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Вручение премии Золотой мяч
0:0
Второй тайм
онлайн-трансляция

История личных встреч

Вручение премии Золотой мяч
онлайн-трансляция

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЗМ
0:0
ЗМ
7:0
ЗМ
0:0

Результаты последних матчей

Вручение премии Золотой мяч
(3 матча)
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 поражений
Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 7:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
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  • Второй тайм
  • Опасный момент
    67'
    Месси, Левандовски, Канте, Жоржиньо и Бензема! Это пятёрка финалистов в борьбе за "Золотой мяч"! Победитель будет назван после небольшой паузы.
  • 65'
    Поблагодарил Доннарумма своих родных близких, а также товарищей по команде, как бывших, так и нынешних.
  • Победный финальный кубок
    62'
    Конечно, лучшим вратарём мира признан Джанлуиджи Доннарумма!
  • 61'
    Доннарумма, Эдерсон, Менди, Нойер и Облак - пятёрка претендентов на премию имени Льва Яшина.
  • Травма, повреждение
    60'
    Вспомнили организаторы о жутком происшествии в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Тогда остановилось сердце Кристиана Эриксена. К счастью, футболиста удалось спасти. Аплодисментами зал наградил присутствующего здесь капитана сборной Англии Симона Кьяера, который сыграл не последнюю роль в спасении товарища по команде.
  • Опасный момент
    58'
    Обратный отсчёт продолжается... 8-е место в голосовании за "Золотой мяч" занял Кевин де Брёйне, 7-е место - Мохамед Салах, и 6-м стал Криштиану Роналду.
  • 55'
    Растрогался даже президент "Барселоны" Жоан Лапорта в зале, не сумев сдержать слёз.
  • 53'
    Делится воспоминаниями и впечатлениями Путельяс. Также специальные поздравительные видеоролики записали и родные футболистки. Всё это выглядит достаточно трогательно. Оказывается, Алексия росла без отца.
  • Победный финальный кубок
    49'
    Алексия Путельяс! Поздравляем 27-летнюю футболистку "Барселоны"! 33 голов и 19 голевых передач у неё, а также чемпионский требл с клубом.
  • 48'
    Эрмосо, Керр, Мартенс, Мьедема, Путельяс - финалистки на женский "Золотой мяч".
  • 47'
    Килиан Мбаппе со сцены заявил, что хочет сыграть на домашних Олимпийских играх в 2024 года. Очень интересно!
  • 46'
    Килиан Мбаппе приглашён на сцену. Он будет вручать женский "Золотой мяч".
  • Первый тайм
  • 45'
    Итак, короткий перерыв закончился, так что мы продолжаем...
  • 42'
    Организаторы церемонии объявили рекламную паузу. Думаю, раньше полуночи мы с Вами не узнаем обладателя мужского "Золотного мяча".
  • 39'
    Диани, Эндлер, Эрикссон, Флеминг, Хардер, Эрмосо, Катото, Керр, Керби, Лоуренс, Мартенс, Мьюис, Мьедема, Паньос, Паредес, Путельяс, Ренар, Синклейр, Уайт - это претендентки на женский "Золотой мяч" в этом году.
  • Опасный момент
    37'
    Итак, Джанлуиджи Доннарумма и Килиан Мбаппе заняли в голосовании на "Золотой мяч-2021" 10 и 9 места соответственно! Француз явно расстроен, так как рассчитывал на большее.
  • 32'
    Лучшие 10 голов Левандовски показывают на экране, которые он забил в прошлом сезоне. Всего он наколотил в 5 раз больше. Лучшие голы выбирал сам Дидье Дрогба.
  • Победный финальный кубок
    29'
    Роберта Левандовски пригласили на сцену. Вручили поляку специальную награду лучшему нападающего года. Немного заволновавшиеся Мбаппе и Месси с облегчением выдохнули.
  • 26'
    Месси и Левандовски делятся своими воспоминаниями о Диего Марадоне и Герде Мюллере. Для Лео и Роберта уход своих кумиров был серьёзным ударом.
  • 24'
    В этом футбольном сезоне скончались Диего Марадона и Герд Мюллер - легендарные нападающие. Дань памяти организаторы церемонии решили отдать этим легендам.
  • 20'
    Благодарит Педри со сцены всех, кто помогал ему. Месси выглядит счастливым. Он один из тех, кто помог юному таланту "Ла Масии" добиться столь впечатляющего прогресса.
  • Победный финальный кубок
    18'
    Ожидаем, лучшим молодым игроком мира назван Педри! Фабио Каннаваро вручил приз испанцу.
  • 17'
    Беллингем, Гринвуд, Мендеш, Мусиала, Педри - это финалисты на приз лучшему молодому футболисту мира.
  • 16'
    Давненько защитники не получали премию лучшего футболиста планеты. Очень несправедливо это, но таковы нынешние реалии.
  • 15'
    А вот и Фабио Каннаваро на сцене - обладатель "Золотого мяча" 2006 года.
  • 13'
    Подарили Алонсо и Окону именные футболки сборных Испании и Франции соответственно. На них оставили свои автографы все претенденты на "Золотой мяч".
  • 12'
    Человек-паук поддерживает Роберта Левандовски.
  • 11'
    Ничего себе! Этими ребятами оказались звёзды Формулы-1 - Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Весьма неожиданно!
  • 10'
    Два человека в мотоциклетных шлемах вынесли на сцену "Золотые мячи". Кто они?
  • 9'
    А теперь нам предложили немного поностальгировать, показав несколько голов Дрогба, которые он забивал в футболке "Марселя".
  • 8'
    Для зрителей подготовили специальный ролик, в котором представлены все 10 претендентов на "Золотой мяч", хотя все прекрасно понимают, что реальных претендентов всего двое.
  • 6'
    После приветственного слова Дрогба объявил, что церемония открыта! Два "Золотых мяча" внесли в зал. Один получит лучшая футболистка планеты, а другой - лучший футболист.
  • 4'
    Месси, Мбаппе и Левандовски сидят рядом в первом ряду. У всех прекрасное настроение. Поляк только выглядит чуть более взволнованным.
  • 2'
    Дидье Дрогба один из ведущих церемонии. Великолепный был нападающий.
  • 1'
    Итак, 65-я церемония вручения награды "Золотой мяч" началась!
  • До матча
  • Роберт Левандовски также приехал не один.
  • Лионель Месси же прибыл со всем своим семейством, вместе с маленькими детьми. В сети шутят, что аргентинец приехал забрать для детишек уже седьмую золотую игрушку.
  • Стоит отметить, что Криштиану Роналду и Карим Бензема отказались посетить церемонию вручения награды. Они уверены, что им этот приз не отдадут.
  • Считанные минуты остаются до начала церемонии. Глядя на коэффициенты букмекеров, можно высчитать, что шансы Месси получить "Золотой мяч" - 52%, а шансы Левандовски - 47%. На всех остальных аналитики отводят всего лишь 1%.
  • Что касается раскладов перед определением победителя, считается, что у Месси лишь ненамного больше шансов, чем у Левандовски. А как считаете вы?
  • Практически нет сомнений, что награда будет разыграна между Лионелем Месси и Робертом Левандовски. Поляк на протяжении двух лет забивает невероятное количество голов и в прошлом году выиграл все что можно с "Баварией". Аргентинец привычно чертовски хорош, к тому же наконец-то взял трофей со сборной.
  • В пятерке лучших Карим Бензема, Жоржиньо и Эрлинг Холанн. Их шансы оценены всего в 2%.
  • Далее идут Нголо Канте и Криштиану Роналду.
  • Гарри Кейн, Ромелу Лукаку и Рахим Стерлинг замыкают список реальных фаворитов
  • Выделим десятку сильнейших по мнению экспертов и пойдем с конца.
     
  • Претенденты на трофей!
        Сесар Аспиликуэта («Челси»)
        Николо Барелла («Интер»).
        Карим Бензема («Реал»)
        Леонардо Бонуччи («Ювентус»)
        Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
        Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
        Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»)
        Жоржиньо («Челси»)
        Н'Голо Канте («Челси»)
        Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
        Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
        Симон Кьяер («Милан»).
        Роберт Левандовски («Бавария»)
        Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»),
        Рияд Марез («Манчестер Сити»)
        Лаутаро Мартинес («Интер»)
        Мэйсон Маунт («Челси»).
        Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
        Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)
        Лука Модрич («Реал»)
        Херард Морено («Вильярреал»)
        Неймар («ПСЖ»)
        Педри («Барселона»)
        Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
        Мохамед Салах («Ливерпуль»)
        Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
        Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»).
        Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
        Фил Фоден («Манчестер Сити»)
        Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)
     
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