Первый тайм

19' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

18' Экитик Юго из команды Реймс играет в стеночку с партнером по команде. Илан Кеббал это был.

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Микаэль Наде возвращается на поле.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Микаэль Наде получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Микаэль Наде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Экитик Юго хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

11' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали

8' Плохо сыграл Этьен Грин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Флипс Алексис из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Судья свистит. Илан Кеббал атаковал сзади соперника. Это Камара Махди заработал своей команде штрафной

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Юссуф Зейду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля