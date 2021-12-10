Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
1:0
34' ГолПоспелов Дмитрий
2:0
47' ГолПолегенько Павел
2:1
56' ГолДегтярёв Максим
63' Желтая карточкаКоваленко Илья
69' Желтая карточкаДегтярёв Максим
71' Желтая карточкаСелин Евгений
77' Желтая карточкаОпанасенко Евгений
85' Вторая желтая карточкаОпанасенко Евгений
90' Желтая карточкаСафронов Александр
Ход матча
34'
47'
2:0
56'
63'
69'
71'
23
Шишка
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
История личных встреч
Ингулец
Десна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.12
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.12
|Полегенько Павел
|1
|0.06
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Козак Александр
|1
|0.06
|Плохотнюк Михаил
|1
|0.06
|Поспелов Дмитрий
|1
|0.06
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.06
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|7
|0.39
|Калитвинцев Владислав
|3
|0.17
|Тотовицкий Андрей
|3
|0.17
|Завийский Тарас
|3
|0.17
|Волошин Викентий
|2
|0.11
|Будковский Филипп
|1
|0.06
|Юрченко Владлен
|1
|0.06
|Арвеладзе Леван
|1
|0.06
|Дегтярёв Максим
|1
|0.06
|Картушов Егор
|0
|0
|Шевцов Илья
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опанасенко Евгений
|4
|1
|Бартулович Младен
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Шарай Владислав
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Коваленко Илья
|2
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Коробенко Андрей
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Поспелов Дмитрий
|2
|0
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|5
|1
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Домбровский Андрей
|4
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Цымбалюк Евгений
|3
|0
|Сафронов Александр
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Дегтярёв Максим
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
6
46%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Забито
14
23
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
0
0%
1
4%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
4
29%
6
26%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
5
36%
9
39%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
4
15%
4
15%
1-15
2
7%
6
23%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
8
30%
30%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1
Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0
Десна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Десна - Мариуполь 3:3 Черноморец Од - Десна 0:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Львов - Десна 0:2
Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Десна - Александрия 1:1 Минай - Десна 0:0 Заря - Десна 2:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4 Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|47 - 9
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 14
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 2:1 Десна
Исход игры
Ингулец
12% (15)
Ничья
40% (50)
Десна
48% (60)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
61.67% (74)
Нет
38.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (42)
0:1 Десна
24.8% (31)
1:2 Десна
18.4% (23)
2:1 Ингулец
5.6% (7)
1:0 Ингулец
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Десна
2.4% (3)
2:0 Ингулец
1.6% (2)
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