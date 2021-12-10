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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ланс
0'
0:1
7' Гол
Кошта Давид
0:2
15' Гол
Мюинга Арно
24'

Ход матча

7'
0:1
Кошта Давид
15'
0:2
Мюинга Арно
(Кошта Давид)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 133
Нант 24.8% (33)
X 51.1% (68)
Ланс 24.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ланс
2.90
3.43
2.81
Все Коэффициенты
Новости
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
8
Сиприен
Вилан
19
Жеббель
Виллем
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
21
Айдара
Массадио
18
Каюзак
Янник
20
Кошта
Давид
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
8
Фофана
Секо
Нант
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Нант
Ланс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.39
Коло-Муани Рандаль 4 0.22
Жиротто Андрей 3 0.17
Чиривелья Педро 2 0.11
Саймон Мозес 1 0.06
Сиприен Вилан 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Букари Осман 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 5 0.28
Франковски Пшемыслав 4 0.22
Саид Уэсли 4 0.22
Мюинга Арно 4 (1) 0.22
Сотока Флориан 3 (2) 0.17
Ганаго Игнатиус 3 0.17
Клаусс Жонатан 2 0.11
Какута Гаэль 2 0.11
Банза Симон 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Кошта Давид 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Жиротто Андрей 4 0
Блас Людовик 4 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Гради Жонатан 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Айдара Массадио 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
19%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
7
33%
4
17%
61-75
3
14%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1
Ланс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Ланс 2:0 Заявка 18 8 6 4 32 - 23 30
4. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
7. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
8. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
9. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
10. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
11. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
12. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
13. Нант 0:2 Заявка 18 6 4 8 21 - 23 22
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Ланс 2:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
6. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
8. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
9. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
10. Нант 0:2 Заявка 9 4 1 4 11 - 10 13
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Ланс 2:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
4. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
5. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
6. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
7. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Нант 0:2 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
11. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
12. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
13. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
14. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Жеббель Виллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 21'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ланс: 62%.
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Нант начинает контратаку
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Блас Людовик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • Травма, повреждение
    16'
    Жиротто Андрей возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Ланс: 69%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Давид Коста сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Мюинга Арно, обводя своих соперников
  • 15'
    ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...
  • 15'
    Мюинга Арно из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Давид Коста разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 14'
    Ланс начинает контратаку
  • 14'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Жиротто Андрей из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    14'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 13'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Жеббель Виллем из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем
  • 11'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мерлин Квентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 21%, Ланс: 79%.
  • 9'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Давид Коста забивает ударом с правой ноги!
  • 7'
    Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 7'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Ланс: 78%.
  • 4'
    Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Нант 24.8% (33)
X 51.1% (68)
Ланс 24.1% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ланс
2.90
3.43
2.81
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Где смотреть матч Нант 0:2 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:2 Ланс

Исход игры
Нант
24.8% (33)
Ничья
51.1% (68)
Ланс
24.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
30.65% (38)
Меньше
69.35% (86)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (54)
2:1 Нант
10.5% (14)
1:0 Нант
10.5% (14)
1:2 Ланс
9.8% (13)
0:1 Ланс
6.8% (9)
2:2 Ничья
6% (8)
2:0 Нант
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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