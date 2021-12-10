Первый тайм

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ланс выполняет удар от ворот.

22' Жеббель Виллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Блас Людовик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

16' Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Давид Коста сделал результативную передачу.

15' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!

15' Отличные скиллы показывает Мюинга Арно , обводя своих соперников

15' ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...

15' Давид Коста разрезает оборону соперника отличным пасом

14' Ланс выполняет удар от ворот.

13' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем

9' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

7' Г О О О О Л - Давид Коста забивает ударом с правой ноги!

7' Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

4' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля