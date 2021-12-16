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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Шарлеруа
0'
26' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
0:1
27' Гол
Jackson Tchatchoua
1:1
35' Гол
Онуачу Пол
2:1
41' Гол
 41'

Ход матча

26'
Ито Дзюнъя
 
27'
0:1
Jackson Tchatchoua
35'
Онуачу Пол
1:1
41'
2:1
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Шарлеруа
3.25
4.14
4.05
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
6
Юклеред
Симен
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
Генк
4-2-3-1
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Генк
Шарлеруа

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

40 матчей

47.5%
15%
37.5%
19 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
22.5%
37.5%
16 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:0
ТМК
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ТМС
0:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
3:1
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ЛП
1:1
К
1:3
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
5:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
PU
3:0
PU
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.53
Бонгонда Тео 6 0.32
Торстведт Кристиан 3 0.16
Хейнен Бриан 3 0.16
Ито Дзюнъя 2 0.11
Грошовски Патрик 2 0.11
Угбо Ике 2 0.11
Пейнтсил Джозеф 1 0.05
Муньос Даниэль 1 0.05
Лукуми Джон 1 0.05
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 10 0.53
Мориока Риота 4 0.21
Голизадех Али 4 0.21
Anass Zaroury 3 0.16
Бессиль Лоик 2 0.11
Кайембе Йорис 1 0.05
Adem Zorgane 1 0.05
Jackson Tchatchoua 1 0.05
Кнежевич Стефан 1 0.05
Бедья Крис 1 0.05
Илаймахаритра Марко 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Ван Клеемпут Жюль 1 0.05
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 4 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Илаймахаритра Марко 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Adem Zorgane 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
7%
7
37%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
9
64%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
3
38%
76-90

Забито

31
33
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
13%
7
21%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
8
26%
8
24%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
9
29%
29%
12
36%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
7
35%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
10
33%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3
Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 1:1 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 1:1 19 6 5 8 32 - 31 23
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
5. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 1:1 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. Генк 1:1 9 3 3 3 16 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 1:1 10 5 4 1 20 - 14 19
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 1:1 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Jackson Tchatchoua бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ито Дзюнъя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Шарлеруа
3.25
4.14
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 2:1 Шарлеруа онлайн


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Генк
Шарлеруа

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