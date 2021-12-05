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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
3:0
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
1:0
27' Гол
Спинелли Клаудио
2:0
36' Гол
Третьяков Максим
3:0
84' Гол
Дубра Каспар
90' Желтая карточка
Кныш Данило
90' Желтая карточка
Хахлев Алексей
90'+2
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
20
Кирюханцев
Игорь
16
Дришлюк
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
10
Третьяков
Максим
8
Калюжный
Иван
9
Спинелли
Клаудио
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
19
Семенко
Андрей
3
Багайоко
Сиака
10
Ахмедзаде
Рустам
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
17
Кныш
Данило
7
Кулиев
Эльдар
11
Селезнёв
Евгений
Александрия
Минай

История личных встреч

Александрия
Минай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 5 (1) 0.29
Калюжный Иван 2 0.12
Бабогло Владислав 2 0.12
Дубра Каспар 2 0.12
Спинелли Клаудио 2 0.12
Ковалец Кирилл 1 0.06
Кирюханцев Игорь 1 0.06
Гринь Сергей 1 0.06
Кожушко Олег 1 0.06
Устименко Денис 1 0.06
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Мирошниченко Денис 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.12
Ахмедзаде Рустам 2 0.12
Горин Олег 2 0.12
Байдал Антон 2 (1) 0.12
Селезнёв Евгений 1 0.06
Билоног Дмитрий 1 0.06
Кныш Данило 1 (1) 0.06
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Калюжный Иван 5 0
Дришлюк Кирилл 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Дубра Каспар 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Мирошниченко Денис 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Третьяков Максим 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Кныш Данило 6 0
Ахмедзаде Рустам 4 1
Месхи Михаил 3 1
Селезнёв Евгений 4 0
Хахлев Алексей 4 0
Матич Мислав 4 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Кучер Даниил 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Горин Олег 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Семенко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
2
13%
1-15
2
50%
3
20%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Пропущено

14
27
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
14%
3
11%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
3
21%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2
Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
4. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна 0:0 Заявка 17 7 4 6 18 - 22 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь 0:0 Заявка 17 2 2 13 18 - 38 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна 0:0 Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь 0:0 Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Третьяков Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Спинелли Клаудио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Александрия 93.4% (127)
X 4.4% (6)
Минай 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Александрия 3:0 Минай онлайн


Прогнозы на матч Александрия 3:0 Минай

Исход игры
Александрия
93.4% (127)
Ничья
4.4% (6)
Минай
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.07% (36)
Меньше
72.93% (97)
Обе команды забьют
Да
27.82% (37)
Нет
72.18% (96)
Популярный счёт
1:0 Александрия
44.1% (60)
2:0 Александрия
23.5% (32)
2:1 Александрия
20.6% (28)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Александрия
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Александрия
1.5% (2)
1:2 Минай
1.5% (2)
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