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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
4:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
27' Гол
Саматта Мбвана
2:0
40' Гол
Бенсон Манюэль
2:1
44' Гол
Кейта Сибири
3:1
48' Гол
Наингголан Раджа
3:2
77' Гол
Превляк Смаил
90' Желтая карточка
Gary Magnee
4:2
90' Гол
Верстрате Биргер
90'+6
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
61
Алмейда
Динис
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
70
Саматта
Мбвана
10
Баликвиша
Мишель-Анже
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
8
Петерс
Стеф
24
Гнака
Силас
14
Деом
Жером
9
Превляк
Смаил
13
Кейта
Сибири
Антверпен
4-3-3
Эйпен
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Эйпен

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:4
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ВД
0:0
ВД
3:4
ВД
4:1
БВЛ
4:1
БВЛ
1:2
БВЛ
1:0
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
2ЙК
3:0
2ЙК
1:3
2ЙК
1:1
2ЙК
1:1
2ЙК
0:0
2ЙК
3:0
2ЙК
3:0
2ЙК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.79
Бенсон Манюэль 5 0.26
Фишер Виктор 2 0.11
Саматта Мбвана 2 0.11
Верстрате Биргер 2 0.11
Наингголан Раджа 2 0.11
Энгельс Бьорн 2 0.11
Геркенс Питер 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Юсуф Альхассан 1 0.05
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.05
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.32
Агбаду Эммануэль 5 0.26
Каембе Эдо 4 0.21
Нгой Жульен 3 0.16
Петерс Стеф 2 0.11
Эрис Жонатан 2 0.11
Нуху Айзек 1 0.05
Бек Андреас 1 0.05
Ламбер Борис 1 0.05
Н'Дри Конан 1 0.05
Колс Йенс 1 0.05
Эмбало Карлос 1 0.05
Кейта Сибири 1 0.05
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Наингголан Раджа 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 5 0
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Бек Андреас 4 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Ламбер Борис 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Деом Жером 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
6
30%
7
39%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
46%
7
44%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Забито

36
30
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
3%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
19%
7
23%
31-45
8
22%
3
10%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
8
22%
10
33%
76-90

Пропущено

23
30
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
4%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
26%
6
20%
31-45
6
26%
6
20%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
7
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1
Эйпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2
Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 1:1 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 1:1 19 6 5 8 32 - 31 23
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
5. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 1:1 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. Генк 1:1 9 3 3 3 16 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 1:1 10 5 4 1 20 - 14 19
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 1:1 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
Где смотреть матч Антверпен 4:2 Эйпен онлайн


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