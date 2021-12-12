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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Заря
0'
1:0
44' Гол
Буяльский Виталий
49'

Ход матча

44'
Буяльский Виталий
(Гармаш Денис)
1:0
Прогнозы 136
Динамо Киев 93.4% (127)
X 3.7% (5)
Заря 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Заря
1.51
5.85
9.30
Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
34
Сирота
Александр
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
15
Цыганков
Виктор
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
14
Де
Пена
Карлос
19
Гармаш
Денис
29
Буяльский
Виталий
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
4
Цвек
Ловро
90
Сайяд
Аллахьяр
29
Назарина
Егор
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
11
Гладкий
Александр
Динамо Киев
Заря

История личных встреч

Динамо Киев
Заря

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
32.3%
6.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

41 матч

68.3%
22%
9.7%
28 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.3%
43.9%
9.8%
19 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.1%
22%
21.9%
23 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 11 (5) 0.61
Буяльский Виталий 9 (1) 0.5
Гармаш Денис 7 0.39
Шапаренко Николай 3 0.17
Витиньо Витор V 3 0.17
Де Пена Карлос 2 0.11
Сидорчук Сергей 2 0.11
Вербич Беньямин 2 0.11
Тымчик Александр 1 0.06
Рамирес Эрик 1 0.06
Кулач Владислав 1 0.06
Кедзёра Томаш 1 0.06
Попов Денис II 1 0.06
Сирота Александр 1 0.06
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Андриевский Александр 0 0
Шепелев Владимир 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 6 0.33
Захеди Шахаб 6 0.33
Гладкий Александр 5 (1) 0.28
Кочергин Владислав 5 0.28
Овусу Раймонд 4 0.22
Булеца Сергей 2 0.11
Громов Артём 1 0.06
Имереков Максим 1 0.06
Фаворов Денис 1 0.06
Фагундес Кристиан 1 0.06
Назарина Егор 1 0.06
Лунёв Максим 1 0.06
Кабаев Владислав 1 0.06
Алибеков Ахмед 1 0.06
Вернидуб Виталий 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 8 0
Сидорчук Сергей 4 0
Буяльский Виталий 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Забарный Илья 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 6 0
Хомченовский Дмитрий 6 0
Кабаев Владислав 5 0
Сайяд Аллахьяр 5 0
Захеди Шахаб 4 0
Имереков Максим 3 0
Фаворов Денис 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Гладкий Александр 2 0
Леовижилду 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
7
35%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
8%
1
8%
1-15
6
25%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

44
37
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
6
14%
4
11%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
11
25%
5
14%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
7
16%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2
Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 8 47
2. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря 0:1 Заявка 18 11 2 5 36 - 19 35
5. Ворскла Заявка 18 9 6 3 30 - 18 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 18 6 1 11 17 - 29 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 18 4 5 9 14 - 30 17
13. Черноморец Од Заявка 18 3 5 10 20 - 40 14
14. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Динамо Киев 1:0 Заявка 9 7 1 1 22 - 2 22
4. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
5. Заря 0:1 Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Черноморец Од Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
13. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
15. Львов Заявка 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря 0:1 Заявка 9 5 1 3 23 - 15 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
13. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
14. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
15. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Динамо Киев 93.4% (127)
X 3.7% (5)
Заря 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Заря
1.51
5.85
9.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 1:0 Заря онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Заря

Исход игры
Динамо Киев
93.4% (127)
Ничья
3.7% (5)
Заря
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.31% (79)
Меньше
39.69% (52)
Обе команды забьют
Да
61.07% (80)
Нет
38.93% (51)
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11% (15)
1:0 Динамо Киев
11% (15)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Динамо Киев
2.2% (3)
1:2 Заря
1.5% (2)
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Заря

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