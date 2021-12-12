Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
0:1
11' ГолВишневский Олег
16' Желтая карточкаГорин Олег
19' Желтая карточкаМесхи Михаил
65' Желтая карточкаКулиев Эльдар
66' Желтая карточкаИльин Олег
82' Желтая карточкаКоваленко Богдан
87' Желтая карточкаКныш Данило
1:1
88' ПенальтиМилько Вадим
2:1
90' ГолЧерноморец Александр
Ход матча
11'
0:1
16'
19'
65'
66'
82'
87'
88'
1:1
90'
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
17
Кныш
Данило
23
Месхи
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
-
-
Главный тренер: Yaroslav Vyshnyak
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Нападающий
-
20 Roman Bodnya
-
Главный тренер: Igor Leonov
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Минай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.11
|Черноморец Александр
|2
|0.11
|Ильин Олег
|2
|0.11
|Сичинава Ника
|1
|0.06
|Нуриев Анатолий
|1
|0.06
|Кариока Силва
|1
|0.06
|Ренан Соарес
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|1
|0.06
|Новак Евгений
|1
|0.06
|Костишин Денис
|1
|0.06
|Милько Вадим
|1 (1)
|0.06
|Богданов Андрей
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|3
|0.17
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.11
|Горин Олег
|2
|0.11
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.11
|Селезнёв Евгений
|1
|0.06
|Билоног Дмитрий
|1
|0.06
|Кныш Данило
|1 (1)
|0.06
|Хахлев Алексей
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Месхи Михаил
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кариока Силва
|3
|1
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Петров Кирилл
|4
|0
|Павловец Александр
|4
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Костишин Денис
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Задоя Евгений
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|6
|1
|Кныш Данило
|7
|0
|Месхи Михаил
|4
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Хахлев Алексей
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Коваленко Богдан
|3
|0
|Горин Олег
|3
|0
|Петрусенко Aлександр
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Кучер Даниил
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
23
29
17 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
17%
3
10%
1-15
7
30%
5
17%
16-30
6
26%
5
17%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
2
9%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2
Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 9
|45
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 19
|36
|5.
|Ворскла
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|30 - 18
|33
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|14 - 23
|24
|9.
|Верес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|17 - 29
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 30
|17
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 40
|14
|14.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|15.
|Минай
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|12 - 30
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 3
|20
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|10.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|13.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 10
|12
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|14.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Минай
Исход игры
Колос Ковалёвка
85.9% (110)
Ничья
7.8% (10)
Минай
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
13.6% (17)
Меньше
86.4% (108)
Обе команды забьют
Да
20% (25)
Нет
80% (100)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
64.8% (83)
2:1 Колос Ковалёвка
9.4% (12)
2:0 Колос Ковалёвка
8.6% (11)
1:1 Ничья
6.3% (8)
0:1 Минай
3.1% (4)
1:2 Минай
1.6% (2)
3:2 Колос Ковалёвка
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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