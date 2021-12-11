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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 130
Реймс 69.2% (90)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 8.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Сент-Этьен
2.34
3.22
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
6
Гравильон
Эндрю
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
22
Экитик
Юго
40
Грин
Этьен
11
Сильва
Габриэль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
7
Будебуз
Риад
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
Реймс
3-4-1-2
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Сент-Этьен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 7 (1) 0.39
Фас Ваут 2 0.11
Кассама Морету 2 0.11
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Туре Эль Билал 0 0
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.39
Соу Саиду 2 0.11
Буанга Денис 2 0.11
Норден Арно 1 0.06
Колодзейчак Тимоти 1 0.06
Крассо Жан-Филипп 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Наде Микаэль 1 0.06
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 3 0
Манетси Маршал 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Лопи Дион 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 5 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Масон Иван 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Буанга Денис 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
6
38%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
6
55%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
4
21%
6
33%
76-90

Пропущено

21
35
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
6
29%
5
14%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
7
33%
7
20%
61-75
3
14%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 8 6 19 - 21 20
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 18 2 7 9 17 - 37 13
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
13. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
15. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
9. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
10. Реймс 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 17 6
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Реймс 69.2% (90)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 8.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Сент-Этьен
2.34
3.22
3.72
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реймс 0:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Реймс
69.2% (90)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
59.84% (76)
Нет
40.16% (51)
Популярный счёт
2:1 Реймс
32.3% (42)
1:0 Реймс
26.2% (34)
1:1 Ничья
17.7% (23)
2:0 Реймс
6.2% (8)
3:1 Реймс
3.1% (4)
0:1 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:2 Сент-Этьен
3.1% (4)
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Сент-Этьен

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