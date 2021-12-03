Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
0:1
17' ГолНьярко Эрнест
32' Желтая карточкаДовгий Алексей
33' Желтая карточкаМудрик Михаил
37' Желтая карточкаПедриньо
1:1
45' ПенальтиТете
5
Марлон
14
Тете
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
Ход матча
17'
0:1
32'
33'
37'
45'
1:1
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Львов
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|9 (1)
|0.53
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.35
|Фернандо Педро
|5
|0.29
|Судаков Георгий
|4
|0.24
|Манор Соломон
|3
|0.18
|Патрик Алан
|2
|0.12
|Мудрик Михаил
|2
|0.12
|Педриньо II
|2
|0.12
|Сикан Даниил
|2
|0.12
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.06
|Степаненко Тарас
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Дентиньо
|1
|0.06
|Додо Домилсон
|0
|0
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Майкон Барберан
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньярко Эрнест
|2
|0.12
|Довгий Алексей
|2
|0.12
|Шина Алвес
|2
|0.12
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Романчук Александр II
|1
|0.06
|Чирьяк Фране
|1 (1)
|0.06
|Грисьо Максим
|1
|0.06
|Якимец Владимир
|1
|0.06
|Ременяк Артур
|1
|0.06
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Марлос Ромеро
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Довгий Алексей
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|7
|0
|Романчук Александр II
|5
|1
|Грисьо Максим
|5
|0
|Зозуля Алексей
|4
|0
|Брикнер Иван
|4
|0
|Якимец Владимир
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Бусько Андрей
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Политыло Сергей
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Ильющенков Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
2
40%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
16
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
4
25%
76-90
Забито
40
12
17 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
6
15%
2
17%
1-15
5
13%
1
8%
16-30
6
15%
3
25%
31-45
3
8%
1
8%
46-60
6
15%
2
17%
61-75
14
35%
3
25%
76-90
Пропущено
9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
4
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|42 - 9
|42
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|43 - 8
|41
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 18
|32
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 16
|22
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 26
|19
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|11 - 22
|18
|11.
|Львов
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 24
|17
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 26
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 7
|22
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|6.
|Верес
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 6
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|7.
|Львов
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Львов
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.9% (142)
Ничья
0.7% (1)
Львов
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
19.4% (26)
Нет
80.6% (108)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
49% (71)
3:0 Шахтёр Донецк
20% (29)
3:1 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
6.9% (10)
1:0 Шахтёр Донецк
2.8% (4)
4:0 Шахтёр Донецк
2.8% (4)
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