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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
7' Гол
Шелви Джонджо
1:1
21' Гол
Жота Диогу
2:1
25' Гол
Салах Мохамед
41'

Ход матча

7'
0:1
Шелви Джонджо
15'
 
Ритчи Мэтт
Льюис Джамал
21'
Жота Диогу
1:1
25'
Салах Мохамед
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 162
Ливерпуль 95.1% (154)
X 2.5% (4)
Ньюкасл 2.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Ньюкасл
1.12
9.49
41.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
14
Хендерсон
Джордан
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
12
Льюис
Джамал
23
Мёрфи
Джейкоб
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
21
Фрейзер
Райан
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
Ливерпуль
4-3-3
Ньюкасл
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Ньюкасл

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.88
Жота Диогу 9 0.53
Мане Садио 7 0.41
Фирмино Роберто 4 0.24
Хендерсон Джордан 2 0.12
Кейта Наби 2 0.12
Ориги Дивок 2 0.12
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.35
Сен-Максимен Аллан 3 0.18
Манкильо Хави 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Шелви Джонджо 1 0.06
Хендрик Джефф 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Хэйден Айзак 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Робертсон Эндрю 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Манкильо Хави 4 0
Кларк Киран 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

27
12
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
4
33%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
50%
4
24%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

46
17
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
7
15%
3
18%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
10
22%
5
29%
29%
31-45
8
17%
2
12%
46-60
7
15%
5
29%
29%
61-75
9
20%
1
6%
76-90

Пропущено

11
34
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 15
0
0%
2
6%
1-15
2
18%
5
15%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
5
45%
8
24%
61-75
2
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль 2:1 Заявка 17 12 4 1 47 - 13 40
3. Челси 0:0 Заявка 17 11 4 2 38 - 11 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон 0:0 Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл 1:2 Заявка 17 1 7 9 18 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 9 6 3 0 21 - 6 21
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 6 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон 0:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл 1:2 Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл 1:2 Заявка 9 0 3 6 6 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Александер-Арнольд забрасывал мяч в направлении Салаха на правый край штрафной площади, но первым на мяче был Жоэлингтон, который спровоцировал египтянина на фол.
  • 40'
    Робертсон очень неудачно подавал со стандарта от флажка, не сумев толком поднять мяч над землёй.
  • Угловой
    39'
    Очень утомились уже "сороки", и вынуждены играть просто на отбой. Очередной угловой на правом фланге заработали ливерпульцами.
  • 38'
    Планомерно раскачивают массированные оборонительные порядки соперника подопечные Юргена Клоппа, выискивая возникающие прорехи в защите.
  • Угловой
    37'
    С правого фланга угловой теперь подали "красные", но снова борьбу у своих ворот в воздухе удалось выиграть гостям.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Салах ворвался на скорости на правый край штрафной площади, и правой ногой пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся.
  • Угловой
    34'
    Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. Отбились "сороки", после чего с подбора палил Окслейд-Чемберлен, но в ворота не попал.
  • 33'
    Не получается уже долгое время у "Ньюкасла" даже зацепиться за мяч, не говоря уже о каких-то контратаках.
  • Опасный момент
    32'
    Хендерсон головой выполнил скидку на левый край штрафной площади, который пробивал с лёту, но мяч полетел над перекладиной.
  • 29'
    "Ливерпуль" старается не сбавлять обороты, намереваясь добить дерзкого соперника, который едва два гола ему не забил на "Энфилде".
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Мохамед Салах!!!
    Сане по центру протащил мяч в чужую штрафную площадку, под прессингом защитника не сумел пробил вратаря, но на добивании оказался Салах.
  • Опасный момент
    25'
    Сен-Максимен в контратаке опасно пробивал с полного ходу с полукружия штрафной площади, но Алиссон успел сложиться и спас свою команду.
  • Травма, повреждение
    23'
    Хэйдену требуется медицинская помощь после предыдущего эпизода.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Диогу Жота!!!
    После подачи углового два защитника "Ньюкасла" получили повреждения, чем воспользовались "красные". С правого фланга прошла подача на дальнюю штангу на Жоту, с ударом головой от которого справился вратарь, но добивание Диогу ногой было уже смертельным.
  • Опасный момент
    20'
    Жота на дриблинге протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда следовал удар из-под защитника - мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.
  • Офсайд
    18'
    Попытались огрызнуться контратакой гости, но она закончилась офсайдом у Сен-Максимена.
  • Угловой
    17'
    Угловой мерсисайдцы подали с правого фланга, и головой пробивал Конате из центра штрафной площади, но мяч у него полетел гораздо выше ворот.
  • Замена
    16'
    Первая замена в составе "Ньюкасла": вместо травмированного Джамала Льюиса на поле вышел Мэтт Ритчи.
  • 15'
    Штурмуют "красные" владения своих соперников, но пока что "Ньюкасл" даже в меньшинстве держится очень уверенно.
  • Травма, повреждение
    13'
    Явно дёрнул приводящую мышцу Льюис, а это значит, что ему потребуется замена. Очень жаль.
  • Травма, повреждение
    12'
    Льюис получил какое-то повреждение, и ему надо оказать помощь.
  • Офсайд
    10'
    Передача на правый край штрафной площади прошла на Мане, который мощно пробил в дальнюю штангу, но судьи зафиксировали офсайд у Садио.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джонджо Шелви!!!
    В первой же своей атаке "Ньюкасл" забил. Шелви подобрал мяч в 30-ти метрах от чужих ворот, сделал несколько шагов вперёд, после чего бахнул под левую штангу.
  • Опасный момент
    7'
    Жота по правому флангу ворвался в штрафную площадку, но с его ударом низом справился вратарь.
  • 6'
    Очень компактно и агрессивно держит оборону "Ньюкасл", и "красным" пока что не удаётся просочиться в чужую штрафную площадку.
  • 5'
    Заброс на Мане прошёл на левый фланг атаки, однако сенегальский вингер не сумел обработать мяч.
  • 4'
    Жота с левого фланга тащил мяч в штрафную площадку, но защитник сумел чисто отобрать у португальца игровой снаряд.
  • 3'
    "Ливерпуль", разумеется, сразу закрыл соперника на одной трети поля. Очень тяжёлый поединок ждёт "сорок" сегодня.
  • 2'
    Переполненный "Энфилд", словно нет никаких проблем сейчас в Англии с коронавирусом, но, увы, многие матчи в АПЛ продолжают отменяться.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 2:1 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 2:1 Ньюкасл

Исход игры
Ливерпуль
95.1% (154)
Ничья
2.5% (4)
Ньюкасл
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.41% (88)
Меньше
37.59% (53)
Обе команды забьют
Да
29.79% (42)
Нет
70.21% (99)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
30.2% (49)
3:0 Ливерпуль
26.5% (43)
3:1 Ливерпуль
14.2% (23)
2:1 Ливерпуль
6.8% (11)
4:0 Ливерпуль
3.1% (5)
4:1 Ливерпуль
1.9% (3)
4:2 Ливерпуль
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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