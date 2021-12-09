Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Тоттенхэм
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.56
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.25
|Дака Пэтсон
|2
|0.13
|Барнс Харви
|2
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Лукмен Адемола
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|6
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.14
|Регилон Серхио
|1
|0.07
|Кейн Гарри
|1
|0.07
|Лукас Моура
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Алли Деле
|1 (1)
|0.07
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
6
38%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
2
33%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
25%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
28
15
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
14%
2
13%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
8
29%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
7
25%
3
20%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
12%
3
17%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
3
12%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|10.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм
Исход игры
Лестер
40.4% (21)
Ничья
40.4% (21)
Тоттенхэм
19.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
92% (46)
Нет
8% (4)
Популярный счёт
2:1 Лестер
32.7% (17)
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Тоттенхэм
11.5% (6)
2:2 Ничья
9.6% (5)
1:0 Лестер
3.8% (2)
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