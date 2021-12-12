Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Черноморец
1:0
3' ГолАвагимян Артур
2:0
5' ГолКравченко Сергей
33' Желтая карточкаТкачук Евгений
2:1
57' ПенальтиМарлисон
70' Желтая карточкаСавин Антон
79' Желтая карточкаШершень Михаил
85' Желтая карточкаЧенбай Сергей
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
33'
57'
2:1
70'
79'
85'
27
Кузык
Денис
77
Савин
Антон
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Черноморец Од
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|5
|0.28
|Ванат Владислав
|3
|0.17
|Исаенко Евгений
|2
|0.11
|Михайленко Николай
|2
|0.11
|Бугай Владислав
|2
|0.11
|Смирный Евгений
|2
|0.11
|Путря Илья
|1 (1)
|0.06
|Кравченко Сергей
|1
|0.06
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|Тлумак Юрий
|1
|0.06
|Кузык Денис
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|5 (1)
|0.28
|Батюшин Юрий
|3
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.11
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Голодюк Олег
|1
|0.06
|Западня Артур
|1
|0.06
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.06
|Illia Zubkov
|1
|0.06
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.06
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путря Илья
|5
|0
|Ванат Владислав
|5
|0
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Вачиберадзе Бека
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Авагимян Артур
|3
|0
|Цитаишвили Георгий
|3
|0
|Дубко Валерий
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вантух Роман
|2
|0
|Исаенко Евгений
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Кучерук Владислав
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шершень Михаил
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Голодюк Олег
|4
|0
|Западня Артур
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Ременюк Андрей
|4
|0
|Савин Антон
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Марлисон
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
4
29%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
3
14%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
2
9%
2
12%
76-90
Пропущено
38
29
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
8%
5
17%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
9
24%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0
Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|30 - 18
|33
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|17 - 29
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 30
|17
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 40
|14
|14.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 10
|12
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|15.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Черноморец Од 2:1 Металлист-1925
Исход игры
Черноморец Од
44.4% (59)
Ничья
39.1% (52)
Металлист-1925
16.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (39)
Меньше
69.77% (90)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (45)
1:0 Черноморец Од
22.6% (30)
2:1 Черноморец Од
15% (20)
1:2 Металлист-1925
9.8% (13)
0:1 Металлист-1925
5.3% (7)
2:0 Черноморец Од
3.8% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!