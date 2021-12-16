Заигрались хозяева на чужой половине поля, потеряв мяч, после чего получили контратаку на свои ворота, которую около центрального круга сорвал Лофтус-Чик и получил жёлтую.

Зиеш выполнил передачу по левому флангу к штрафной площадке на Пулишича, который не сумел справиться с приёмом, выпустив мяч за лицевую.

Завершается первый тайм, при счёте 0-0 уходим на перерыв.

42' Аспиликуэта подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу на Маунта, который должным образом обработать мяч не смог, а потом ещё и Гордона сбил.

41' Падает темп матча в концовке первого тайма. Подустали футболисты "Челси", проведя много атак, а "Эвертон" умышленно затягивает время, стремясь не пропустить до перерыва.

39' Годфри выполнил передачу на левый фланг, после чего круглый отправился в аут. Но вбрасывание исполнят игроки "Эвертона", так как имело место касание Жоржиньо.

38' Кристиан Пулишич попробовал разогнать атаку через центр, но против этого оказался Андре Гомеш, нарушив правила.

37' ОПАСНО! Даже сейчас Пикфорд выручает свою команду, отражая мяч правой ногой после удара Маунта с линии вратарской.

36' С правого фланга "Челси" исполнил корнер и не сумел довести дело до удара - борьба в воздухе осталась за "ирисками".

35' Хаким Зиеш продолжает бить по воротам "Эвертона". На сей раз выстрелил с линии штрафной площадки в правый угол, но снова промахнулся.

34' Бесхитростную передачу в центр штрафной исполнил Джеймс, но Кин был к этому готов, выбив игровой снаряд на чужую половину поля.

33' Через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, но столкнулись с серьёзным сопротивлением, в результате чего вынуждены были отойти назад.

32' Правым флангом гости перешли на чужую половину поля, но очень быстро потеряли мяч, попав под прессинг, а потом и правила нарушили.

31' Майкл Кин отобрал мяч у Мэйсона Маунта в штрафной площадке, сместился на правый фланг и выполнил неточную верховую передачу.

30' Маунт откликается на передачу Алонсо с левого края штрафной площадки и пробивает с линии вратарской - Пикфорд на месте.

29' Бен Годфри остановил атаку "Челси" на левом фланге, выбив мяч за боковую линию из-под ног Лофтуса-Чика.

27' "Челси" продолжает владеть мячом, вынуждая "Эвертон" располагаться всем составом на своей половине поля, уделяя внимание обороне.

26' Лофтус-Чик покатил мяч на правый край штрафной площадки на Джеймса, который выполнил прострел во вратарскую и нашёл соперника.

25' Хаким Зиеш поддержал атаку левым флангом и нанёс удар с линии штрафной площадки, отправив мяч над перекладиной.

24' Пока трудно приходится Айуоби в борьбе с Рюдигером. В очередной раз Алекс не сумел обыграть Антонио один в один на правом фланге.

23' Первая жёлтая карточка в нашем матче - её за фол на Зиеше получил Холгейт.

22' Эллис Симмс нарушил правила, подтолкнув Лофтуса-Чика, который потерял равновесие и оказался на газоне, после чего медицинская бригада "Челси" отправилась на помощь.

21' Джеймс прорвался по правому флангу и выполнил высокую подачу в центр штрафной, где сумел выиграть борьбу в воздухе Пулишич, а вот скидку выполнил неточную.

20' На сей раз Аспиликуэта пробил со штрафного и попал в стенку, а затем удар с подбора нанёс Джеймс, отправив мяч чуть выше перекладины.

18' Ещё один штрафной удар зарабатывают хозяева - Майкл Кин ударил сзади по ногам Кристиана Пулишича.

17' Рис Джеймс нанёс удар со штрафного, отправив мяч в правый угол, но Джордан Пикфорд справился, отразив игровой снаряд кулаками влево.

16' Андре Гомеш заплёл ноги Хакиму Зиешу в нескольких метрах от штрафной площадки - стандарт назначен.

15' Айуоби устремился к мячу по правому флангу, но вмешался Рюдигер, сыграв на опережение, а потом выполнил пас Менди.

14' Корнер в исполнении "Челси" не стал проблемой для "ирисок" - Энтони Гордон выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч из штрафной.

13' Снова Зиеш активничает на левом крае штрафной площадки, на сей раз пробивая в правый угол - Пикфорд касается мяча, переводя его за лицевую.

12' Зиеш прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил во вратарскую - Маунт пробил в касание пяткой, попав в Пикфорда.

11' С правого фланга гости исполнили штрафной, после чего Брэнтуэйт пробил головой, однако в створ попасть не сумел. Пока огромные проблемы с точностью у игроков обеих команд.

10' Джеймс добирается до штрафной площадки и катит на правый край на Маунта, который стреляет в касание в левый нижний угол и промахивается.

9' Подобие прессинга изобразил Симмс, но отобрать мяч у Силвы не сумел - Тьяго успел расстаться с круглым, выполнив пас на правый фланг.

7' Энтони Гордон не сумел прорваться по левому флангу, однако успел сохранить игровой снаряд, выполнив передачу назад.

6' Джеймс врывается в штрафную площадку с правого фланга, получает мяч от Жоржиньо и пробивает в ближний угол - не попадает в створ!

5' Жоржиньо выполнил верховую передачу в центр штрафной площадки, где Маунта не пустили к мячу защитники.

4' Рис Джеймс сместился в центр, получил мяч и пустился в дриблинг, но безуспешно - слишком быстро был остановлен двумя соперниками.

3' С высокого прессинга начинают "ириски", но отобрать игровой снаряд не получается. Пока уверенно справляются хозяева с давлением, используя короткие передачи.

2' "Эвертон" начал с центра поля и сразу же отправил мяч на левый фланг, где в отборе успешно сыграли защитники "Челси", не позволив оппоненту провести первую атаку.