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Вручение премии Золотой мяч
 
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История личных встреч

Вручение премии Золотой мяч
онлайн-трансляция

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЗМ
0:0
ЗМ
7:0
ЗМ
0:0

Результаты последних матчей

Вручение премии Золотой мяч
(3 матча)
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 поражений
Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 7:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 45 минут.



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    • Где смотреть матч Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция онлайн


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