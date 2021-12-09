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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 52
Лестер 40.4% (21)
X 40.4% (21)
Тоттенхэм 19.2% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Тоттенхэм
2.15
3.80
3.53
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Тоттенхэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
0:1
К
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
К
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.56
Тилеманс Юри 5 (1) 0.31
Мэддисон Джеймс 4 0.25
Дака Пэтсон 2 0.13
Барнс Харви 2 0.13
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Лукмен Адемола 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 6 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Регилон Серхио 1 0.07
Кейн Гарри 1 0.07
Лукас Моура 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Регилон Серхио 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
6%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
6
38%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
25%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

28
15
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
14%
2
13%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
8
29%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
7
25%
3
20%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
12%
3
17%
1-15
7
27%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
3
12%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лестер 40.4% (21)
    X 40.4% (21)
    Тоттенхэм 19.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.15
    3.80
    3.53
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лестер
    40.4% (21)
    Ничья
    40.4% (21)
    Тоттенхэм
    19.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    92% (46)
    Нет
    8% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Тоттенхэм
    11.5% (6)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    1:0 Лестер
    3.8% (2)
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    Лестер
    Тоттенхэм

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