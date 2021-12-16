Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
12' Желтая карточкаКиакос Яннис
0:1
21' ГолМанталос Петрос
32' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
Ход матча
12'
21'
0:1
32'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 27
-
49 Владение мячом, % 51
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Ионикос
АЕК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.36
|Тюрам Рожерио
|2
|0.14
|Вафеас Никос
|2
|0.14
|Reinaldo Lenis
|1
|0.07
|Каньяс Хосе
|1
|0.07
|Далсью
|1
|0.07
|Санчес Сальвадор
|1
|0.07
|Киакос Яннис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.43
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.36
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.14
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.14
|Ансарифард Карим
|2
|0.14
|Гарсия Леви
|2
|0.14
|Враньеш Огнен
|2
|0.14
|Шахов Евгений
|1
|0.07
|Шимански Дамиан
|1
|0.07
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.07
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.07
|Митоглу Герасимос
|1
|0.07
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|4
|2
|Georgios Mygas
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Аосман Аяс
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Симоэш Андре
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Шимански Дамиан
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
15%
7
27%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
2
15%
7
27%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1
Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2
АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|14
|12
|2
|0
|27 - 9
|38
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|10.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|11.
|Панетоликос
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|12.
|Ламия
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|13.
|Атромитос
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1