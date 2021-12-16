Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Стэмфорд Бридж
21' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
45' Желтая карточкаЛофтус-Чик Рубен
Ход матча
21'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
21
Гомеш
Андре
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
50
Симмс
Эллис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
22 Годфри БенПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Эвертон
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
36 матчей
47.2%
25%
27.8%
17 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.35
|Джеймс Рис II
|4
|0.24
|Жоржиньо II
|4 (4)
|0.24
|Чилуэлл Бен
|3
|0.18
|Лукаку Ромелу
|3
|0.18
|Хаверц Кай
|2
|0.12
|Силва Тьяго
|2
|0.12
|Рюдигер Антонио
|2
|0.12
|Канте Н'Голо
|2
|0.12
|Чалоба Трево
|2
|0.12
|Пулишич Кристиан
|2
|0.12
|Ковачич Матео
|1
|0.06
|Алонсо Маркос
|1
|0.06
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|Вернер Тимо
|1
|0.06
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.29
|Ришарлисон
|3
|0.18
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.18
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.18
|Дукуре Абдулай
|2
|0.12
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.06
|Дэвис Том
|1
|0.06
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Жоржиньо II
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
2
25%
46-60
1
5%
4
50%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
5
38%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Забито
37
21
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
14%
1
5%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
9
24%
5
24%
76-90
Пропущено
12
27
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
25%
6
22%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
2
17%
6
22%
61-75
3
25%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|47 - 13
|40
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|38 - 11
|37
|4.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 6
|21
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 6
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 0:0 Эвертон
Исход игры
Челси
92.1% (164)
Ничья
2.2% (4)
Эвертон
5.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
40.85% (58)
Нет
59.15% (84)
Популярный счёт
2:0 Челси
37.1% (66)
2:1 Челси
19.7% (35)
3:1 Челси
9.6% (17)
1:0 Челси
5.6% (10)
3:0 Челси
3.9% (7)
1:2 Эвертон
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!