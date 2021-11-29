Вспомнили организаторы о жутком происшествии в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Тогда остановилось сердце Кристиана Эриксена. К счастью, футболиста удалось спасти. Аплодисментами зал наградил присутствующего здесь капитана сборной Англии Симона Кьяера, который сыграл не последнюю роль в спасении товарища по команде.

Доннарумма , Эдерсон , Менди , Нойер и Облак - пятёрка претендентов на премию имени Льва Яшина.

Поблагодарил Доннарумма своих родных близких, а также товарищей по команде, как бывших, так и нынешних.

Месси , Левандовски , Канте , Жоржиньо и Бензема ! Это пятёрка финалистов в борьбе за "Золотой мяч"! Победитель будет назван после небольшой паузы.

Килиан Мбаппе приглашён на сцену. Он будет вручать женский "Золотой мяч".

Килиан Мбаппе со сцены заявил, что хочет сыграть на домашних Олимпийских играх в 2024 года. Очень интересно!

Делится воспоминаниями и впечатлениями Путельяс. Также специальные поздравительные видеоролики записали и родные футболистки. Всё это выглядит достаточно трогательно. Оказывается, Алексия росла без отца.

Растрогался даже президент "Барселоны" Жоан Лапорта в зале, не сумев сдержать слёз.

Обратный отсчёт продолжается... 8-е место в голосовании за "Золотой мяч" занял Кевин де Брёйне , 7-е место - Мохамед Салах , и 6-м стал Криштиану Роналду .

Первый тайм

45' Итак, короткий перерыв закончился, так что мы продолжаем...

42' Организаторы церемонии объявили рекламную паузу. Думаю, раньше полуночи мы с Вами не узнаем обладателя мужского "Золотного мяча".

39' Диани, Эндлер, Эрикссон, Флеминг, Хардер, Эрмосо, Катото, Керр, Керби, Лоуренс, Мартенс, Мьюис, Мьедема, Паньос, Паредес, Путельяс, Ренар, Синклейр, Уайт - это претендентки на женский "Золотой мяч" в этом году.

37' Джанлуиджи Доннарумма и Килиан Мбаппе заняли в голосовании на "Золотой мяч-2021" 10 и 9 места соответственно! Француз явно расстроен, так как рассчитывал на большее. Kylian Mbappé’s reaction to coming 9th.pic.twitter.com/2rtLbfFWrJ — PurelyFootball®️ (@PurelyFootball) November 29, 2021 Итак,заняли в голосовании на "Золотой мяч-2021" 10 и 9 места соответственно! Француз явно расстроен, так как рассчитывал на большее.

32' Лучшие 10 голов Левандовски показывают на экране, которые он забил в прошлом сезоне. Всего он наколотил в 5 раз больше. Лучшие голы выбирал сам Дидье Дрогба.

29' Роберта Левандовски пригласили на сцену. Вручили поляку специальную награду лучшему нападающего года. Немного заволновавшиеся Мбаппе и Месси с облегчением выдохнули. Messi and Suarez laughing as soon as they announced Lewandowski’s name pic.twitter.com/8T5HuLKXtl — ??? (@FDJChief) November 29, 2021

26' Месси и Левандовски делятся своими воспоминаниями о Диего Марадоне и Герде Мюллере. Для Лео и Роберта уход своих кумиров был серьёзным ударом.

24' В этом футбольном сезоне скончались Диего Марадона и Герд Мюллер - легендарные нападающие. Дань памяти организаторы церемонии решили отдать этим легендам.

20' Messi watching Pedri win the Kopa award pic.twitter.com/STd2eXtmSJ — ESPN FC (@ESPNFC) November 29, 2021 Благодарит Педри со сцены всех, кто помогал ему. Месси выглядит счастливым. Он один из тех, кто помог юному таланту "Ла Масии" добиться столь впечатляющего прогресса.

17' Беллингем, Гринвуд, Мендеш, Мусиала, Педри - это финалисты на приз лучшему молодому футболисту мира.

16' Давненько защитники не получали премию лучшего футболиста планеты. Очень несправедливо это, но таковы нынешние реалии.

15' А вот и Фабио Каннаваро на сцене - обладатель "Золотого мяча" 2006 года.

13' Подарили Алонсо и Окону именные футболки сборных Испании и Франции соответственно. На них оставили свои автографы все претенденты на "Золотой мяч".

12' Spider-Man: Far From A Ballon D’or pic.twitter.com/3mEQt37lW6 — Jake (@CFC_JakeC) November 29, 2021 Человек-паук поддерживает Роберта Левандовски.

11' Ничего себе! Этими ребятами оказались звёзды Формулы-1 - Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Весьма неожиданно!

10' Два человека в мотоциклетных шлемах вынесли на сцену "Золотые мячи". Кто они?

9' А теперь нам предложили немного поностальгировать, показав несколько голов Дрогба, которые он забивал в футболке "Марселя".

8' Для зрителей подготовили специальный ролик, в котором представлены все 10 претендентов на "Золотой мяч", хотя все прекрасно понимают, что реальных претендентов всего двое.

6' После приветственного слова Дрогба объявил, что церемония открыта! Два "Золотых мяча" внесли в зал. Один получит лучшая футболистка планеты, а другой - лучший футболист.

4' Месси, Мбаппе и Левандовски сидят рядом в первом ряду. У всех прекрасное настроение. Поляк только выглядит чуть более взволнованным.

2' Good evening, @didierdrogba! pic.twitter.com/B5zkKUytK4 — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) November 29, 2021 Дидье Дрогба один из ведущих церемонии. Великолепный был нападающий.