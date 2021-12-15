Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 5000 болельщиков

93' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Так близко к голу! Линхарт Филипп имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андреас Люте!

91' Хаберер Яник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

82' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Флеккен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Плохо сыграл Шлоттербек Кевен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Бекер Шеральдо сейчас получил желтую

77' Удар от ворот произведет Фрайбург

77' Прёмель Гриша не смог попасть в створ ударом издали

76' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Выглядело как неплохой момент. Мёхвальд Кевин из команды Унион Берлин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Флеккен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

72' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Луте Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Удар от ворот произведет Фрайбург

68' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Гисельман Нико нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

67' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бекер Шеральдо и попал в каркас ворот!

65' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

57' Андреас Люте не дал случится голу! Кюблер Лукас должен был забивать, но Андреас Люте сделал отличный сейв

57' ШАНС! Кюблер Лукас вышел один на один с голкипером...

54' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

52' Еккель Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали

49' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

47' Грифо Винченцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Отличные скиллы показывает Чон У-Ён , обводя своих соперников