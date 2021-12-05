Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Ника
1:0
27' ГолСпинелли Клаудио
2:0
36' ГолТретьяков Максим
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Месхи
Михаил
17
Кныш
Данило
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Матич МиславЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
27'
36'
История личных встреч
Александрия
Минай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|5 (1)
|0.29
|Калюжный Иван
|2
|0.12
|Бабогло Владислав
|2
|0.12
|Спинелли Клаудио
|2
|0.12
|Ковалец Кирилл
|1
|0.06
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.06
|Гринь Сергей
|1
|0.06
|Дубра Каспар
|1
|0.06
|Кожушко Олег
|1
|0.06
|Устименко Денис
|1
|0.06
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.12
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.12
|Горин Олег
|2
|0.12
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.12
|Селезнёв Евгений
|1
|0.06
|Билоног Дмитрий
|1
|0.06
|Кныш Данило
|1 (1)
|0.06
|Хахлев Алексей
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|7
|0
|Калюжный Иван
|5
|0
|Дришлюк Кирилл
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Третьяков Максим
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Кныш Данило
|5
|0
|Месхи Михаил
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Хахлев Алексей
|3
|0
|Петрусенко Aлександр
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Кучер Даниил
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
2
17%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
14
24
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
13%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2
Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|2:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|17 - 14
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 22
|24
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Минай
|0:2 Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 27
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|18 - 38
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|2:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Минай
|0:2 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Александрия 2:0 Минай
Исход игры
Александрия
93.4% (127)
Ничья
4.4% (6)
Минай
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.07% (36)
Меньше
72.93% (97)
Обе команды забьют
Да
27.82% (37)
Нет
72.18% (96)
Популярный счёт
1:0 Александрия
44.1% (60)
2:0 Александрия
23.5% (32)
2:1 Александрия
20.6% (28)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:2 Минай
1.5% (2)
3:0 Александрия
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Александрия
1.5% (2)
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