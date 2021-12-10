Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
1:0
34' ГолПоспелов Дмитрий
Ход матча
34'
23
Шишка
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
История личных встреч
Ингулец
Десна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.12
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.12
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Козак Александр
|1
|0.06
|Плохотнюк Михаил
|1
|0.06
|Поспелов Дмитрий
|1
|0.06
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.06
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.39
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.17
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.17
|Завийский Тарас
|3
|0.17
|Волошин Викентий
|2
|0.11
|Юрченко Владлен
|1
|0.06
|Будковский Филипп
|1
|0.06
|Арвеладзе Леван
|1
|0.06
|Картушов Егор
|0
|0
|Шевцов Илья
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Шарай Владислав
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Коробенко Андрей
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Поспелов Дмитрий
|2
|0
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Коваленко Илья
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|1
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Домбровский Андрей
|4
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Дегтярёв Максим
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
6
46%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Забито
12
22
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
9
41%
76-90
Пропущено
26
24
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
8
31%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1
Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0
Десна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Десна - Мариуполь 3:3 Черноморец Од - Десна 0:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 14
|26
|7.
|Десна
|0:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 26
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 27
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 14
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Десна
Исход игры
Ингулец
12% (15)
Ничья
40% (50)
Десна
48% (60)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
61.67% (74)
Нет
38.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (42)
0:1 Десна
24.8% (31)
1:2 Десна
18.4% (23)
2:1 Ингулец
5.6% (7)
1:0 Ингулец
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Десна
2.4% (3)
2:0 Ингулец
1.6% (2)
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