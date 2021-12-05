Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
16' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
97
Artem
Kholod
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Artem KholodНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
16'
История личных встреч
Десна
Мариуполь
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.41
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.18
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.18
|Завийский Тарас
|3
|0.18
|Будковский Филипп
|1
|0.06
|Волошин Викентий
|1
|0.06
|Картушов Егор
|0
|0
|Юрченко Владлен
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.35
|Топалов Дмитрий
|3
|0.18
|Кащук Алексей
|2
|0.12
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.12
|Вьюнник Богдан
|1
|0.06
|Микитишин Артур
|1
|0.06
|Спировски Стефан
|1
|0.06
|Клименко Владислав
|1
|0.06
|Denys Svityukha
|1
|0.06
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|1
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Домбровский Андрей
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шостак Денис
|6
|0
|Кащук Алексей
|4
|1
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Микицей Станислав
|3
|0
|Чех Максим
|3
|0
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Босанчич Петар
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Петерман Никита
|0
|1
|Очеретько Олег
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
7
32%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
4
33%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
1
5%
4
22%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
42%
7
39%
76-90
Пропущено
21
38
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
4
19%
2
5%
1-15
5
24%
11
29%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
2
10%
5
13%
46-60
5
24%
7
18%
61-75
1
5%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Десна 0:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1
Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0
Мариуполь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Мариуполь - Львов 0:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 14
|26
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 22
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 36
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 38
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Десна 0:0 Мариуполь
Исход игры
Десна
83.9% (115)
Ничья
9.5% (13)
Мариуполь
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
53.38% (71)
Нет
46.62% (62)
Популярный счёт
2:1 Десна
35% (48)
1:0 Десна
24.8% (34)
2:0 Десна
14.6% (20)
1:1 Ничья
7.3% (10)
1:2 Мариуполь
5.1% (7)
3:1 Десна
3.6% (5)
3:0 Десна
2.9% (4)
0:1 Мариуполь
1.5% (2)
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