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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 54
Челси 92.6% (50)
X 3.7% (2)
Эвертон 3.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Эвертон
1.30
6.75
16.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Эвертон

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

36 матчей

47.2%
25%
27.8%
17 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 6 (1) 0.38
Джеймс Рис II 4 0.25
Жоржиньо II 4 (4) 0.25
Чилуэлл Бен 3 0.19
Лукаку Ромелу 3 0.19
Хаверц Кай 2 0.13
Силва Тьяго 2 0.13
Рюдигер Антонио 2 0.13
Канте Н'Голо 2 0.13
Чалоба Трево 2 0.13
Пулишич Кристиан 2 0.13
Ковачич Матео 1 0.06
Алонсо Маркос 1 0.06
Зиеш Хаким 1 0.06
Вернер Тимо 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.31
Ришарлисон 3 0.19
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.19
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.19
Дукуре Абдулай 2 0.13
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 3 0
Жоржиньо II 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
4
20%
2
25%
46-60
1
5%
4
50%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
5
38%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
60%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

37
21
18 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
14%
1
5%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
9
24%
5
24%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
25%
6
22%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
2
17%
6
22%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0
Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Челси 92.6% (50)
    X 3.7% (2)
    Эвертон 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Эвертон
    1.30
    6.75
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Эвертон

    Исход игры
    Челси
    92.6% (50)
    Ничья
    3.7% (2)
    Эвертон
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    43.14% (22)
    Нет
    56.86% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    40.7% (22)
    2:1 Челси
    27.8% (15)
    1:0 Челси
    7.4% (4)
    3:0 Челси
    5.6% (3)
    3:1 Челси
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Эвертон

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