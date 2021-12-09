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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 41
Кристал Пэлас 56.1% (23)
X 34.1% (14)
Саутгемптон 9.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Саутгемптон
2.35
3.52
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Саутгемптон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

32%
12%
56%
8 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
КC
2:0
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.38
Бентеке Кристиан 4 0.25
Заха Уилфрид 4 (2) 0.25
Эдуар Одсонн 3 0.19
Гехи Марк 2 0.13
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Айю Джордан 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.19
Броя Армандо 3 0.19
Армстронг Адам 2 0.13
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Гехи Марк 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
6
46%
1
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
6
35%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

22
13
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
9%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
7
32%
1
8%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Кристал Пэлас 56.1% (23)
    X 34.1% (14)
    Саутгемптон 9.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Саутгемптон
    2.35
    3.52
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Саутгемптон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    56.1% (23)
    Ничья
    34.1% (14)
    Саутгемптон
    9.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:1 Кристал Пэлас
    31.7% (13)
    1:0 Кристал Пэлас
    19.5% (8)
    1:2 Саутгемптон
    4.9% (2)
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    Кристал Пэлас
    Саутгемптон

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