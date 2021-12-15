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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 168
Арсенал 71.4% (120)
X 17.9% (30)
Вест Хэм 10.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вест Хэм
2.13
3.75
3.78
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
7
Сака
Букайо
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
35
Мартинелли
Габриэл
8
Эдегор
Мартин
9
Ляказетт
Александр
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Арсенал
4-4-1-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.25
Эдегор Мартин 4 0.25
Сака Букайо 2 0.13
Ляказетт Александр 2 0.13
Габриэль дос Сантос 2 0.13
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Парти Томас 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.38
Форнальс Пабло 4 0.25
Боуэн Джаррод 3 0.19
Бенрахма Саид 3 0.19
Соучек Томаш 2 0.13
Лансини Мануэль 2 (1) 0.13
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Джака Гранит 1 1
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

21
26
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
19%
2
8%
1-15
6
29%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
1
5%
8
31%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 17 5 7 5 23 - 22 22
11. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 17 6 4 7 12 - 14 22
12. Брайтон 0:0 Заявка 16 4 9 3 14 - 16 21
13. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон 0:1 Заявка 17 3 7 7 14 - 25 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон 0:1 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 9 3 3 3 7 - 7 12
7. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Вест Хэм", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

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Где смотреть матч Арсенал - Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

Исход игры
Арсенал
71.4% (120)
Ничья
17.9% (30)
Вест Хэм
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
36.9% (62)
1:0 Арсенал
10.7% (18)
1:1 Ничья
10.1% (17)
1:2 Вест Хэм
6% (10)
2:2 Ничья
4.8% (8)
3:2 Арсенал
4.2% (7)
3:1 Арсенал
2.4% (4)
2:0 Арсенал
1.8% (3)
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Арсенал
Вест Хэм

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