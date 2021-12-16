Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
1:0
15' ГолПасалидис Триантафиллос
37' Желтая карточкаLuis Gallegos
49' Желтая карточкаДжегго Джеймс
55' Желтая карточкаСакик Эмануэль
59' Желтая карточкаМаринакис Никос
87' Желтая карточкаМельядо Мигель
1:1
90' ПенальтиБруну Гама
Ход матча
15'
37'
49'
55'
59'
71'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
24 Нарушения правил 17
-
47 Владение мячом, % 53
21
Тораль
Хон
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
17
Н'Диайе
Папа
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ОФИ
Арис Салоники
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.31
|Тораль Хон
|2
|0.15
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.15
|Вурос Праксителис
|1
|0.08
|Luis Gallegos
|1
|0.08
|Наби Адил
|1
|0.08
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.08
|Диамантис Апостолос
|1
|0.08
|Лампру Лазарос
|1 (1)
|0.08
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.29
|Матео Гарсия
|3
|0.21
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.14
|Н'Диайе Папа
|2
|0.14
|Мансини Даниэль
|2
|0.14
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.07
|Бертолио Факундо
|1
|0.07
|Брабец Якуб
|1
|0.07
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Маринакис Никос
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Камау Брюс
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
6
38%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2
ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|14
|12
|2
|0
|27 - 9
|38
|2.
|АЕК
|1:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|10.
|Ионикос
|0:1
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|11.
|Панетоликос
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|12.
|Ламия
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|13.
|Атромитос
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|1:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|0:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|1:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1