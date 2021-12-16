С правого фланга угловой теперь подали "красные", но снова борьбу у своих ворот в воздухе удалось выиграть гостям.

Очень утомились уже "сороки", и вынуждены играть просто на отбой. Очередной угловой на правом фланге заработали ливерпульцами.

Робертсон очень неудачно подавал со стандарта от флажка, не сумев толком поднять мяч над землёй.

Александер-Арнольд забрасывал мяч в направлении Салаха на правый край штрафной площади, но первым на мяче был Жоэлингтон, который спровоцировал египтянина на фол.

35' ОПАСНО! Салах ворвался на скорости на правый край штрафной площади, и правой ногой пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся.

34' Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. Отбились "сороки", после чего с подбора палил Окслейд-Чемберлен, но в ворота не попал.

33' Не получается уже долгое время у "Ньюкасла" даже зацепиться за мяч, не говоря уже о каких-то контратаках.

32' Хендерсон головой выполнил скидку на левый край штрафной площади, который пробивал с лёту, но мяч полетел над перекладиной.

29' "Ливерпуль" старается не сбавлять обороты, намереваясь добить дерзкого соперника, который едва два гола ему не забил на "Энфилде".

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Мохамед Салах!!!

Сане по центру протащил мяч в чужую штрафную площадку, под прессингом защитника не сумел пробил вратаря, но на добивании оказался Салах.

25' Сен-Максимен в контратаке опасно пробивал с полного ходу с полукружия штрафной площади, но Алиссон успел сложиться и спас свою команду.

23' Хэйдену требуется медицинская помощь после предыдущего эпизода.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Диогу Жота!!!

После подачи углового два защитника "Ньюкасла" получили повреждения, чем воспользовались "красные". С правого фланга прошла подача на дальнюю штангу на Жоту, с ударом головой от которого справился вратарь, но добивание Диогу ногой было уже смертельным.

20' Жота на дриблинге протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда следовал удар из-под защитника - мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

18' Попытались огрызнуться контратакой гости, но она закончилась офсайдом у Сен-Максимена.

17' Угловой мерсисайдцы подали с правого фланга, и головой пробивал Конате из центра штрафной площади, но мяч у него полетел гораздо выше ворот.

16' Первая замена в составе "Ньюкасла": вместо травмированного Джамала Льюиса на поле вышел Мэтт Ритчи.

15' Штурмуют "красные" владения своих соперников, но пока что "Ньюкасл" даже в меньшинстве держится очень уверенно.

13' Явно дёрнул приводящую мышцу Льюис, а это значит, что ему потребуется замена. Очень жаль.

12' Льюис получил какое-то повреждение, и ему надо оказать помощь.

10' Передача на правый край штрафной площади прошла на Мане, который мощно пробил в дальнюю штангу, но судьи зафиксировали офсайд у Садио.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джонджо Шелви!!!

В первой же своей атаке "Ньюкасл" забил. Шелви подобрал мяч в 30-ти метрах от чужих ворот, сделал несколько шагов вперёд, после чего бахнул под левую штангу.

7' Жота по правому флангу ворвался в штрафную площадку, но с его ударом низом справился вратарь.

6' Очень компактно и агрессивно держит оборону "Ньюкасл", и "красным" пока что не удаётся просочиться в чужую штрафную площадку.

5' Заброс на Мане прошёл на левый фланг атаки, однако сенегальский вингер не сумел обработать мяч.

4' Жота с левого фланга тащил мяч в штрафную площадку, но защитник сумел чисто отобрать у португальца игровой снаряд.

3' "Ливерпуль", разумеется, сразу закрыл соперника на одной трети поля. Очень тяжёлый поединок ждёт "сорок" сегодня.

2' Переполненный "Энфилд", словно нет никаких проблем сейчас в Англии с коронавирусом, но, увы, многие матчи в АПЛ продолжают отменяться.