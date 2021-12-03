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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
1:1
Перерыв

Стадион:
Львов
0'
0:1
17' Гол
Ньярко Эрнест
32' Желтая карточка
Довгий Алексей
33' Желтая карточка
Мудрик Михаил
37' Желтая карточка
Педриньо
1:1
45' Пенальти
Тете
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
44
Корниенко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
14
Тете
25
Судаков
Георгий
8
Антонио
Маркос
20
Мудрик
Михаил
38
Педриньо
II
31
Ильющенков
Александр
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
6
Лека
Михай
27
Бусько
Андрей
89
Политыло
Сергей
5
Довгий
Алексей
24
Якимец
Владимир
30
Ньярко
Эрнест
29
Ременяк
Артур
7
Шина
Алвес
Шахтёр Донецк
Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Львов

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 9 (1) 0.53
Траоре Лассина 6 (1) 0.35
Фернандо Педро 5 0.29
Судаков Георгий 4 0.24
Манор Соломон 3 0.18
Патрик Алан 2 0.12
Мудрик Михаил 2 0.12
Педриньо II 2 0.12
Сикан Даниил 2 0.12
Марлос Ромеро 1 (1) 0.06
Степаненко Тарас 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Дентиньо 1 0.06
Додо Домилсон 0 0
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньярко Эрнест 2 0.12
Довгий Алексей 2 0.12
Шина Алвес 2 0.12
Ренан Соарес 1 0.06
Романчук Александр II 1 0.06
Чирьяк Фране 1 (1) 0.06
Грисьо Максим 1 0.06
Якимец Владимир 1 0.06
Ременяк Артур 1 0.06

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Антонио Маркос 2 0
Марлос Ромеро 2 0
Сикан Даниил 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Педриньо II 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 7 0
Ньярко Эрнест 7 0
Романчук Александр II 5 1
Грисьо Максим 5 0
Зозуля Алексей 4 0
Брикнер Иван 4 0
Якимец Владимир 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Бусько Андрей 3 0
Нич Назарий 3 0
Политыло Сергей 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Ильющенков Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Ременяк Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
2
40%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
4
25%
76-90

Забито

40
12
17 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
6
15%
2
17%
1-15
5
13%
1
8%
16-30
6
15%
3
25%
31-45
3
8%
1
8%
46-60
6
15%
2
17%
61-75
14
35%
3
25%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
4
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:1 Заявка 17 13 3 1 42 - 9 42
2. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Львов 1:1 Заявка 17 4 5 8 13 - 24 17
12. Рух Львов Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:1 Заявка 9 7 1 1 24 - 7 22
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов 1:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк 1:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Львов 1:1 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра завершает первый тайм, в котором команды обменялись результативными ударами - 1:1. 
  • 45'
    Правым флангом "горняки" провели атаку, но ничем опасным она не завершилась - Тете не сумел выполнить подачу, выпустив мяч за лицевую линию. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТЕТЕ!!! В правый верхний угол выстрелил Тете, не оставив Ильющенкову шансов на сейв. 
  • Пенальти!
    44'
    Мудрик ворвался в штрафную площадку, уйдя от Романчука, а потом упал - арбитр без колебаний указал на "точку", так как Александр зацепил ногу Михаила. 
  • 44'
    Если на правом фланге активен Тете, то на левом Мудрик, который сейчас принял мяч, сместился в центр и пробил в соперника. 
  • 43'
    И такое бывает - Марлон подключился к атаке и нанёс дальний удар, после которого мяч оказался в руках Александра Ильющенкова. 
  • Судья
    42'
    Мудрик вошёл в штрафную площадь с левого фланга и упал после контакта с Бусько, но арбитр сразу же дал понять, что пенальти не будет, разведя руки в стороны. 
  • 41'
    Романчук выбивает мяч из своей штрафной площадки после навеса Корниенко с левого фланга, но на Мудрика. 
  • 40'
    "Львов" заработал аут на правом фланге, после чего максимально медленно готовится к вбрасыванию. Судья начинает торопить гостей. 
  • 39'
    Тете выиграл воздух в центре чужой штрафной, но нанести сильный удар не сумел, лишь скидку в руки Ильющенкову удалось сделать. 
  • Желтая карточка
    38'
    Педриньо отмахнулся, попав в лицо Махмутовичу, после чего начал спорить с арбитром, что и привело к получению жёлтой. 
  • 37'
    Режиссёр берёт крупным планом Коноплянку и Сикана, как бы намекая на то, что "Шахтёру" нужны перестановки в атакующей линии. 
  • Опасный момент
    36'
    Тете накрутил нескольких соперников в штрафной площади "Львова", а потом пробил с правой в левый угол, но в створ не попал. 
  • Фол, нарушение
    35'
    На левом фланге гости заработали штрафной. Последовала подача, после которой удар выше цели нанёс Владимир Якимец. 
  • Желтая карточка
    34'
    И сразу же Мудрик получает "горчичник", срывая быстрый выпад "Львова" при помощи нарушения правил в центральном круге. 
  • Желтая карточка
    33'
    Довгий нарушил правила на Степаненко, сорвав контратаку "Шахтёра", за что был наказан жёлтой карточкой. 
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! Трубин вышел из ворот и ошибся, в результате чего Довгий переправил мяч в створ, но Маркос Антонио подстраховал, выбив игровой снаряд с "ленточки". 
  • Опасный момент
    31'
    Политыло отобрал мяч на чужой половине поля и отдал на Ременяка, который выстрелил издали в левый нижний угол, но Трубин справился, отразив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 30'
    Эрнест справляется с подачей Корниенко с левого края и скидывает на Судакова, который с линии штрафной площади пробивает выше владений Ильющенкова. 
  • 29'
    Кроссом свою атаку завершают и гости - Эрнест подаёт с правого фланга, но теперь и "горняки" показывают, что в воздухе умеют играть. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Корниенко навесил со штрафного с левого фланга и слишком сильно поднял мяч, который отправился на правый фланг, где его подобрал Тете и исполнил очередной кросс - на голову соперника. 
  • 26'
    Разыграли корнер футболисты "Львова", после чего Политыло выполнил подачу и нашёл Шину, удар которого головой получился неточным. 
  • Угловой
    25'
    А теперь посмотрим на угловой "Львова", который удалось заработать после наступления левым флангом. 
  • 24'
    Очень много верховых передач в исполнении игроков "Шахтёра", а иначе обострять не получается, так как "Львов" защищается чуть ли не всем составом, не оставляя пространства. 
  • Угловой
    23'
    Виктор Корниенко навесил с углового с правого фланга, но партнёров не нашёл - пока гости надёжно действуют в воздухе. 
  • 22'
    Тете выполнил две подачи с правого фланга - сначала попал в соперника, а потом никого не нашёл на левом крае штрафной площади. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Эрнест получил болезненный удар в область шеи, в результате чего покинул пределы поля и получает помощь. 
  • 19'
    Вот так отвечает "Львов" на многочисленные атаки соперника, успешно завершая контратаку после смещения с правого фланга в центр. А теперь гости закроются ещё сильнее. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЭРНЕСТ!!! Эрнест Ньярко наносит удар из-за пределов штрафной площадки из-под Марлона, отправляя мяч в сетку рикошетом от левой штанги. 
  • 17'
    Корниенко выполнил вбрасывание из-за боковой линии на Судакова, который решил выполнить пас в ответ и ошибся - в аут отправил мяч. 
  • Опасный момент
    16'
    Тете откликнулся на подачу Мудрика с левого фланга и нанёс удар с линии вратарской, но в створ не попал - выше цели пролетел мяч. 
  • Угловой
    15'
    Корниенко неудачно исполнил корнер с правого фланга - выполнил подачу на ближнюю штангу, где гости смогли выиграть позицию и мяч выбили. 
  • Опасный момент
    14'
    Додо входит в штрафную площадку с правого фланга и катит в центр на Тете, который стреляет в правый нижний угол и Ильющенков реагирует, переводя мяч за лицевую. 
  • 13'
    Николай Матвиенко смещается на левый фланг и выполняет подачу, с которой справляется Александр Ильющенков, выбивая мяч кулаком. 
  • Офсайд
    12'
    Классную передачу выполнил Матвиенко на левый край штрафной площадки на Мудрика, который и с приёмом не справился, и в офсайд залез. 
  • 10'
    Евгений Коноплянка появился на наших экранах. Вылечился украинец после тяжёлой травмы и готов помогать своей команде. 
  • 9'
    Степаненко запрессинговал Романчука на левом фланге, но Александр справился - попал мячом в Тараса и заработал аут. 
  • 8'
    А вот и атака гостей, первая в сегодняшнем матче. Александр Романчук прорвался по правому флангу и выполнил подачу - в руки Анатолию Трубину. 
  • 7'
    Судаков сыграл на Корниенко к штрафной площадке, где Виктора накрыли защитники "Львова", коих сегодня пять. 
  • 6'
    Теперь уже Мудрик выполнял передачу на правый фланг на Тете, но слишком сильно отправил мяч, в итоге круглый ушёл за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    5'
    Тете выполнил подачу с правого фланга, Ильющенков ошибся на выходе, пропустив мяч на дальнюю штангу, где не успел на добивании сыграть Мудрик. 
  • 4'
    Александр Ильющенков выбил мяч от своих ворот, Эрнест и и Шина вступили в борьбу между собой, помешав друг другу зацепиться за игровой снаряд. 
  • 3'
    Показали нам наставников. Роберто Де Дзерби молча наблюдает за происходящим, а Олег Дулуб просит своих подопечных активнее вступать в отбор. 
  • 2'
    "Шахтёр" с первых минут берёт мяч под контроль и приступает к розыгрышу позиционного наступления, но пока без продвижения к воротам Ильющенкова. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Шахтёр" - "Львов", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 145
    Шахтёр Донецк 97.9% (142)
    X 0.7% (1)
    Львов 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Львов
    1.32
    7.10
    5.00
    Все Коэффициенты
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Тете из команды Шахтёр Донецк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Педриньо II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мудрик Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ньярко Эрнест бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:1 Львов онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Львов

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.9% (142)
Ничья
0.7% (1)
Львов
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
19.4% (26)
Нет
80.6% (108)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
49% (71)
3:0 Шахтёр Донецк
20% (29)
3:1 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
6.9% (10)
1:0 Шахтёр Донецк
2.8% (4)
4:0 Шахтёр Донецк
2.8% (4)
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