  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:4
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
45' Гол
Вахи Элю
0:2
47' Гол
Мавидиди Стефи
0:3
60' Гол
Самбья Саломон
62' Желтая карточка
Эрей Кристоф
84' Желтая карточка
Маньетти Уго
0:4
85' Гол
Жермен Валер
89' Желтая карточка
Ферри Жордан
90'+6

Ход матча

45'
0:1
Вахи Элю
(Саванье Тежи)
46'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
47'
0:2
Мавидиди Стефи
(Суке Арно)
60'
0:3
Самбья Саломон
(Жермен Валер)
61'
Маньетти Уго
Агум Люсьен
 
61'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
62'
Эрей Кристоф
 
71'
 
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
77'
 
Джоаккини Николас
Суке Арно
77'
Саид Рафики
Мунье Стив
 
78'
Ласне Пол
Белькебла Арис
 
84'
Маньетти Уго
 
85'
0:4
Жермен Валер
(Джоаккини Николас)
85'
Баджи Юссуф
Февр Ромен
 
89'
 
Ферри Жордан
89'
 
Делайе Саша
Ферри Жордан
89'
 
Тулер Матеус
Коцца Николя
89'
 
Леруа Лео
Мавидиди Стефи

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Брест 51.9% (67)
X 38.8% (50)
Монпелье 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Брассье
Лилиан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Брест
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Монпелье

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.39
Онора Франк 5 0.28
Ле Дуарон Жереми 5 0.28
Мунье Стив 4 0.22
Кардона Ирвин 2 0.11
Шардонне Брендан 2 0.11
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 5 0.28
Саванье Тежи 4 (1) 0.22
Жермен Валер 4 0.22
Молле Флоран 4 0.22
Вахи Элю 4 0.22
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Делор Анди 2 0.11
Коцца Николя 1 0.06
Самбья Саломон 1 0.06
Джоаккини Николас 0 0
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Ристич Михайло 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Маньетти Уго 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 6 1
Саванье Тежи 5 1
Молле Флоран 4 0
Самбья Саломон 2 1
Тулер Матеус 2 1
Шотар Жорис 3 0
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
5
36%
4
27%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
5
56%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

27
29
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
2
7%
3
10%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
19%
8
28%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
5
19%
5
17%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
8%
4
17%
1-15
6
24%
8
35%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4
Монпелье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0
Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс Заявка 17 4 7 6 19 - 21 19
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 17 2 6 9 17 - 37 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
9. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Брест 51.9% (67)
X 38.8% (50)
Монпелье 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Брест 0:4 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:4 Монпелье

Исход игры
Брест
51.9% (67)
Ничья
38.8% (50)
Монпелье
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (53)
Меньше
57.94% (73)
Обе команды забьют
Да
78.57% (99)
Нет
21.43% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (46)
2:1 Брест
29.5% (38)
1:0 Брест
19.4% (25)
1:2 Монпелье
7.8% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 