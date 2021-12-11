Илан Кеббал нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

Иван Масон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку забивает с левой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Буанга Денис оказался удален с поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч остановлен

45' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

45' Илан Кеббал не смог попасть в створ ударом издали

44' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Этьен Грин держит все под контролем

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Реймс выполняет удар от ворот.

42' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Флипс Алексис бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

35' Илан Кеббал из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.

35' Опасность предотвращена - Микаэль Наде из команды Сент-Этьен вступил в отбор удачно

34' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Плохо сыграл Микаэль Наде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Илан Кеббал пробует нанести удар издали, но Этьен Грин держит все под контролем

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Плохо сыграл Микаэль Наде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Райкович Предраг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

25' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

25' Команда Реймс довольна результатом к этому моменту.

25' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' 'Г О О О О О Л - Туре Эль Билал из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Этьен Грин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

23' После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

18' Экитик Юго из команды Реймс играет в стеночку с партнером по команде. Илан Кеббал это был.

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Микаэль Наде возвращается на поле.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Микаэль Наде получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Микаэль Наде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Экитик Юго хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

11' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали

8' Плохо сыграл Этьен Грин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Флипс Алексис из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Судья свистит. Илан Кеббал атаковал сзади соперника. Это Камара Махди заработал своей команде штрафной

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Юссуф Зейду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля