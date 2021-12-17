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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ДАК
0:0
Перерыв

Стадион:
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Мойжиш Александр
28' Желтая карточка
Хахн Янош

Ход матча

21'
 
Мойжиш Александр
28'
Хахн Янош
 
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Ружомберок
2.23
4.00
5.00
Все Коэффициенты
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
14
Цыганик
Андрей
8
Димун
Милан
26
Шефер
Андраш
6
Балич
Андрия
7
Шарани
Зуберу
9
Хахн
Янош
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
99
Jakub
Luka
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
26
Мудры
Тимотей
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
ДАК
4-4-2
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

30 матчей

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
СГА
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.16
Хахн Янош 3 0.16
Шефер Андраш 3 0.16
Шарани Зуберу 3 0.16
Ламкель Зе Дидье 2 0.11
Крстович Никола 2 0.11
Балич Андрия 2 0.11
Тайво Абдулрахман 2 0.11
Кружляк Доминик 1 0.05
Димун Милан 1 0.05
Бескоровайный Данил 1 0.05
Муму Брахим 1 0.05
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.37
Кочан Матей 5 (4) 0.26
Масло Ян 4 0.21
Бренкус Адам 3 (1) 0.16
Бодя Мартин 2 0.11
Шефчик Самуэль 2 0.11
Такач Далибор 1 0.05
Герец Штефан 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Костадинов Тихомир 1 0.05
Мадленяк Матей 1 0.05
Мрва Марио 1 0.05
Допатер Михал 1 0.05
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Андрия 3 0
Димун Милан 3 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Хахн Янош 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Дивкович Марко 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Lucian Vera 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 5 0
Кочан Матей 4 0
Мадленяк Матей 4 0
Oliver Luteran 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Герец Штефан 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
6
35%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

24
30
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
6
25%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
7
29%
29%
7
23%
31-45
3
13%
8
27%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
3
13%
4
13%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0
ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 17 13 3 1 39 - 12 42
2. Спартак Трнава 17 12 3 2 27 - 8 39
3. Ружомберок 0:0 19 9 8 2 31 - 13 35
4. ДАК 0:0 19 9 5 5 24 - 19 32
5. Жилина 18 7 5 6 30 - 24 26
6. Середь 18 6 5 7 23 - 25 23
7. Сеница 18 5 6 7 19 - 26 21
8. Тренчин 18 5 5 8 27 - 30 20
9. Земплин 18 6 2 10 18 - 27 20
10. Татран Липтовски-Микулаш 18 4 3 11 20 - 37 15
11. Злате Моравце 18 3 6 9 19 - 33 15
12. Погронье 18 2 3 13 14 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 2 0 23 - 5 23
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 0:0 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Ружомберок 0:0 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Татран Липтовски-Микулаш 9 4 1 4 13 - 13 13
7. Жилина 9 4 1 4 16 - 12 13
8. Земплин 9 4 0 5 12 - 14 12
9. Сеница 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Тренчин 9 2 3 4 15 - 14 9
11. Злате Моравце 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 6 2 1 12 - 3 20
2. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Ружомберок 0:0 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Сеница 9 2 3 4 9 - 13 9
8. Земплин 9 2 2 5 6 - 13 8
9. Середь 9 1 4 4 8 - 15 7
10. Злате Моравце 9 2 1 6 10 - 22 7
11. Погронье 9 1 0 8 6 - 22 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 2 7 7 - 24 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Хахн Янош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Мойжиш Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Ружомберок
2.23
4.00
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:0 Ружомберок онлайн


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