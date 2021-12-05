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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
3:3
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
16' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
0:1
29' Гол
Кащук Алексей
37' Желтая карточка
Чех Максим
45' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
45' Желтая карточка
Домбровский Андрей
0:2
48' Пенальти
Кащук Алексей
1:2
51' Гол
Арвеладзе Леван
2:2
57' Гол
Юрченко Владлен
2:2
75' Не забитый пенальти
Будковский Филипп
3:2
80' Гол
Волошин Викентий
3:3
90' Гол
Кащук Алексей
90'+4
72
Литовка
Игорь
17
Завийский
Тарас
3
Сафронов
Александр
33
Селин
Евгений
7
Болбат
Сергей
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
11
Калитвинцев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
20
Безбородько
Денис
28
Будковский
Филипп
12
Турбаевский
Никита
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
9
Мишнёв
Дмитрий
6
Чех
Максим
7
Топалов
Дмитрий
8
Очеретько
Олег
11
Кащук
Алексей
97
Artem
Kholod
Десна
Мариуполь

История личных встреч

Десна
Мариуполь

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:1
Р
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.41
Калитвинцев Владислав 3 0.18
Тотовицкий Андрей 3 0.18
Завийский Тарас 3 0.18
Волошин Викентий 2 0.12
Юрченко Владлен 1 0.06
Будковский Филипп 1 0.06
Арвеладзе Леван 1 0.06
Картушов Егор 0 0
Шевцов Илья 0 0
Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.35
Кащук Алексей 4 (1) 0.24
Топалов Дмитрий 3 0.18
Мишнёв Дмитрий 2 (2) 0.12
Вьюнник Богдан 1 0.06
Микитишин Артур 1 0.06
Спировски Стефан 1 0.06
Клименко Владислав 1 0.06
Denys Svityukha 1 0.06
Стасюк Пётр 0 0
Петерман Никита 0 0
Мампаси Марк 0 0
Драмбаев Aлександр 0 0
Хромей Михаил 0 0

Карточки

Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 1
Калитвинцев Владислав 4 0
Домбровский Андрей 4 0
Завийский Тарас 3 0
Болбат Сергей 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Будковский Филипп 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0
Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шостак Денис 6 0
Кащук Алексей 4 1
Мишнёв Дмитрий 5 0
Мампаси Марк 5 0
Чех Максим 4 0
Драмбаев Aлександр 2 1
Микицей Станислав 3 0
Кулаков Андрей 3 0
Босанчич Петар 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Петерман Никита 0 1
Очеретько Олег 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
7
32%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
4
33%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
1
5%
4
22%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
42%
7
39%
76-90

Пропущено

21
38
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
4
19%
2
5%
1-15
5
24%
11
29%
16-30
4
19%
4
11%
31-45
2
10%
5
13%
46-60
5
24%
7
18%
61-75
1
5%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Десна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Десна 0:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:1
Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0
Мариуполь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Мариуполь - Львов 0:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Минай - Мариуполь 0:2 Мариуполь - Динамо Киев 2:3
Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
4. Днепр-1 Заявка 16 11 1 4 29 - 16 34
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна Заявка 17 7 4 6 21 - 25 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 16 2 5 9 17 - 36 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 17 2 2 13 21 - 41 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 137
Десна 83.9% (115)
X 9.5% (13)
Мариуполь 6.6% (9)
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Где смотреть матч Десна 3:3 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Десна 3:3 Мариуполь

Исход игры
Десна
83.9% (115)
Ничья
9.5% (13)
Мариуполь
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
53.38% (71)
Нет
46.62% (62)
Популярный счёт
2:1 Десна
35% (48)
1:0 Десна
24.8% (34)
2:0 Десна
14.6% (20)
1:1 Ничья
7.3% (10)
1:2 Мариуполь
5.1% (7)
3:1 Десна
3.6% (5)
3:0 Десна
2.9% (4)
0:1 Мариуполь
1.5% (2)
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