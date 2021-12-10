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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
3:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
0:1
7' Гол
Кошта Давид
0:2
15' Гол
Мюинга Арно
31' Желтая карточка
Жиротто Андрей
46' Желтая карточка
Айдара Массадио
1:2
49' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:2
57' Гол
Коло-Муани Рандаль
60' Желтая карточка
Блас Людовик
60' Желтая карточка
Гради Жонатан
61' Желтая карточка
Медина Факундо
76' Желтая карточка
Чиривелья Педро
3:2
90' Гол
Саймон Мозес
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Кошта Давид
15'
0:2
Мюинга Арно
(Кошта Давид)
31'
Жиротто Андрей
 
46'
 
Фариньес Вилькер
Лека Жан-Луи
46'
 
Айдара Массадио
49'
Коло-Муани Рандаль
(Блас Людовик)
1:2
57'
Коло-Муани Рандаль
(Жеббель Виллем)
2:2
60'
Блас Людовик
 
60'
 
Гради Жонатан
61'
 
Медина Факундо
70'
Мутуссами Самуэль
Сиприен Вилан
 
70'
Саймон Мозес
Жеббель Виллем
 
75'
 
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
75'
 
Жан Корентен
Кошта Давид
76'
Чиривелья Педро
 
90'
Саймон Мозес
(Мерлин Квентин)
3:2
90'
 
Боли Шарль
Айдара Массадио
90'
 
Варан Жонатан
Каюзак Янник
90'
Коко Маркус
Мерлин Квентин
 
90'
Аппиа Деннис
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Нант 24.8% (33)
X 51.1% (68)
Ланс 24.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
8
Сиприен
Вилан
19
Жеббель
Виллем
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
21
Айдара
Массадио
18
Каюзак
Янник
20
Кошта
Давид
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
8
Фофана
Секо
Нант
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Нант
Ланс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.39
Коло-Муани Рандаль 6 0.33
Жиротто Андрей 3 0.17
Саймон Мозес 2 0.11
Чиривелья Педро 2 0.11
Сиприен Вилан 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Жеббель Виллем 0 0
Букари Осман 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 5 0.28
Мюинга Арно 5 (1) 0.28
Франковски Пшемыслав 4 0.22
Саид Уэсли 4 0.22
Сотока Флориан 3 (2) 0.17
Ганаго Игнатиус 3 0.17
Клаусс Жонатан 2 0.11
Какута Гаэль 2 0.11
Банза Симон 1 0.06
Кошта Давид 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Жиротто Андрей 5 0
Блас Людовик 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Чиривелья Педро 4 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 6 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Лека Жан-Луи 3 0
Гради Жонатан 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Айдара Массадио 2 0
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
14%
3
10%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
19%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
2
10%
8
35%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
7
33%
4
17%
61-75
3
14%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1
Ланс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
5. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
6. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
7. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
8. Монпелье Заявка 17 7 4 6 25 - 23 25
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест Заявка 17 6 6 5 25 - 23 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
9. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
14. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мерлин Квентин из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Сотока Флориан заработал фол
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
  • 47'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ланс: 62%.
  • 46'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    Блас Людовик из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 45'
    Фофана Секо из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 36%, Ланс: 64%.
  • 44'
    Ланс контролирует мяч.
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 42'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Давид Коста
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Ланс: 60%.
  • 40'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    39'
    Блас Людовик из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Сиприен Вилан из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Угловой
    39'
    Сиприен Вилан из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Блас Людовик мяч отрикошетил от ворот
  • 39'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Мюинга Арно из команды Ланс пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
  • 37'
    Ланс контролирует мяч.
  • 37'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 36'
    Чиривелья Педро из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 36'
    Сиприен Вилан мяч отрикошетил от ворот
  • 36'
    Нант пытается что-то создать.
  • 35'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Мюинга Арно из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Ланс: 63%.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    33'
    Мюинга Арно из команды Ланс в офсайде
  • Фол, нарушение
    33'
    Дансо Кевин из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Жеббель Виллем пострадал.
  • 32'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Давид Коста навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    31'
    Жиротто Андрей из команды Нант получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    31'
    Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Мюинга Арно пострадал.
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Ланс: 63%.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает неудачный навес.
  • Угловой
    29'
    Блас Людовик из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 29'
    Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ланс начинает контратаку
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 26'
    Фофана Секо из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Чиривелья Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 35%, Ланс: 65%.
  • 25'
    Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Жеббель Виллем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 21'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ланс: 62%.
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Нант начинает контратаку
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • 17'
    Блас Людовик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • Травма, повреждение
    16'
    Жиротто Андрей возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Ланс: 69%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Давид Коста сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Мюинга Арно, обводя своих соперников
  • 15'
    ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...
  • 15'
    Мюинга Арно из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Давид Коста разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 14'
    Ланс начинает контратаку
  • 14'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Жиротто Андрей из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    14'
    Сиприен Вилан из команды Нант подал угловой слева.
  • 13'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Жеббель Виллем из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Жан-Луи Лека держит все под контролем
  • 11'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мерлин Квентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 21%, Ланс: 79%.
  • 9'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Давид Коста забивает ударом с правой ноги!
  • 7'
    Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 7'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 22%, Ланс: 78%.
  • 4'
    Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Нант 24.8% (33)
X 51.1% (68)
Ланс 24.1% (32)
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Прогнозы на матч Нант 3:2 Ланс

Исход игры
Нант
24.8% (33)
Ничья
51.1% (68)
Ланс
24.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
30.65% (38)
Меньше
69.35% (86)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (54)
1:0 Нант
10.5% (14)
2:1 Нант
10.5% (14)
1:2 Ланс
9.8% (13)
0:1 Ланс
6.8% (9)
2:2 Ничья
6% (8)
2:0 Нант
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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