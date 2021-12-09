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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 42
Арсенал 69% (29)
X 21.4% (9)
Вест Хэм 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вест Хэм
2.26
3.80
3.46
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

27 матчей

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.25
Эдегор Мартин 4 0.25
Сака Букайо 2 0.13
Ляказетт Александр 2 0.13
Габриэль дос Сантос 2 0.13
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Парти Томас 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.38
Форнальс Пабло 4 0.25
Боуэн Джаррод 3 0.19
Бенрахма Саид 3 0.19
Соучек Томаш 2 0.13
Лансини Мануэль 2 (1) 0.13
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Джака Гранит 1 1
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

21
26
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
19%
2
8%
1-15
6
29%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
1
5%
8
31%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2021, осталось 2 дня 17 часов 17 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Арсенал 69% (29)
    X 21.4% (9)
    Вест Хэм 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вест Хэм
    2.26
    3.80
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

    Исход игры
    Арсенал
    69% (29)
    Ничья
    21.4% (9)
    Вест Хэм
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    47.6% (20)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    1:0 Арсенал
    7.1% (3)
    1:2 Вест Хэм
    4.8% (2)
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    Арсенал
    Вест Хэм

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