Бразилия: Серия A 2021
51' Желтая карточкаJhonata Robert
58' Желтая карточкаLucas Silva IV
0:1
58' ГолВитиньо Виктор
60' Вторая желтая карточкаJhonata Robert
71' Желтая карточкаВитиньо Виктор
72' Желтая карточкаКампас Хаминтон
0:2
74' ГолВитиньо Виктор
1:2
76' ГолБорха Мигель
78' Красная карточкаБренно
81' Желтая карточкаКенеди Роберт
2:2
82' ГолФеррейра Факундо
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
29
Соуза
Диего
35
Joao
Gomes
10
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
-
10 Коста ДугласНападающий
-
23 Alisson II
-
-
49 Sarara
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
51'
58'
58'
0:1
60'
71'
72'
74'
0:2
76'
1:2
78'
81'
82'
2:2
История личных встреч
Гремио
Фламенго
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|7
|0.21
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.15
|Феррейра Факундо
|3
|0.09
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.09
|Alisson II
|3
|0.09
|Коста Дуглас
|2
|0.06
|Lucas Silva IV
|2
|0.06
|Тьяго Сантос
|2
|0.06
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.03
|Лео Перейра
|1
|0.03
|Вильясанти Матиас
|1
|0.03
|Кампас Хаминтон
|1
|0.03
|Guilherme Guedes
|1
|0.03
|Jhonata Robert
|1
|0.03
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.03
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
|Sarara
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|13
|0.38
|Габриэл Барбоза
|11 (3)
|0.32
|Энрике Бруно
|11
|0.32
|Педро Гильерме
|7
|0.21
|Витиньо Виктор
|5
|0.15
|Перейра Андреас
|5
|0.15
|Муниз Родриго
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Рафинья Марсио
|8
|0
|Lucas Silva IV
|6
|0
|Джеромел Педро
|5
|0
|Коста Дуглас
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Ruan Neto
|4
|0
|Кортез Бруно
|2
|1
|Jhonata Robert
|2
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Jean Pyerre
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Бренно
|0
|1
|Diego Churin
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|8
|0
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Габриэл Барбоза
|4
|1
|Котулио Матеус
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
37
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
4
18%
6
16%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
6
27%
6
16%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
5
23%
7
19%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
0
0%
4
15%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
23%
6
22%
76-90
Пропущено
26
15
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
15%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90
Забито
35
64
18 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 22
13 Не забивали 5
4
11%
10
16%
1-15
5
14%
10
16%
16-30
9
26%
11
17%
31-45
8
23%
7
11%
46-60
1
3%
13
20%
61-75
8
23%
13
20%
76-90
Пропущено
44
33
21 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
5
11%
2
6%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
6
14%
8
24%
46-60
6
14%
5
15%
61-75
11
25%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Гремио - Брагантино 3:0 Америка Минейро - Гремио 3:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:2
|34
|23
|6
|5
|55 - 24
|75
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|34
|14
|11
|9
|37 - 32
|53
|5.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|6.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|7.
|Флуминенсе
|34
|13
|9
|12
|33 - 34
|48
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|9.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|10.
|Америка Минейро
|34
|11
|12
|11
|35 - 36
|45
|11.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|12.
|Сантос
|34
|10
|12
|12
|30 - 38
|42
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|14.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|16.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|17.
|Байя
|33
|9
|10
|14
|33 - 43
|37
|18.
|Гремио
|34
|10
|6
|18
|35 - 44
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:2
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|4.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|5.
|Флуминенсе
|17
|9
|5
|3
|20 - 14
|32
|6.
|Коринтианс
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|15.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|16.
|Байя
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|17.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|2:2
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|11.
|Америка Минейро
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9