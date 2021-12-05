Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
11' Желтая карточкаВернидуб Виталий
40' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:0
62' ГолФаворов Денис
68' Желтая карточкаФаворов Денис
86' Желтая карточкаПоспелов Дмитрий
88' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
11'
40'
62'
1:0
68'
86'
88'
История личных встреч
Заря
Ингулец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.35
|Захеди Шахаб
|6
|0.35
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.29
|Кочергин Владислав
|5
|0.29
|Овусу Раймонд
|4
|0.24
|Булеца Сергей
|2
|0.12
|Громов Артём
|1
|0.06
|Имереков Максим
|1
|0.06
|Фаворов Денис
|1
|0.06
|Фагундес Кристиан
|1
|0.06
|Назарина Егор
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1
|0.06
|Кабаев Владислав
|1
|0.06
|Алибеков Ахмед
|1
|0.06
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.13
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Козак Александр
|1
|0.06
|Плохотнюк Михаил
|1
|0.06
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.06
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|6
|0
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Кабаев Владислав
|5
|0
|Сайяд Аллахьяр
|5
|0
|Захеди Шахаб
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Фаворов Денис
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Леовижилду
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Шарай Владислав
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Коробенко Андрей
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Поспелов Дмитрий
|2
|0
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Коваленко Илья
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
24
6
10 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
7
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
37
12
14 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 9
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
5
14%
3
25%
46-60
7
19%
2
17%
61-75
11
30%
30%
5
42%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
3
18%
4
15%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
5
29%
29%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0
Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0
Ингулец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0
Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Заря 1:0 Ингулец
Исход игры
Заря
96.3% (130)
Ничья
2.2% (3)
Ингулец
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
26.52% (35)
Нет
73.48% (97)
Популярный счёт
2:0 Заря
54.8% (74)
2:1 Заря
17% (23)
1:0 Заря
13.3% (18)
3:1 Заря
5.2% (7)
3:0 Заря
3.7% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!