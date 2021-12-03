Мудрик ворвался в штрафную площадку, уйдя от Романчука, а потом упал - арбитр без колебаний указал на "точку", так как Александр зацепил ногу Михаила.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТЕТЕ!!! В правый верхний угол выстрелил Тете, не оставив Ильющенкову шансов на сейв.

Правым флангом "горняки" провели атаку, но ничем опасным она не завершилась - Тете не сумел выполнить подачу, выпустив мяч за лицевую линию.

Свисток арбитра завершает первый тайм, в котором команды обменялись результативными ударами - 1:1.

44' Если на правом фланге активен Тете, то на левом Мудрик, который сейчас принял мяч, сместился в центр и пробил в соперника.

43' И такое бывает - Марлон подключился к атаке и нанёс дальний удар, после которого мяч оказался в руках Александра Ильющенкова.

42' Мудрик вошёл в штрафную площадь с левого фланга и упал после контакта с Бусько, но арбитр сразу же дал понять, что пенальти не будет, разведя руки в стороны.

41' Романчук выбивает мяч из своей штрафной площадки после навеса Корниенко с левого фланга, но на Мудрика.

40' "Львов" заработал аут на правом фланге, после чего максимально медленно готовится к вбрасыванию. Судья начинает торопить гостей.

39' Тете выиграл воздух в центре чужой штрафной, но нанести сильный удар не сумел, лишь скидку в руки Ильющенкову удалось сделать.

38' Педриньо отмахнулся, попав в лицо Махмутовичу, после чего начал спорить с арбитром, что и привело к получению жёлтой.

37' Режиссёр берёт крупным планом Коноплянку и Сикана, как бы намекая на то, что "Шахтёру" нужны перестановки в атакующей линии.

36' Тете накрутил нескольких соперников в штрафной площади "Львова", а потом пробил с правой в левый угол, но в створ не попал.

35' На левом фланге гости заработали штрафной. Последовала подача, после которой удар выше цели нанёс Владимир Якимец.

34' И сразу же Мудрик получает "горчичник", срывая быстрый выпад "Львова" при помощи нарушения правил в центральном круге.

33' Довгий нарушил правила на Степаненко, сорвав контратаку "Шахтёра", за что был наказан жёлтой карточкой.

32' ОПАСНО! Трубин вышел из ворот и ошибся, в результате чего Довгий переправил мяч в створ, но Маркос Антонио подстраховал, выбив игровой снаряд с "ленточки".

31' Политыло отобрал мяч на чужой половине поля и отдал на Ременяка, который выстрелил издали в левый нижний угол, но Трубин справился, отразив игровой снаряд за лицевую линию.

30' Эрнест справляется с подачей Корниенко с левого края и скидывает на Судакова, который с линии штрафной площади пробивает выше владений Ильющенкова.

29' Кроссом свою атаку завершают и гости - Эрнест подаёт с правого фланга, но теперь и "горняки" показывают, что в воздухе умеют играть.

28' Корниенко навесил со штрафного с левого фланга и слишком сильно поднял мяч, который отправился на правый фланг, где его подобрал Тете и исполнил очередной кросс - на голову соперника.

26' Разыграли корнер футболисты "Львова", после чего Политыло выполнил подачу и нашёл Шину, удар которого головой получился неточным.

25' А теперь посмотрим на угловой "Львова", который удалось заработать после наступления левым флангом.

24' Очень много верховых передач в исполнении игроков "Шахтёра", а иначе обострять не получается, так как "Львов" защищается чуть ли не всем составом, не оставляя пространства.

23' Виктор Корниенко навесил с углового с правого фланга, но партнёров не нашёл - пока гости надёжно действуют в воздухе.

22' Тете выполнил две подачи с правого фланга - сначала попал в соперника, а потом никого не нашёл на левом крае штрафной площади.

21' Эрнест получил болезненный удар в область шеи, в результате чего покинул пределы поля и получает помощь.

19' Вот так отвечает "Львов" на многочисленные атаки соперника, успешно завершая контратаку после смещения с правого фланга в центр. А теперь гости закроются ещё сильнее.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЭРНЕСТ!!! Эрнест Ньярко наносит удар из-за пределов штрафной площадки из-под Марлона, отправляя мяч в сетку рикошетом от левой штанги.

17' Корниенко выполнил вбрасывание из-за боковой линии на Судакова, который решил выполнить пас в ответ и ошибся - в аут отправил мяч.

16' Тете откликнулся на подачу Мудрика с левого фланга и нанёс удар с линии вратарской, но в створ не попал - выше цели пролетел мяч.

15' Корниенко неудачно исполнил корнер с правого фланга - выполнил подачу на ближнюю штангу, где гости смогли выиграть позицию и мяч выбили.

14' Додо входит в штрафную площадку с правого фланга и катит в центр на Тете, который стреляет в правый нижний угол и Ильющенков реагирует, переводя мяч за лицевую.

13' Николай Матвиенко смещается на левый фланг и выполняет подачу, с которой справляется Александр Ильющенков, выбивая мяч кулаком.

12' Классную передачу выполнил Матвиенко на левый край штрафной площадки на Мудрика, который и с приёмом не справился, и в офсайд залез.

10' Евгений Коноплянка появился на наших экранах. Вылечился украинец после тяжёлой травмы и готов помогать своей команде.

9' Степаненко запрессинговал Романчука на левом фланге, но Александр справился - попал мячом в Тараса и заработал аут.

8' А вот и атака гостей, первая в сегодняшнем матче. Александр Романчук прорвался по правому флангу и выполнил подачу - в руки Анатолию Трубину.

7' Судаков сыграл на Корниенко к штрафной площадке, где Виктора накрыли защитники "Львова", коих сегодня пять.

6' Теперь уже Мудрик выполнял передачу на правый фланг на Тете, но слишком сильно отправил мяч, в итоге круглый ушёл за лицевую линию.

5' Тете выполнил подачу с правого фланга, Ильющенков ошибся на выходе, пропустив мяч на дальнюю штангу, где не успел на добивании сыграть Мудрик.

4' Александр Ильющенков выбил мяч от своих ворот, Эрнест и и Шина вступили в борьбу между собой, помешав друг другу зацепиться за игровой снаряд.

3' Показали нам наставников. Роберто Де Дзерби молча наблюдает за происходящим, а Олег Дулуб просит своих подопечных активнее вступать в отбор.

2' "Шахтёр" с первых минут берёт мяч под контроль и приступает к розыгрышу позиционного наступления, но пока без продвижения к воротам Ильющенкова.