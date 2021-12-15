Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 5000
35' Желтая карточкаХёфлер Николас
77' Желтая карточкаБекер Шеральдо
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Унион Берлин
Фрайбург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.56
|Гисельман Нико
|3
|0.19
|Крузе Макс
|2 (2)
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.13
|Бехренс Кевин
|1
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.06
|Триммель Кристофер
|1
|0.06
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|Харагути Генки
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|4
|0.25
|Линхарт Филипп
|4
|0.25
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.19
|Чон У-Ён
|3
|0.19
|Хёфлер Николас
|2
|0.13
|Шлоттербек Нико
|2
|0.13
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.06
|Шаллаи Роланд
|1
|0.06
|Шаде Кевин
|1
|0.06
|Петерсен Нильс
|1
|0.06
|Кюблер Лукас
|1
|0.06
|Хаберер Яник
|1
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|4
|0
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
25%
5
33%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
25%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
22%
7
28%
1-15
2
9%
7
28%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
3
12%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
6
30%
1
6%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
2
10%
6
38%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|39 - 23
|34
|3.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|39 - 26
|28
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|34 - 25
|27
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 15
|26
|6.
|Майнц
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 16
|24
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|30 - 20
|22
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 25
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 31
|18
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|13 - 49
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|9.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Фрайбург
Исход игры
Унион Берлин
43.4% (59)
Ничья
37.5% (51)
Фрайбург
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
2:1 Унион Берлин
27.2% (37)
1:2 Фрайбург
14.7% (20)
1:0 Унион Берлин
11.8% (16)
2:0 Унион Берлин
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Фрайбург
1.5% (2)
0:1 Фрайбург
1.5% (2)
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