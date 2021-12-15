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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фрайбург
0' 26'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 132
Унион Берлин 43.9% (58)
X 36.4% (48)
Фрайбург 19.7% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
2.65
3.48
3.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
21
Прёмель
Гриша
24
Харагути
Генки
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
26
Флеккен
Марк
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Унион Берлин
3-3-2-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.56
Гисельман Нико 3 0.19
Крузе Макс 2 (2) 0.13
Рюэрсон Юлиан 2 0.13
Бехренс Кевин 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Фогльзаммер Андреас 1 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.06
Триммель Кристофер 1 0.06
Прёмель Гриша 1 0.06
Харагути Генки 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 4 0.25
Линхарт Филипп 4 0.25
Грифо Винченцо 3 (2) 0.19
Чон У-Ён 3 0.19
Хёфлер Николас 2 0.13
Шлоттербек Нико 2 0.13
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Хаберер Яник 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Кюблер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
25%
5
33%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
25%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
22%
7
28%
1-15
2
9%
7
28%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
3
12%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
30%
1
6%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 16 10 2 4 36 - 23 32
3. Байер Л 0:0 Заявка 16 8 4 4 37 - 24 28
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 16 8 3 5 32 - 23 27
5. Фрайбург 0:0 Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 16 7 3 6 30 - 19 24
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург 0:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 26 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 16 1 2 13 13 - 46 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 7 1 1 23 - 12 22
2. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
3. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 12 13
11. Фрайбург 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
16. Аугсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л 0:0 Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
14. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Аугсбург 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
16. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 1 8 6 - 31 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Унион Берлин 43.9% (58)
X 36.4% (48)
Фрайбург 19.7% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
2.65
3.48
3.20
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Новости
Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург

Исход игры
Унион Берлин
43% (58)
Ничья
37.8% (51)
Фрайбург
19.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
83.46% (111)
Нет
16.54% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
2:1 Унион Берлин
26.7% (36)
1:2 Фрайбург
14.8% (20)
1:0 Унион Берлин
11.9% (16)
2:0 Унион Берлин
2.2% (3)
0:1 Фрайбург
1.5% (2)
3:1 Унион Берлин
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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