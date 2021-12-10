Франция: Лига 1 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
0:1
7' ГолКошта Давид
0:2
15' ГолМюинга Арно
31' Желтая карточкаЖиротто Андрей
46' Желтая карточкаАйдара Массадио
1:2
49' ГолКоло-Муани Рандаль
2:2
57' ГолКоло-Муани Рандаль
60' Желтая карточкаБлас Людовик
60' Желтая карточкаГради Жонатан
61' Желтая карточкаМедина Факундо
76' Желтая карточкаЧиривелья Педро
3:2
90' ГолСаймон Мозес
Ход матча
7'
0:1
15'
0:2
31'
46'
49'
57'
60'
60'
61'
76'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
10
Блас
Людовик
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Соу СамбаВратарь
- Защитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Ланс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.39
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.33
|Жиротто Андрей
|3
|0.17
|Саймон Мозес
|2
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.11
|Сиприен Вилан
|1
|0.06
|Кулибали Калифа
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Жеббель Виллем
|0
|0
|Букари Осман
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|5
|0.28
|Мюинга Арно
|5 (1)
|0.28
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.22
|Саид Уэсли
|4
|0.22
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.17
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.17
|Клаусс Жонатан
|2
|0.11
|Какута Гаэль
|2
|0.11
|Банза Симон
|1
|0.06
|Кошта Давид
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|6
|0
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Гради Жонатан
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Айдара Массадио
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
19%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
7
33%
4
17%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1
Ланс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 15
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 23
|25
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|11.
|Брест
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 23
|24
|12.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|26 - 39
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Нант 3:2 Ланс
Исход игры
Нант
24.8% (33)
Ничья
51.1% (68)
Ланс
24.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
30.65% (38)
Меньше
69.35% (86)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (54)
1:0 Нант
10.5% (14)
2:1 Нант
10.5% (14)
1:2 Ланс
9.8% (13)
0:1 Ланс
6.8% (9)
2:2 Ничья
6% (8)
2:0 Нант
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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