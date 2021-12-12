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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
2:1
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
0:1
11' Гол
Вишневский Олег
16' Желтая карточка
Горин Олег
19' Желтая карточка
Месхи Михаил
65' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
66' Желтая карточка
Ильин Олег
82' Желтая карточка
Коваленко Богдан
87' Желтая карточка
Кныш Данило
1:1
88' Пенальти
Милько Вадим
2:1
90' Гол
Черноморец Александр
90'+6
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
69
Ильин
Олег
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
9
Кариока
Силва
49
Сичинава
Ника
7
Лысенко
Владимир
94
Пеньков
Герман
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
17
Кныш
Данило
23
Месхи
Михаил
6
Петрусенко
Aлександр
47
Мякушко
Сергей
7
Кулиев
Эльдар
52
Коваленко
Богдан
77
Вишневский
Олег
Колос Ковалёвка
Минай

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Минай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.11
Черноморец Александр 2 0.11
Ильин Олег 2 0.11
Сичинава Ника 1 0.06
Нуриев Анатолий 1 0.06
Кариока Силва 1 0.06
Ренан Соарес 1 0.06
Чурко Вячеслав 1 0.06
Новак Евгений 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Милько Вадим 1 (1) 0.06
Богданов Андрей 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 3 0.17
Ахмедзаде Рустам 2 0.11
Горин Олег 2 0.11
Байдал Антон 2 (1) 0.11
Селезнёв Евгений 1 0.06
Билоног Дмитрий 1 0.06
Кныш Данило 1 (1) 0.06
Хахлев Алексей 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Месхи Михаил 0 0
Коваленко Богдан 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кариока Силва 3 1
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Богданов Андрей 4 0
Петров Кирилл 4 0
Павловец Александр 4 0
Сичинава Ника 3 0
Золотов Николай 3 0
Черноморец Александр 3 0
Костишин Денис 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Задоя Евгений 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Ильин Олег 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 6 1
Кныш Данило 7 0
Месхи Михаил 4 1
Ахмедзаде Рустам 4 1
Селезнёв Евгений 4 0
Хахлев Алексей 4 0
Матич Мислав 4 0
Коваленко Богдан 3 0
Горин Олег 3 0
Петрусенко Aлександр 3 0
Гончар Игорь 2 0
Кучер Даниил 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Синегуб Олег 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Семенко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

23
29
17 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
17%
3
10%
1-15
7
30%
5
17%
16-30
6
26%
5
17%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0
Минай
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2
Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 18 14 3 1 47 - 9 45
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 18 11 3 4 37 - 19 36
5. Ворскла Заявка 18 9 6 3 30 - 18 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Колос Ковалёвка Заявка 18 7 3 8 14 - 23 24
9. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
10. Металлист-1925 Заявка 18 6 1 11 17 - 29 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 18 4 5 9 14 - 30 17
13. Черноморец Од Заявка 18 3 5 10 20 - 40 14
14. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
15. Минай Заявка 18 1 7 10 12 - 30 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 9 6 2 1 22 - 3 20
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
10. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
11. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
12. Черноморец Од Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
13. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
15. Львов Заявка 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
13. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
14. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
15. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
16. Минай Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Гончар Игорь уходит с поля. Векляк Богдан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Месхи Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Oleg Gorin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вишневский Олег бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 128
Колос Ковалёвка 85.9% (110)
X 7.8% (10)
Минай 6.3% (8)
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Где смотреть матч Колос Ковалёвка 2:1 Минай онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Минай

Исход игры
Колос Ковалёвка
85.9% (110)
Ничья
7.8% (10)
Минай
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
13.6% (17)
Меньше
86.4% (108)
Обе команды забьют
Да
20% (25)
Нет
80% (100)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
64.8% (83)
2:1 Колос Ковалёвка
9.4% (12)
2:0 Колос Ковалёвка
8.6% (11)
1:1 Ничья
6.3% (8)
0:1 Минай
3.1% (4)
1:2 Минай
1.6% (2)
3:2 Колос Ковалёвка
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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