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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
1:0
Перерыв

Стадион:
Десна

Ход матча

34'
Поспелов Дмитрий
(Полегенько Павел)
1:0
Прогнозы 125
Ингулец 12% (15)
X 40% (50)
Десна 48% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Десна
2.82
3.36
2.80
Все Коэффициенты
1
Шуст
Богдан
8
Полегенько
Павел
60
Поспелов
Дмитрий
4
Салем
Мохамед
39
Опанасенко
Евгений
80
Лупашко
Владислав
23
Шишка
Михаил
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
10
Козак
Александр
99
Гопей
Стефен
Майкл
21
Мисак
Роман
17
Завийский
Тарас
3
Сафронов
Александр
33
Селин
Евгений
7
Болбат
Сергей
15
Волошин
Викентий
9
Арвеладзе
Леван
4
Цымбалюк
Евгений
80
Юрченко
Владлен
20
Безбородько
Денис
77
Дегтярёв
Максим
Ингулец
Десна

История личных встреч

Ингулец
Десна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ситало Артём 2 0.12
Шарай Владислав 2 0.12
Гопей Стефен Майкл 2 0.12
Коваленко Илья 1 0.06
Ковалёв Максим 1 0.06
Козак Александр 1 0.06
Плохотнюк Михаил 1 0.06
Поспелов Дмитрий 1 0.06
Бартулович Младен 1 (1) 0.06
Асмелаш Хеннос 0 0
Опанасенко Евгений 0 0
Полегенько Павел 0 0
Запорожец Евгений 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 7 0.39
Калитвинцев Владислав 3 0.17
Тотовицкий Андрей 3 0.17
Завийский Тарас 3 0.17
Волошин Викентий 2 0.11
Юрченко Владлен 1 0.06
Будковский Филипп 1 0.06
Арвеладзе Леван 1 0.06
Картушов Егор 0 0
Шевцов Илья 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартулович Младен 4 0
Шишка Михаил 2 1
Опанасенко Евгений 3 0
Шарай Владислав 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Салем Мохамед 2 0
Коробенко Андрей 2 0
Ситало Артём 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Поспелов Дмитрий 2 0
Гопей Стефен Майкл 2 0
Павлов Виталий 1 0
Коваленко Илья 1 0
Козак Александр 1 0
Головкин Иван 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 1
Калитвинцев Владислав 4 0
Домбровский Андрей 4 0
Завийский Тарас 3 0
Болбат Сергей 3 0
Цымбалюк Евгений 3 0
Будковский Филипп 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Дегтярёв Максим 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
6
46%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Забито

12
22
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
9
41%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
8
31%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1
Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0
Десна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Десна - Мариуполь 3:3 Черноморец Од - Десна 0:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна 0:1 Заявка 18 7 4 7 21 - 26 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Ингулец 1:0 Заявка 17 3 4 10 12 - 27 13
14. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Ингулец 1:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
13. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
15. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 14 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Dmytro Pospelov бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 125
Ингулец 12% (15)
X 40% (50)
Десна 48% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Десна
2.82
3.36
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингулец 1:0 Десна онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 1:0 Десна

Исход игры
Ингулец
12% (15)
Ничья
40% (50)
Десна
48% (60)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
61.67% (74)
Нет
38.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (42)
0:1 Десна
24.8% (31)
1:2 Десна
18.4% (23)
2:1 Ингулец
5.6% (7)
1:0 Ингулец
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Десна
2.4% (3)
2:0 Ингулец
1.6% (2)
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