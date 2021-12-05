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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
1:0
Конец матча

Стадион:
Ингулец
0'
11' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
40' Желтая карточка
Кабаев Владислав
1:0
62' Гол
Фаворов Денис
68' Желтая карточка
Фаворов Денис
86' Желтая карточка
Поспелов Дмитрий
88' Желтая карточка
Захеди Шахаб
90'+5
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
28
Громов
Артём
4
Цвек
Ловро
23
Булеца
Сергей
11
Гладкий
Александр
22
Кабаев
Владислав
9
Захеди
Шахаб
1
Шуст
Богдан
8
Полегенько
Павел
60
Поспелов
Дмитрий
4
Салем
Мохамед
39
Опанасенко
Евгений
13
Коваленко
Илья
80
Лупашко
Владислав
5
Запорожец
Евгений
23
Шишка
Михаил
10
Козак
Александр
99
Гопей
Стефен
Майкл
Заря
Ингулец

История личных встреч

Заря
Ингулец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 6 0.35
Захеди Шахаб 6 0.35
Гладкий Александр 5 (1) 0.29
Кочергин Владислав 5 0.29
Овусу Раймонд 4 0.24
Булеца Сергей 2 0.12
Громов Артём 1 0.06
Имереков Максим 1 0.06
Фаворов Денис 1 0.06
Фагундес Кристиан 1 0.06
Назарина Егор 1 0.06
Лунёв Максим 1 0.06
Кабаев Владислав 1 0.06
Алибеков Ахмед 1 0.06
Вернидуб Виталий 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.13
Шарай Владислав 2 0.13
Гопей Стефен Майкл 2 0.13
Коваленко Илья 1 0.06
Ковалёв Максим 1 0.06
Козак Александр 1 0.06
Плохотнюк Михаил 1 0.06
Бартулович Младен 1 (1) 0.06
Асмелаш Хеннос 0 0
Опанасенко Евгений 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 6 0
Хомченовский Дмитрий 6 0
Кабаев Владислав 5 0
Сайяд Аллахьяр 5 0
Захеди Шахаб 4 0
Имереков Максим 3 0
Фаворов Денис 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гладкий Александр 2 0
Леовижилду 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 4 0
Шишка Михаил 2 1
Опанасенко Евгений 3 0
Шарай Владислав 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Коробенко Андрей 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Поспелов Дмитрий 2 0
Гопей Стефен Майкл 2 0
Павлов Виталий 1 0
Коваленко Илья 1 0
Козак Александр 1 0
Головкин Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

24
6
10 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
7
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

37
12
14 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 9
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
5
14%
3
25%
46-60
7
19%
2
17%
61-75
11
30%
30%
5
42%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0
Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
4. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Десна Заявка 16 7 3 6 18 - 22 24
7. Александрия Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
16. Мариуполь Заявка 16 2 1 13 18 - 38 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
11. Александрия Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
11. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
12. Мариуполь Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Кабаев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Вернидуб Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Заря 96.3% (130)
X 2.2% (3)
Ингулец 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Заря 1:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Заря 1:0 Ингулец

Исход игры
Заря
96.3% (130)
Ничья
2.2% (3)
Ингулец
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
26.52% (35)
Нет
73.48% (97)
Популярный счёт
2:0 Заря
54.8% (74)
2:1 Заря
17% (23)
1:0 Заря
13.3% (18)
3:1 Заря
5.2% (7)
3:0 Заря
3.7% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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