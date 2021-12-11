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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
23' Пенальти
Туре Эль Билал
45' Красная карточка
Буанга Денис
53' Желтая карточка
Конан Гислен
54' Желтая карточка
Фас Ваут
67' Желтая карточка
Масон Иван
79' Желтая карточка
Хазри Вахби
2:0
89' Гол
Мбюкю Натанаэль
90'+4

Ход матча

23'
Туре Эль Билал
1:0
45'
 
Буанга Денис
46'
 
Баич Стефан
Грин Этьен
53'
Конан Гислен
 
53'
 
Неу Иван
Юссуф Зейду
54'
 
Масон Иван
Сильва Габриэль
54'
Фас Ваут
 
64'
Кассама Морету
Лопи Дион
 
64'
Донис Анастасиос
Туре Эль Билал
 
64'
Локо Банзузи
Конан Гислен
 
67'
 
Масон Иван
74'
 
Yanis Lhery
Норден Арно
74'
Мбюкю Натанаэль
Кеббаль Илан
 
76'
Сиссоко Самбу
Матусива Азор
 
79'
 
Хазри Вахби
88'
 
Крассо Жан-Филипп
Трауко Мигель
89'
Мбюкю Натанаэль
(Экитик Юго)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Реймс 69.2% (90)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 8.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
6
Гравильон
Эндрю
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
22
Экитик
Юго
40
Грин
Этьен
11
Сильва
Габриэль
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
7
Будебуз
Риад
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
Реймс
3-4-1-2
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Сент-Этьен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 7 (1) 0.39
Фас Ваут 2 0.11
Кассама Морету 2 0.11
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Туре Эль Билал 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Мбюкю Натанаэль 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.39
Соу Саиду 2 0.11
Буанга Денис 2 0.11
Норден Арно 1 0.06
Колодзейчак Тимоти 1 0.06
Крассо Жан-Филипп 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Наде Микаэль 1 0.06
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 3 0
Манетси Маршал 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Лопи Дион 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 5 0
Масон Иван 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
6
33%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
6
55%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Пропущено

21
37
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 17
2
10%
3
8%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
6
29%
5
14%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
7
33%
7
19%
61-75
3
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 13 3 1 36 - 16 42
2. Ренн Заявка 17 9 4 4 32 - 14 31
3. Марсель Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
5. Ницца Заявка 17 8 4 5 26 - 15 27
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 17 7 5 5 34 - 22 26
8. Монако Заявка 17 7 5 5 27 - 20 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 17 6 7 4 25 - 22 25
11. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
12. Лилль Заявка 17 6 6 5 23 - 24 24
13. Лион Заявка 16 6 5 5 25 - 25 23
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Труа Заявка 17 4 4 9 16 - 25 16
16. Лорьян Заявка 17 3 6 8 13 - 26 15
17. Клермон Заявка 17 3 5 9 19 - 32 14
18. Бордо Заявка 17 2 8 7 26 - 39 14
19. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
20. Метц Заявка 17 2 6 9 18 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
8. Лилль Заявка 8 4 3 1 11 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
9. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
10. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
11. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
16. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
17. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
18. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19. Клермон Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Реймс 69.2% (90)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 8.5% (11)
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Где смотреть матч Реймс 2:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Реймс 2:0 Сент-Этьен

Исход игры
Реймс
69.2% (90)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
8.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (53)
Меньше
58.27% (74)
Обе команды забьют
Да
59.84% (76)
Нет
40.16% (51)
Популярный счёт
2:1 Реймс
32.3% (42)
1:0 Реймс
26.2% (34)
1:1 Ничья
17.7% (23)
2:0 Реймс
6.2% (8)
1:2 Сент-Этьен
3.1% (4)
3:1 Реймс
3.1% (4)
0:1 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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