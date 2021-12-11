Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Монпелье выполняет удар от ворот.

92' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Брест выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Судье надоело, что Ферри Жордан тянет время и он наказал его горчичником

88' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Мавидиди Стефи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рафики Саид мяч отрикошетил от ворот

85' Г О О О О Л - Жермен Валер забивает с правой ноги!

83' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ферри Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Брест выполняет удар от ворот.

80' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Джоаккини Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

76' Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Монпелье

72' Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Ристич Михайло получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Ристич Михайло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Монпелье

67' Йонас Омлин отбил мяч на угловой после удара Февр Ромен из штрафной площади.

66' Пьер-Габриэль Ронаэль нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Омлин не удержал его в руках.

66' Удар от ворот произведет Монпелье

65' Маньетти Уго из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

64' Онора Франк нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

63' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

61' Отличный командный гол!

59' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Монпелье выполняет удар от ворот.

53' Онора Франк из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Монпелье выполняет удар от ворот.

52' Отличные скиллы показывает Февр Ромен , обводя своих соперников

51' Удар от ворот произведет Брест

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Мавидиди Стефи из команды Монпелье правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!