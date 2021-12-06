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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
3:1
Конец матча

Стадион:
Черноморец Од
0'
0:1
12' Гол
Исаенко Евгений
15' Желтая карточка
Монте Нелсон
1:1
20' Гол
Пихалёнок Александр
22' Желтая карточка
Авагимян Артур
33' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
41' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
50' Желтая карточка
Путря Илья
54' Желтая карточка
Назаренко Александр
2:1
64' Пенальти
Довбик Артём
3:1
71' Гол
Игнатенко Даниил
78' Желтая карточка
Кадири Мохаммед
90'+4
12
Кожокару
Валентин
4
Дубинчак
Владислав
11
Кравченко
Никита
5
Монте
Нелсон
39
Сваток
Александр
76
Пихалёнок
Александр
97
Игнатенко
Даниил
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
31
Кучерук
Владислав
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
2
Биловар
Кристиан
8
Вачиберадзе
Бека
5
Смирный
Евгений
7
Цитаишвили
Георгий
10
Авагимян
Артур
9
Путря
Илья
74
Ванат
Владислав
19
Исаенко
Евгений
Днепр-1
Черноморец Од

История личных встреч

Днепр-1
Черноморец Од

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 13 (2) 0.76
Пихалёнок Александр 4 0.24
Гуцуляк Алексей 4 0.24
Игнатенко Даниил 3 0.18
Назаренко Александр 2 0.12
Чуже Марио 2 (1) 0.12
Логинов Сергей 1 0.06
Адамюк Владимир 1 0.06
Русин Назарий 1 0.06
Кравченко Никита 0 0
Лучкевич Валерий 0 0
Монте Нелсон 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Джурасек Невен 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 4 0.24
Ванат Владислав 3 0.18
Исаенко Евгений 2 0.12
Михайленко Николай 2 0.12
Бугай Владислав 2 0.12
Смирный Евгений 2 0.12
Путря Илья 1 (1) 0.06
Цитаишвили Георгий 1 0.06
Тлумак Юрий 1 0.06
Кузык Денис 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Игнатенко Даниил 5 0
Дубинчак Владислав 5 0
Логинов Сергей 3 1
Пихалёнок Александр 3 1
Когут Игорь 2 1
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Джурасек Невен 3 0
Кожокару Валентин 2 0
Монте Нелсон 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Батагов Арсений 2 0
Лучкевич Валерий 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путря Илья 5 0
Ванат Владислав 5 0
Белошевский Богдан 1 2
Вачиберадзе Бека 4 0
Смирный Евгений 4 0
Авагимян Артур 3 0
Цитаишвили Георгий 3 0
Дубко Валерий 3 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вантух Роман 2 0
Исаенко Евгений 2 0
Михайленко Николай 2 0
Бугай Владислав 1 0
Кадири Мохаммед 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Кузык Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
10
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
18%
1
10%
1-15
7
32%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
63%
3
18%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Забито

32
20
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
16%
1
5%
1-15
8
25%
4
20%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
7
22%
4
20%
61-75
4
13%
2
10%
76-90

Пропущено

17
37
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
18%
3
8%
1-15
3
18%
6
16%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
2
12%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
41%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 Заявка 17 12 1 4 32 - 17 37
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна Заявка 17 7 4 6 21 - 25 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 17 2 2 13 21 - 41 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 140
Днепр-1 82.9% (116)
X 10% (14)
Черноморец Од 7.1% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Днепр-1 3:1 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Черноморец Од

Исход игры
Днепр-1
82.9% (116)
Ничья
10% (14)
Черноморец Од
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
34.3% (48)
2:1 Днепр-1
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1:0 Днепр-1
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3:1 Днепр-1
10% (14)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:0 Днепр-1
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0:1 Черноморец Од
1.4% (2)
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