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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Минай
0'
0:1
11' Гол
Вишневский Олег
13'

Ход матча

11'
0:1
Вишневский Олег
(Месхи Михаил)
Прогнозы 128
Колос Ковалёвка 85.9% (110)
X 7.8% (10)
Минай 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Минай
1.76
3.64
6.30
Все Коэффициенты
Новости
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
9
Кариока
Силва
49
Сичинава
Ника
7
Лысенко
Владимир
94
Пеньков
Герман
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
17
Кныш
Данило
23
Месхи
Михаил
6
Петрусенко
Aлександр
47
Мякушко
Сергей
7
Кулиев
Эльдар
52
Коваленко
Богдан
77
Вишневский
Олег
Колос Ковалёвка
Минай

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Минай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.12
Ильин Олег 2 0.12
Сичинава Ника 1 0.06
Черноморец Александр 1 0.06
Кариока Силва 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Чурко Вячеслав 1 0.06
Новак Евгений 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Нуриев Анатолий 1 0.06
Богданов Андрей 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.12
Ахмедзаде Рустам 2 0.12
Горин Олег 2 0.12
Байдал Антон 2 (1) 0.12
Селезнёв Евгений 1 0.06
Билоног Дмитрий 1 0.06
Кныш Данило 1 (1) 0.06
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кариока Силва 3 1
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Богданов Андрей 4 0
Петров Кирилл 4 0
Павловец Александр 4 0
Сичинава Ника 3 0
Золотов Николай 3 0
Черноморец Александр 3 0
Костишин Денис 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Задоя Евгений 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Кныш Данило 6 0
Ахмедзаде Рустам 4 1
Месхи Михаил 3 1
Селезнёв Евгений 4 0
Хахлев Алексей 4 0
Матич Мислав 4 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Кучер Даниил 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Горин Олег 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Семенко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
4
57%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
5
45%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
5
42%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

22
27
16 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
14%
3
11%
1-15
7
32%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
2
9%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2
Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 18 14 3 1 47 - 9 45
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 18 11 3 4 37 - 19 36
5. Ворскла Заявка 18 9 6 3 30 - 18 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 18 6 3 9 12 - 23 21
10. Металлист-1925 Заявка 18 6 1 11 17 - 29 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 18 4 5 9 14 - 30 17
13. Черноморец Од Заявка 18 3 5 10 20 - 40 14
14. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
15. Минай 1:0 Заявка 18 2 7 9 12 - 28 13
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 9 6 2 1 22 - 3 20
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 10 3 1 6 7 - 12 10
12. Черноморец Од Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
13. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Минай 1:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
15. Львов Заявка 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
7. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Минай 1:0 Заявка 9 1 2 6 4 - 16 5
16. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы 128
Колос Ковалёвка 85.9% (110)
X 7.8% (10)
Минай 6.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Минай
1.76
3.64
6.30
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Новости
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Минай онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Минай

Исход игры
Колос Ковалёвка
85.9% (110)
Ничья
7.8% (10)
Минай
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
13.6% (17)
Меньше
86.4% (108)
Обе команды забьют
Да
20% (25)
Нет
80% (100)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
64.8% (83)
2:1 Колос Ковалёвка
9.4% (12)
2:0 Колос Ковалёвка
8.6% (11)
1:1 Ничья
6.3% (8)
0:1 Минай
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Минай
1.6% (2)
3:2 Колос Ковалёвка
1.6% (2)
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Колос Ковалёвка
Минай

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