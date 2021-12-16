Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
7' ГолШелви Джонджо
1:1
21' ГолЖота Диогу
2:1
25' ГолСалах Мохамед
Ход матча
7'
0:1
21'
1:1
25'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
12
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Ньюкасл
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (2)
|0.88
|Жота Диогу
|9
|0.53
|Мане Садио
|7
|0.41
|Фирмино Роберто
|4
|0.24
|Хендерсон Джордан
|2
|0.12
|Кейта Наби
|2
|0.12
|Ориги Дивок
|2
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.06
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Алькантара Тьяго
|1
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Джонс Кёртис
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.35
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.18
|Манкильо Хави
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Жоэлинтон
|1
|0.06
|Шелви Джонджо
|1
|0.06
|Хендрик Джефф
|1
|0.06
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.06
|Хэйден Айзак
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Робертсон Эндрю
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Манкильо Хави
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
5
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
27
12
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
4
33%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
50%
4
24%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
46
17
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
7
15%
3
18%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
10
22%
5
29%
29%
31-45
8
17%
2
12%
46-60
7
15%
5
29%
29%
61-75
9
20%
1
6%
76-90
Пропущено
11
34
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 15
0
0%
2
6%
1-15
2
18%
5
15%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
5
45%
8
24%
61-75
2
18%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|47 - 13
|40
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|38 - 11
|37
|4.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 28
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 6
|21
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 6
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|1:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
Исход игры
Ливерпуль
95.1% (154)
Ничья
2.5% (4)
Ньюкасл
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.41% (88)
Меньше
37.59% (53)
Обе команды забьют
Да
29.79% (42)
Нет
70.21% (99)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
30.2% (49)
3:0 Ливерпуль
26.5% (43)
3:1 Ливерпуль
14.2% (23)
2:1 Ливерпуль
6.8% (11)
4:0 Ливерпуль
3.1% (5)
4:1 Ливерпуль
1.9% (3)
4:2 Ливерпуль
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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