Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Блас Людовик из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Фофана Секо из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Нант выполняет удар от ворот.

35' Мюинга Арно из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

32' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Давид Коста навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ланс выполняет удар от ворот.

29' Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Фофана Секо из команды Ланс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Чиривелья Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.

25' Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.

25' Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ланс выполняет удар от ворот.

22' Жеббель Виллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Блас Людовик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

16' Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Давид Коста сделал результативную передачу.

15' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!

15' Отличные скиллы показывает Мюинга Арно , обводя своих соперников

15' ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...

15' Давид Коста разрезает оборону соперника отличным пасом

14' Ланс выполняет удар от ворот.

13' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем

9' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

7' Г О О О О Л - Давид Коста забивает ударом с правой ноги!

7' Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

4' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля