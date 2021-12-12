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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
2:1
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
1:0
3' Гол
Авагимян Артур
2:0
5' Гол
Кравченко Сергей
33' Желтая карточка
Ткачук Евгений
2:1
57' Пенальти
Марлисон
70' Желтая карточка
Савин Антон
79' Желтая карточка
Шершень Михаил
85' Желтая карточка
Ченбай Сергей
90'+4
31
Кучерук
Владислав
2
Биловар
Кристиан
27
Кузык
Денис
37
Дубко
Валерий
5
Смирный
Евгений
7
Цитаишвили
Георгий
10
Авагимян
Артур
9
Путря
Илья
14
Кравченко
Сергей
19
Исаенко
Евгений
74
Ванат
Владислав
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
77
Савин
Антон
94
Задерака
Максим
28
Габелок
Артём
88
Крыськив
Дмитрий
11
Ременюк
Андрей
33
Марлисон
Черноморец Од
Металлист-1925

История личных встреч

Черноморец Од
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 5 0.28
Ванат Владислав 3 0.17
Исаенко Евгений 2 0.11
Михайленко Николай 2 0.11
Бугай Владислав 2 0.11
Смирный Евгений 2 0.11
Путря Илья 1 (1) 0.06
Кравченко Сергей 1 0.06
Цитаишвили Георгий 1 0.06
Тлумак Юрий 1 0.06
Кузык Денис 0 0
Вантух Роман 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 5 (1) 0.28
Батюшин Юрий 3 0.17
Крыськив Дмитрий 2 0.11
Ременюк Андрей 1 0.06
Голодюк Олег 1 0.06
Западня Артур 1 0.06
Кравченко Дмитрий 1 0.06
Illia Zubkov 1 0.06
Габелок Артём 1 (1) 0.06
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путря Илья 5 0
Ванат Владислав 5 0
Белошевский Богдан 1 2
Вачиберадзе Бека 4 0
Смирный Евгений 4 0
Авагимян Артур 3 0
Цитаишвили Георгий 3 0
Дубко Валерий 3 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вантух Роман 2 0
Исаенко Евгений 2 0
Михайленко Николай 2 0
Бугай Владислав 1 0
Кадири Мохаммед 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Кузык Денис 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шершень Михаил 4 1
Фабиньо Энрике 5 0
Голодюк Олег 4 0
Западня Артур 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Ременюк Андрей 4 0
Савин Антон 2 0
Ткачук Евгений 2 0
Габелок Артём 2 0
Марлисон 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
4
29%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
3
14%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
2
9%
2
12%
76-90

Пропущено

38
29
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
8%
5
17%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0
Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 18 9 6 3 30 - 18 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 18 6 1 11 17 - 29 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 18 4 5 9 14 - 30 17
13. Черноморец Од Заявка 18 3 5 10 20 - 40 14
14. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Черноморец Од Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
13. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
15. Львов Заявка 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
13. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
14. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
15. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ткачук Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кравченко Сергей бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Авагимян Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Черноморец Од 44.4% (59)
X 39.1% (52)
Металлист-1925 16.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Черноморец Од 2:1 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 2:1 Металлист-1925

Исход игры
Черноморец Од
44.4% (59)
Ничья
39.1% (52)
Металлист-1925
16.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (39)
Меньше
69.77% (90)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (45)
1:0 Черноморец Од
22.6% (30)
2:1 Черноморец Од
15% (20)
1:2 Металлист-1925
9.8% (13)
0:1 Металлист-1925
5.3% (7)
2:0 Черноморец Од
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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