехи Марк
|2
|0.13
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Айю Джордан
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.19
|Броя Армандо
|3
|0.19
|Армстронг Адам
|2
|0.13
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.13
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.06
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|Ливраменто Валентино
|1
|0.06
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Гехи Марк
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
6
46%
1
17%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
35%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Забито
22
13
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
9%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
7
32%
1
8%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|10.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Саутгемптон
Исход игры
Кристал Пэлас
56.1% (23)
Ничья
34.1% (14)
Саутгемптон
9.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (13)
2:1 Кристал Пэлас
31.7% (13)
1:0 Кристал Пэлас
19.5% (8)
1:2 Саутгемптон
4.9% (2)
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