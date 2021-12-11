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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:3
Второй тайм: 64'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
45' Гол
Вахи Элю
0:2
47' Гол
Мавидиди Стефи
0:3
60' Гол
Самбья Саломон
62' Желтая карточка
Эрей Кристоф
64'

Ход матча

45'
0:1
Вахи Элю
(Саванье Тежи)
46'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
47'
0:2
Мавидиди Стефи
(Суке Арно)
60'
0:3
Самбья Саломон
(Жермен Валер)
61'
Маньетти Уго
Агум Люсьен
 
61'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
62'
Эрей Кристоф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 129
Брест 51.9% (67)
X 38.8% (50)
Монпелье 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Монпелье
2.27
3.70
3.49
Все Коэффициенты
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Брассье
Лилиан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Брест
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Монпелье

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.39
Онора Франк 5 0.28
Ле Дуарон Жереми 5 0.28
Мунье Стив 4 0.22
Кардона Ирвин 2 0.11
Шардонне Брендан 2 0.11
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 5 0.28
Саванье Тежи 4 (1) 0.22
Молле Флоран 4 0.22
Вахи Элю 4 0.22
Жермен Валер 3 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Делор Анди 2 0.11
Коцца Николя 1 0.06
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Ристич Михайло 0 0
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Маньетти Уго 2 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 5 1
Саванье Тежи 5 1
Молле Флоран 4 0
Самбья Саломон 2 1
Тулер Матеус 2 1
Шотар Жорис 3 0
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
5
36%
4
27%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
5
56%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

27
25
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
2
7%
3
12%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
5
19%
7
28%
31-45
5
19%
5
20%
46-60
8
30%
30%
4
16%
61-75
5
19%
4
16%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
10%
4
17%
1-15
6
29%
8
35%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4
Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Монпелье 3:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 23 28
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест 0:3 Заявка 18 6 6 6 25 - 26 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье 3:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест 0:3 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест 0:3 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Монпелье 3:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
9. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Брест 51.9% (67)
X 38.8% (50)
Монпелье 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Монпелье
2.27
3.70
3.49
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брест 0:3 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:3 Монпелье

Исход игры
Брест
51.9% (67)
Ничья
38.8% (50)
Монпелье
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (53)
Меньше
57.94% (73)
Обе команды забьют
Да
78.57% (99)
Нет
21.43% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (46)
2:1 Брест
29.5% (38)
1:0 Брест
19.4% (25)
1:2 Монпелье
7.8% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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