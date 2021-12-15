Англия: Премьер-лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
4
Уайт
Бен
34
Джака
Гранит
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Вест Хэм
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
27 матчей
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|5
|0.31
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.25
|Эдегор Мартин
|4
|0.25
|Сака Букайо
|2
|0.13
|Ляказетт Александр
|2
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.13
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Парти Томас
|1
|0.06
|Тирни Киран
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.38
|Форнальс Пабло
|4
|0.25
|Боуэн Джаррод
|3
|0.19
|Бенрахма Саид
|3
|0.19
|Соучек Томаш
|2
|0.13
|Лансини Мануэль
|2 (1)
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.06
|Крессуэлл Арон
|1
|0.06
|Огбонна Анджело
|1
|0.06
|Зума Курт
|1
|0.06
|Масуаку Артур
|1
|0.06
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Джака Гранит
|1
|1
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
6
15
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
21
26
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
19%
2
8%
1-15
6
29%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
1
5%
8
31%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 22
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|12 - 14
|22
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|16
|4
|9
|3
|14 - 16
|21
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 25
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Исход игры
Арсенал
71.4% (120)
Ничья
17.9% (30)
Вест Хэм
10.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
36.9% (62)
1:0 Арсенал
10.7% (18)
1:1 Ничья
10.1% (17)
1:2 Вест Хэм
6% (10)
2:2 Ничья
4.8% (8)
3:2 Арсенал
4.2% (7)
3:1 Арсенал
2.4% (4)
2:0 Арсенал
1.8% (3)
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