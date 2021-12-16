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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Перерыв

Стадион:
Эвертон
0'
21' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
45' Желтая карточка
Лофтус-Чик Рубен

Ход матча

21'
 
Холгейт Мэйсон
45'
Лофтус-Чик Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 178
Челси 92.1% (164)
X 2.2% (4)
Эвертон 5.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Эвертон
1.37
7.60
20.24
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
10
Пулишич
Кристиан
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
2
Кенни
Джонджо
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
24
Гордон
Энтони
50
Симмс
Эллис
Челси
3-4-2-1
Эвертон
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Эвертон

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

36 матчей

47.2%
25%
27.8%
17 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 6 (1) 0.35
Джеймс Рис II 4 0.24
Жоржиньо II 4 (4) 0.24
Чилуэлл Бен 3 0.18
Лукаку Ромелу 3 0.18
Хаверц Кай 2 0.12
Силва Тьяго 2 0.12
Рюдигер Антонио 2 0.12
Канте Н'Голо 2 0.12
Чалоба Трево 2 0.12
Пулишич Кристиан 2 0.12
Ковачич Матео 1 0.06
Алонсо Маркос 1 0.06
Зиеш Хаким 1 0.06
Вернер Тимо 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.29
Ришарлисон 3 0.18
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.18
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 2 0.12
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 3 0
Жоржиньо II 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
2
25%
46-60
1
5%
4
50%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
5
38%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

37
21
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
14%
1
5%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
9
24%
5
24%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
25%
6
22%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
2
17%
6
22%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль 2:1 Заявка 17 12 4 1 47 - 13 40
3. Челси 0:0 Заявка 17 11 4 2 38 - 11 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон 0:0 Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл 1:2 Заявка 17 1 7 9 18 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 9 6 3 0 21 - 6 21
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 6 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон 0:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл 1:2 Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл 1:2 Заявка 9 0 3 6 6 - 19 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 0-0 уходим на перерыв. 
  • 45'
    Зиеш выполнил передачу по левому флангу к штрафной площадке на Пулишича, который не сумел справиться с приёмом, выпустив мяч за лицевую. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Желтая карточка
    44'
    Заигрались хозяева на чужой половине поля, потеряв мяч, после чего получили контратаку на свои ворота, которую около центрального круга сорвал Лофтус-Чик и получил жёлтую. 
  • 43'
    Контратаку "Эвертона" дальним ударом завершил Энтони Гордон, отправив мяч прямо в руки Эдуару Менди. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Аспиликуэта подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу на Маунта, который должным образом обработать мяч не смог, а потом ещё и Гордона сбил. 
  • 41'
    Падает темп матча в концовке первого тайма. Подустали футболисты "Челси", проведя много атак, а "Эвертон" умышленно затягивает время, стремясь не пропустить до перерыва. 
  • 39'
    Годфри выполнил передачу на левый фланг, после чего круглый отправился в аут. Но вбрасывание исполнят игроки "Эвертона", так как имело место касание Жоржиньо. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Кристиан Пулишич попробовал разогнать атаку через центр, но против этого оказался Андре Гомеш, нарушив правила. 
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Даже сейчас Пикфорд выручает свою команду, отражая мяч правой ногой после удара Маунта с линии вратарской. 
  • Угловой
    36'
    С правого фланга "Челси" исполнил корнер и не сумел довести дело до удара - борьба в воздухе осталась за "ирисками". 
  • Опасный момент
    35'
    Хаким Зиеш продолжает бить по воротам "Эвертона". На сей раз выстрелил с линии штрафной площадки в правый угол, но снова промахнулся. 
  • 34'
    Бесхитростную передачу в центр штрафной исполнил Джеймс, но Кин был к этому готов, выбив игровой снаряд на чужую половину поля. 
  • 33'
    Через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, но столкнулись с серьёзным сопротивлением, в результате чего вынуждены были отойти назад. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Правым флангом гости перешли на чужую половину поля, но очень быстро потеряли мяч, попав под прессинг, а потом и правила нарушили. 
  • 31'
    Майкл Кин отобрал мяч у Мэйсона Маунта в штрафной площадке, сместился на правый фланг и выполнил неточную верховую передачу. 
  • Опасный момент
    30'
    Маунт откликается на передачу Алонсо с левого края штрафной площадки и пробивает с линии вратарской - Пикфорд на месте. 
  • 29'
    Бен Годфри остановил атаку "Челси" на левом фланге, выбив мяч за боковую линию из-под ног Лофтуса-Чика. 
  • 27'
    "Челси" продолжает владеть мячом, вынуждая "Эвертон" располагаться всем составом на своей половине поля, уделяя внимание обороне. 
  • 26'
    Лофтус-Чик покатил мяч на правый край штрафной площадки на Джеймса, который выполнил прострел во вратарскую и нашёл соперника. 
  • 25'
    Хаким Зиеш поддержал атаку левым флангом и нанёс удар с линии штрафной площадки, отправив мяч над перекладиной. 
  • 24'
    Пока трудно приходится Айуоби в борьбе с Рюдигером. В очередной раз Алекс не сумел обыграть Антонио один в один на правом фланге. 
  • Желтая карточка
    23'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче - её за фол на Зиеше получил Холгейт. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Эллис Симмс нарушил правила, подтолкнув Лофтуса-Чика, который потерял равновесие и оказался на газоне, после чего медицинская бригада "Челси" отправилась на помощь. 
  • 21'
    Джеймс прорвался по правому флангу и выполнил высокую подачу в центр штрафной, где сумел выиграть борьбу в воздухе Пулишич, а вот скидку выполнил неточную. 
  • Опасный момент
    20'
    На сей раз Аспиликуэта пробил со штрафного и попал в стенку, а затем удар с подбора нанёс Джеймс, отправив мяч чуть выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ещё один штрафной удар зарабатывают хозяева - Майкл Кин ударил сзади по ногам Кристиана Пулишича. 
  • Опасный момент
    17'
    Рис Джеймс нанёс удар со штрафного, отправив мяч в правый угол, но Джордан Пикфорд справился, отразив игровой снаряд кулаками влево. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Андре Гомеш заплёл ноги Хакиму Зиешу в нескольких метрах от штрафной площадки - стандарт назначен. 
  • 15'
    Айуоби устремился к мячу по правому флангу, но вмешался Рюдигер, сыграв на опережение, а потом выполнил пас Менди. 
  • Угловой
    14'
    Корнер в исполнении "Челси" не стал проблемой для "ирисок" - Энтони Гордон выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч из штрафной. 
  • Опасный момент
    13'
    Снова Зиеш активничает на левом крае штрафной площадки, на сей раз пробивая в правый угол - Пикфорд касается мяча, переводя его за лицевую. 
  • Опасный момент
    12'
    Зиеш прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил во вратарскую - Маунт пробил в касание пяткой, попав в Пикфорда. 
  • Фол, нарушение
    11'
    С правого фланга гости исполнили штрафной, после чего Брэнтуэйт пробил головой, однако в створ попасть не сумел. Пока огромные проблемы с точностью у игроков обеих команд. 
  • Опасный момент
    10'
    Джеймс добирается до штрафной площадки и катит на правый край на Маунта, который стреляет в касание в левый нижний угол и промахивается. 
  • 9'
    Подобие прессинга изобразил Симмс, но отобрать мяч у Силвы не сумел - Тьяго успел расстаться с круглым, выполнив пас на правый фланг. 
  • 7'
    Энтони Гордон не сумел прорваться по левому флангу, однако успел сохранить игровой снаряд, выполнив передачу назад. 
  • Опасный момент
    6'
    Джеймс врывается в штрафную площадку с правого фланга, получает мяч от Жоржиньо и пробивает в ближний угол - не попадает в створ!
  • 5'
    Жоржиньо выполнил верховую передачу в центр штрафной площадки, где Маунта не пустили к мячу защитники. 
  • 4'
    Рис Джеймс сместился в центр, получил мяч и пустился в дриблинг, но безуспешно - слишком быстро был остановлен двумя соперниками. 
  • 3'
    С высокого прессинга начинают "ириски", но отобрать игровой снаряд не получается. Пока уверенно справляются хозяева с давлением, используя короткие передачи. 
  • 2'
    "Эвертон" начал с центра поля и сразу же отправил мяч на левый фланг, где в отборе успешно сыграли защитники "Челси", не позволив оппоненту провести первую атаку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток на "Стэмфорд Бридж". 
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Где смотреть матч Челси 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Эвертон

Исход игры
Челси
92.1% (164)
Ничья
2.2% (4)
Эвертон
5.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
40.85% (58)
Нет
59.15% (84)
Популярный счёт
2:0 Челси
37.1% (66)
2:1 Челси
19.7% (35)
3:1 Челси
9.6% (17)
1:0 Челси
5.6% (10)
3:0 Челси
3.9% (7)
1:2 Эвертон
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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