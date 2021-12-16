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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:1
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
12' Желтая карточка
Киакос Яннис
0:1
21' Гол
Манталос Петрос
32' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
90'+4
94
Хутесиотис
Лефтерис
23
Санчес
Сальвадор
16
Чигринский
Дмитрий
7
Аосман
Аяс
5
Вафеас
Никос
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
92
Reinaldo
Lenis
1
Цидотас
Панайотис
19
Мишлен
Клеман
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
Ионикос
3-5-1-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
АЕК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.36
Тюрам Рожерио 2 0.14
Вафеас Никос 2 0.14
Reinaldo Lenis 1 0.07
Каньяс Хосе 1 0.07
Далсью 1 0.07
Санчес Сальвадор 1 0.07
Киакос Яннис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.43
Цубер Стивен 5 (1) 0.36
Манталос Петрос 2 (1) 0.14
Амрабат Нордин 2 (1) 0.14
Ансарифард Карим 2 0.14
Гарсия Леви 2 0.14
Враньеш Огнен 2 0.14
Шахов Евгений 1 0.07
Шимански Дамиан 1 0.07
Ле Таллек Дамьен 1 0.07
Хаджсафи Эсхан 1 0.07
Митоглу Герасимос 1 0.07
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 4 2
Georgios Mygas 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Кабрал Джерсон 3 0
Аосман Аяс 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Каньяс Хосе 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 6 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Симоэш Андре 4 0
Манталос Петрос 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Шахов Евгений 1 0
Араужо Серхио 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
15%
7
27%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
7
27%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1
Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2
АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 14 12 2 0 27 - 9 38
2. АЕК 14 9 3 2 26 - 14 30
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 14 7 3 4 16 - 13 24
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 13 4 7 2 15 - 13 19
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
10. Ионикос 14 3 5 6 13 - 19 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 14 2 5 7 13 - 19 11
13. Атромитос 14 2 3 9 13 - 30 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ле Таллек Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Манталос Петрос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Giannis Kiakos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 0:1 АЕК онлайн


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