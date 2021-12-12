Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Олимпийский (Киев)
1:0
44' ГолБуяльский Виталий
Ход матча
44'
19
Гармаш
Денис
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Динамо Киев
Заря
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.3%
32.3%
6.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
41 матч
68.3%
22%
9.7%
28 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.3%
43.9%
9.8%
19 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.1%
22%
21.9%
23 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|11 (5)
|0.61
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.5
|Гармаш Денис
|7
|0.39
|Шапаренко Николай
|3
|0.17
|Витиньо Витор V
|3
|0.17
|Де Пена Карлос
|2
|0.11
|Сидорчук Сергей
|2
|0.11
|Вербич Беньямин
|2
|0.11
|Тымчик Александр
|1
|0.06
|Рамирес Эрик
|1
|0.06
|Кулач Владислав
|1
|0.06
|Кедзёра Томаш
|1
|0.06
|Попов Денис II
|1
|0.06
|Сирота Александр
|1
|0.06
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.33
|Захеди Шахаб
|6
|0.33
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.28
|Кочергин Владислав
|5
|0.28
|Овусу Раймонд
|4
|0.22
|Булеца Сергей
|2
|0.11
|Громов Артём
|1
|0.06
|Имереков Максим
|1
|0.06
|Фаворов Денис
|1
|0.06
|Фагундес Кристиан
|1
|0.06
|Назарина Егор
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1
|0.06
|Кабаев Владислав
|1
|0.06
|Алибеков Ахмед
|1
|0.06
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|8
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|6
|0
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Кабаев Владислав
|5
|0
|Сайяд Аллахьяр
|5
|0
|Захеди Шахаб
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Фаворов Денис
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Леовижилду
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
20%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
7
35%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
4
31%
76-90
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
8%
1
8%
1-15
6
25%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
44
37
25 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
6
14%
4
11%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
11
25%
5
14%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
7
16%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2
Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0
Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 8
|47
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|0:1 Заявка
|18
|11
|2
|5
|36 - 19
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|30 - 18
|33
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|17 - 29
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 30
|17
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 40
|14
|14.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 2
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|5.
|Заря
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 10
|12
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|15.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Заря
Исход игры
Динамо Киев
93.4% (127)
Ничья
3.7% (5)
Заря
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.31% (79)
Меньше
39.69% (52)
Обе команды забьют
Да
61.07% (80)
Нет
38.93% (51)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
39.7% (54)
2:0 Динамо Киев
24.3% (33)
3:1 Динамо Киев
11% (15)
1:0 Динамо Киев
11% (15)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Динамо Киев
2.2% (3)
1:2 Заря
1.5% (2)
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