Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
23' ПенальтиТуре Эль Билал
45' Красная карточкаБуанга Денис
53' Желтая карточкаКонан Гислен
54' Желтая карточкаФас Ваут
67' Желтая карточкаМасон Иван
79' Желтая карточкаХазри Вахби
2:0
89' ГолМбюкю Натанаэль
Ход матча
23'
1:0
45'
53'
53'
54'
67'
79'
89'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
11 Угловые 5
-
6 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
22
Экитик
Юго
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
34 Yanis Lhery
-
Главный тренер: Julien Sable
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Сент-Этьен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|7 (1)
|0.39
|Фас Ваут
|2
|0.11
|Кассама Морету
|2
|0.11
|Кеббаль Илан
|1
|0.06
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.06
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.06
|Конан Гислен
|1
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.06
|Фокет Томас
|1
|0.06
|Манетси Маршал
|1
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.06
|Локо Банзузи
|1
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.06
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.39
|Соу Саиду
|2
|0.11
|Буанга Денис
|2
|0.11
|Норден Арно
|1
|0.06
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.06
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Наде Микаэль
|1
|0.06
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|6
|1
|Гарсия Оскар
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|5
|0
|Масон Иван
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
6
33%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
6
55%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Пропущено
21
37
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 17
2
10%
3
8%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
6
29%
5
14%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
7
33%
7
19%
61-75
3
14%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 16
|42
|2.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 14
|31
|3.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|5.
|Ницца
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 15
|27
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|34 - 22
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 22
|25
|11.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|12.
|Лилль
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 24
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 26
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 32
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|26 - 39
|14
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|8.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|16.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 2:0 Сент-Этьен
Исход игры
Реймс
69.2% (90)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
59.84% (76)
Нет
40.16% (51)
Популярный счёт
2:1 Реймс
32.3% (42)
1:0 Реймс
26.2% (34)
1:1 Ничья
17.7% (23)
2:0 Реймс
6.2% (8)
1:2 Сент-Этьен
3.1% (4)
3:1 Реймс
3.1% (4)
0:1 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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