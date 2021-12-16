Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
21
Винс
Сэмюэл
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
24
Гнака
Силас
14
Деом
Жером
13
Кейта
Сибири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гнака СиласПолузащитник
-
14 Деом ЖеромНападающий
- Нападающий
-
13 Кейта СибириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
18 Amadou Keita
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
История личных встреч
Антверпен
Эйпен
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.79
|Бенсон Манюэль
|4
|0.21
|Фишер Виктор
|2
|0.11
|Энгельс Бьорн
|2
|0.11
|Саматта Мбвана
|1
|0.05
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Верстрате Биргер
|1
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|1
|0.05
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.05
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.26
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.26
|Каембе Эдо
|4
|0.21
|Нгой Жульен
|3
|0.16
|Петерс Стеф
|2
|0.11
|Эрис Жонатан
|2
|0.11
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|Бек Андреас
|1
|0.05
|Ламбер Борис
|1
|0.05
|Н'Дри Конан
|1
|0.05
|Колс Йенс
|1
|0.05
|Эмбало Карлос
|1
|0.05
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|5
|0
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Бек Андреас
|4
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
5
31%
6
38%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
45%
6
50%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Забито
32
28
10 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
3%
3
11%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
7
22%
3
11%
46-60
8
25%
3
11%
61-75
7
22%
9
32%
76-90
Пропущено
21
26
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
29%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1
Эйпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2
Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|0:0
|19
|10
|4
|5
|32 - 21
|34
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|9.
|Эйпен
|0:0
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|3.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|5.
|Антверпен
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|4.
|Антверпен
|0:0
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Эйпен
|0:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3