Первый тайм

48' Отличный командный гол!

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Агум Люсьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Монпелье выполняет удар от ворот.

44' Какой промах! Мунье Стив имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

40' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Саванье Тежи из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Монпелье выполняет удар от ворот.

37' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

32' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мавидиди Стефи и попал в перекладину!

30' Ферри Жордан разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

28' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Суке Арно из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брассье Лилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Монпелье выполняет удар от ворот.

20' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

19' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

18' Брест выполняет удар от ворот.

17' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Отличные скиллы показывает Февр Ромен , обводя своих соперников

16' Монпелье выполняет удар от ворот.

14' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Суке Арно из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Эрей Кристоф из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

5' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брест начинает с центра поля