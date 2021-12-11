Франция: Лига 1 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0:1
45' ГолВахи Элю
0:2
47' ГолМавидиди Стефи
0:3
60' ГолСамбья Саломон
62' Желтая карточкаЭрей Кристоф
84' Желтая карточкаМаньетти Уго
0:4
85' ГолЖермен Валер
89' Желтая карточкаФерри Жордан
Ход матча
45'
0:1
46'
47'
0:2
60'
0:3
62'
84'
85'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брест
Монпелье
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
13 матчей
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.39
|Онора Франк
|5
|0.28
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.28
|Мунье Стив
|4
|0.22
|Кардона Ирвин
|2
|0.11
|Шардонне Брендан
|2
|0.11
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|5
|0.28
|Саванье Тежи
|4 (1)
|0.22
|Жермен Валер
|4
|0.22
|Молле Флоран
|4
|0.22
|Вахи Элю
|4
|0.22
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.17
|Делор Анди
|2
|0.11
|Коцца Николя
|1
|0.06
|Самбья Саломон
|1
|0.06
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|6
|1
|Саванье Тежи
|5
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Самбья Саломон
|2
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
5
36%
4
27%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
5
56%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Забито
27
29
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
2
7%
3
10%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
19%
8
28%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
5
19%
5
17%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
8%
4
17%
1-15
6
24%
8
35%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4
Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|5.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 15
|27
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|11.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|12.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|26 - 39
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 37
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 0:4 Монпелье
Исход игры
Брест
51.9% (67)
Ничья
38.8% (50)
Монпелье
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (53)
Меньше
57.94% (73)
Обе команды забьют
Да
78.57% (99)
Нет
21.43% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (46)
2:1 Брест
29.5% (38)
1:0 Брест
19.4% (25)
1:2 Монпелье
7.8% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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