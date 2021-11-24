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Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
2:2
Конец матча
Фламенго
0'
51' Желтая карточка
Jhonata Robert
58' Желтая карточка
Lucas Silva IV
0:1
58' Гол
Витиньо Виктор
60' Вторая желтая карточка
Jhonata Robert
71' Желтая карточка
Витиньо Виктор
72' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
0:2
74' Гол
Витиньо Виктор
1:2
76' Гол
Борха Мигель
78' Красная карточка
Бренно
81' Желтая карточка
Кенеди Роберт
2:2
82' Гол
Феррейра Факундо
90'+6
34
Gabriel
Chapeco
13
Рафинья
Марсио
3
Джеромел
Педро
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
25
Jhonata
Robert
7
Кампас
Хаминтон
11
Феррейра
Факундо
29
Соуза
Диего
45
Hugo
Nogueira
20
Марсело
Родиней
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
33
Кенеди
Роберт
10
Диего
Рибас
11
Витиньо
Виктор
63
Vitor
Gabriel1
Гремио
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Фламенго

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:1
К
2:0
К
0:4
СA
2:4
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
5:0
КЛ
1:1
СA
3:1
СA
2:0
К
1:0
СA
2:0
К
1:1
СA
3:1
СA
0:1
КСМР
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 7 0.21
Борха Мигель 5 (2) 0.15
Феррейра Факундо 3 0.09
Скардовелли Вандерсон 3 0.09
Alisson II 3 0.09
Коста Дуглас 2 0.06
Lucas Silva IV 2 0.06
Тьяго Сантос 2 0.06
Рикардиньо Феррейра 1 0.03
Лео Перейра 1 0.03
Вильясанти Матиас 1 0.03
Кампас Хаминтон 1 0.03
Guilherme Guedes 1 0.03
Jhonata Robert 1 0.03
Пинарес Сесар 1 (1) 0.03
Рафинья Марсио 0 0
Darlan Mendes 0 0
Энрике Матеус 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0
Sarara 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 13 0.38
Габриэл Барбоза 11 (3) 0.32
Энрике Бруно 11 0.32
Педро Гильерме 7 0.21
Витиньо Виктор 5 0.15
Перейра Андреас 5 0.15
Муниз Родриго 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тьяго Сантос 9 0
Каннеманн Вальтер 7 1
Рафинья Марсио 8 0
Lucas Silva IV 6 0
Джеромел Педро 5 0
Коста Дуглас 5 0
Скардовелли Вандерсон 4 0
Борха Мигель 4 0
Ruan Neto 4 0
Кортез Бруно 2 1
Jhonata Robert 2 1
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Jean Pyerre 3 0
Миранда Пауло 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Бренно 0 1
Diego Churin 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Alisson II 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 8 0
Диего Рибас 6 1
Энрике Бруно 6 0
Габриэл Барбоза 4 1
Котулио Матеус 5 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Рибейро Эвертон 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Энрике Густаво 1 0
Vitor Gabriel1 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
37
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
4
18%
6
16%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
6
27%
6
16%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
5
23%
7
19%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
0
0%
4
15%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Пропущено

26
15
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
15%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Забито

35
64
18 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 22
13 Не забивали 5
4
11%
10
16%
1-15
5
14%
10
16%
16-30
9
26%
11
17%
31-45
8
23%
7
11%
46-60
1
3%
13
20%
61-75
8
23%
13
20%
76-90

Пропущено

44
33
21 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
5
11%
2
6%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
6
14%
8
24%
46-60
6
14%
5
15%
61-75
11
25%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Гремио - Брагантино 3:0 Америка Минейро - Гремио 3:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:2 34 23 6 5 55 - 24 75
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 34 13 9 12 33 - 34 48
8. Интернасьонал Порту Алегре 34 12 11 11 42 - 37 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 34 11 12 11 35 - 36 45
11. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
14. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
15. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
16. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
17. Байя 33 9 10 14 33 - 43 37
18. Гремио 34 10 6 18 35 - 44 36
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:2 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 18 10 3 5 32 - 26 33
4. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
5. Флуминенсе 17 9 5 3 20 - 14 32
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
15. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
16. Байя 16 6 5 5 20 - 18 23
17. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 2:2 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
9. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
11. Америка Минейро 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гремио 2:2 Фламенго онлайн


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