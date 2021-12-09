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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
Прогнозы 54
Ливерпуль 96.3% (52)
X 3.7% (2)
Ньюкасл 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Ньюкасл
1.14
9.94
29.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Ньюкасл

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (2) 0.88
Жота Диогу 8 0.5
Мане Садио 7 0.44
Фирмино Роберто 4 0.25
Хендерсон Джордан 2 0.13
Кейта Наби 2 0.13
Ориги Дивок 2 0.13
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.38
Сен-Максимен Аллан 3 0.19
Манкильо Хави 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Хендрик Джефф 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Хэйден Айзак 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Робертсон Эндрю 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Манкильо Хави 4 0
Кларк Киран 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

27
12
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
4
33%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
3
25%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
1
17%
3
18%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
50%
4
24%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

46
17
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
7
15%
3
18%
1-15
5
11%
1
6%
16-30
10
22%
5
29%
29%
31-45
8
17%
2
12%
46-60
7
15%
5
29%
29%
61-75
9
20%
1
6%
76-90

Пропущено

11
34
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 15
0
0%
2
6%
1-15
2
18%
5
15%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
5
45%
8
24%
61-75
2
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ливерпуль 96.3% (52)
    X 3.7% (2)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Ньюкасл
    1.14
    9.94
    29.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    35.2% (19)
    3:1 Ливерпуль
    22.2% (12)
    3:0 Ливерпуль
    16.7% (9)
    2:1 Ливерпуль
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Ньюкасл

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