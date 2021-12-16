Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Кристал-арена
26' Желтая карточкаИто Дзюнъя
0:1
27' ГолJackson Tchatchoua
1:1
35' ГолОнуачу Пол
Ход матча
26'
27'
35'
1:1
41'
2:1
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
16
Коффи
Херве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
20 Эйтинг КарелЗащитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Генк
Шарлеруа
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
40 матчей
47.5%
15%
37.5%
19 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
22.5%
37.5%
16 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.53
|Бонгонда Тео
|6
|0.32
|Торстведт Кристиан
|3
|0.16
|Хейнен Бриан
|3
|0.16
|Ито Дзюнъя
|2
|0.11
|Грошовски Патрик
|2
|0.11
|Угбо Ике
|2
|0.11
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.05
|Муньос Даниэль
|1
|0.05
|Лукуми Джон
|1
|0.05
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|10
|0.53
|Мориока Риота
|4
|0.21
|Голизадех Али
|4
|0.21
|Anass Zaroury
|3
|0.16
|Бессиль Лоик
|2
|0.11
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Adem Zorgane
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|Бедья Крис
|1
|0.05
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.05
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|4
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Adem Zorgane
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
7%
7
37%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
9
64%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
3
38%
76-90
Забито
31
33
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
13%
7
21%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
8
26%
8
24%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
9
29%
29%
12
36%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
7
35%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
10
33%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3
Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|1:1
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|1:1
|19
|6
|5
|8
|32 - 31
|23
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|3.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|Генк
|1:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|1:1
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|1:1
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3