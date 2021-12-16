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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Арис Салоники

Ход матча

15'
Пасалидис Триантафиллос
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Арис Салоники
3.97
3.35
2.44
Все Коэффициенты
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
16
Luis
Gallegos
4
Пасалидис
Триантафиллос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
7
Лампру
Лазарос
30
Кастаньос
Люк
38
Балояннис
Константинос
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
6
Джегго
Джеймс
10
Матео
Гарсия
17
Н'Диайе
Папа
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
ОФИ
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Арис Салоники

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.33
Тораль Хон 2 0.17
Дурмишай Фиорин 2 0.17
Luis Gallegos 1 0.08
Наби Адил 1 0.08
Вурос Праксителис 1 0.08
Диамантис Апостолос 1 0.08
Лампру Лазарос 1 (1) 0.08
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матео Гарсия 3 0.23
Бруну Гама 3 (2) 0.23
Камара Абубакар 2 (1) 0.15
Н'Диайе Папа 2 0.15
Мансини Даниэль 2 0.15
Сундгрен Даниэль 1 0.08
Бертолио Факундо 1 0.08
Брабец Якуб 1 0.08
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Ван Дёйнен Майк 2 0
Камау Брюс 2 0
Luis Gallegos 2 0
Яннулис Костас 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 5 0
Джегго Джеймс 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Мансини Даниэль 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Саша Лукас 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Манос Димитриос 1 0
Сакик Эмануэль 1 0
Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
31%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 14 12 2 0 27 - 9 38
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 0:1 14 7 2 5 15 - 13 23
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. ОФИ 1:0 13 5 6 2 15 - 12 21
7. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 14 2 5 7 13 - 19 11
13. Атромитос 14 2 3 9 13 - 30 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ОФИ 1:0 8 3 3 2 10 - 10 12
5. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
6. Арис Салоники 0:1 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 0:1 8 4 0 4 8 - 7 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 1:0 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Арис Салоники
3.97
3.35
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 1:0 Арис Салоники онлайн


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ОФИ
Арис Салоники

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