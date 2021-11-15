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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Львов

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 8 0.5
Траоре Лассина 6 (1) 0.38
Фернандо Педро 5 0.31
Судаков Георгий 4 0.25
Манор Соломон 3 0.19
Патрик Алан 2 0.13
Мудрик Михаил 2 0.13
Педриньо II 2 0.13
Сикан Даниил 2 0.13
Марлос Ромеро 1 (1) 0.06
Степаненко Тарас 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Дентиньо 1 0.06
Додо Домилсон 0 0
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довгий Алексей 2 0.13
Шина Алвес 2 0.13
Ньярко Эрнест 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Романчук Александр II 1 0.06
Чирьяк Фране 1 (1) 0.06
Грисьо Максим 1 0.06
Якимец Владимир 1 0.06
Ременяк Артур 1 0.06

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Антонио Маркос 2 0
Марлос Ромеро 2 0
Сикан Даниил 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 7 0
Романчук Александр II 5 1
Довгий Алексей 6 0
Грисьо Максим 5 0
Зозуля Алексей 4 0
Брикнер Иван 4 0
Якимец Владимир 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Бусько Андрей 3 0
Нич Назарий 3 0
Политыло Сергей 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Ильющенков Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Ременяк Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
8
36%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
6%
2
40%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
60%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
4
25%
76-90

Забито

40
12
17 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
6
15%
2
17%
1-15
5
13%
1
8%
16-30
6
15%
3
25%
31-45
3
8%
1
8%
46-60
6
15%
2
17%
61-75
14
35%
3
25%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
4
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1
Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 13 2 1 43 - 8 41
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 13 2 1 41 - 8 41
3. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
4. Заря Заявка 16 10 2 4 35 - 18 32
5. Ворскла Заявка 16 9 4 3 29 - 17 31
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 16 6 4 6 14 - 16 22
9. Металлист-1925 Заявка 16 6 1 9 16 - 26 19
10. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 3 8 11 - 22 18
11. Рух Львов Заявка 15 4 4 7 15 - 20 16
12. Львов Заявка 16 4 4 8 12 - 23 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 15 2 4 9 11 - 26 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 7 0 1 23 - 6 21
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
6. Верес Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 22 - 6 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
7. Ворскла Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8. Львов Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 4 - 11 8
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Львов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Шахтёр Донецк 100% (49)
    X 0% (0)
    Львов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Львов
    1.15
    7.80
    31.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Львов онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Львов

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Львов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    18.75% (9)
    Нет
    81.25% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    51% (25)
    3:0 Шахтёр Донецк
    22.4% (11)
    3:1 Шахтёр Донецк
    10.2% (5)
    2:1 Шахтёр Донецк
    8.2% (4)
    1:0 Шахтёр Донецк
    4.1% (2)
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