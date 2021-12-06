Украина: Премьер-лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Черноморец
0:1
12' ГолИсаенко Евгений
15' Желтая карточкаМонте Нелсон
1:1
20' ГолПихалёнок Александр
22' Желтая карточкаАвагимян Артур
33' Желтая карточкаВачиберадзе Бека
41' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
50' Желтая карточкаПутря Илья
54' Желтая карточкаНазаренко Александр
2:1
64' ПенальтиДовбик Артём
3:1
71' ГолИгнатенко Даниил
78' Желтая карточкаКадири Мохаммед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
12'
0:1
15'
20'
22'
33'
50'
64'
2:1
71'
3:1
78'
История личных встреч
Днепр-1
Черноморец Од
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|13 (2)
|0.76
|Пихалёнок Александр
|4
|0.24
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.24
|Игнатенко Даниил
|3
|0.18
|Назаренко Александр
|2
|0.12
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.12
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Монте Нелсон
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|4
|0.24
|Ванат Владислав
|3
|0.18
|Исаенко Евгений
|2
|0.12
|Михайленко Николай
|2
|0.12
|Бугай Владислав
|2
|0.12
|Смирный Евгений
|2
|0.12
|Путря Илья
|1 (1)
|0.06
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|Тлумак Юрий
|1
|0.06
|Кузык Денис
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Игнатенко Даниил
|5
|0
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Логинов Сергей
|3
|1
|Пихалёнок Александр
|3
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Джурасек Невен
|3
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Монте Нелсон
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путря Илья
|5
|0
|Ванат Владислав
|5
|0
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Вачиберадзе Бека
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Авагимян Артур
|3
|0
|Цитаишвили Георгий
|3
|0
|Дубко Валерий
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вантух Роман
|2
|0
|Исаенко Евгений
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Кучерук Владислав
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
10
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
18%
1
10%
1-15
7
32%
3
30%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
63%
3
18%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Забито
32
20
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
16%
1
5%
1-15
8
25%
4
20%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
7
22%
4
20%
61-75
4
13%
2
10%
76-90
Пропущено
17
37
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
18%
3
8%
1-15
3
18%
6
16%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
2
12%
6
16%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
41%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|32 - 17
|37
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 14
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 25
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|21 - 41
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|9 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Днепр-1 3:1 Черноморец Од
Исход игры
Днепр-1
82.9% (116)
Ничья
10% (14)
Черноморец Од
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
42.65% (58)
Нет
57.35% (78)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
34.3% (48)
2:1 Днепр-1
19.3% (27)
1:0 Днепр-1
12.9% (18)
3:1 Днепр-1
10% (14)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:0 Днепр-1
5.7% (8)
1:2 Черноморец Од
2.9% (4)
0:1 Черноморец Од
1.4% (2)
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