Словакия: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: MOL Arena
21' Желтая карточкаМойжиш Александр
28' Желтая карточкаХахн Янош
Ход матча
21'
28'
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
19
Фабиш
Лукаш
99
Jakub
Luka
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
99 Jakub LukaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Struhar
История личных встреч
ДАК
Ружомберок
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
30 матчей
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|3
|0.16
|Хахн Янош
|3
|0.16
|Шефер Андраш
|3
|0.16
|Шарани Зуберу
|3
|0.16
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.11
|Крстович Никола
|2
|0.11
|Балич Андрия
|2
|0.11
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.11
|Кружляк Доминик
|1
|0.05
|Димун Милан
|1
|0.05
|Бескоровайный Данил
|1
|0.05
|Муму Брахим
|1
|0.05
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Веселовски Доминик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|7
|0.37
|Кочан Матей
|5 (4)
|0.26
|Масло Ян
|4
|0.21
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.16
|Бодя Мартин
|2
|0.11
|Шефчик Самуэль
|2
|0.11
|Такач Далибор
|1
|0.05
|Герец Штефан
|1
|0.05
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|Мрва Марио
|1
|0.05
|Допатер Михал
|1
|0.05
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Oliver Luteran
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Андрия
|3
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Хахн Янош
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|5
|0
|Кочан Матей
|4
|0
|Мадленяк Матей
|4
|0
|Oliver Luteran
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
6
35%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
2
12%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
24
30
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
6
25%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
7
29%
29%
7
23%
31-45
3
13%
8
27%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
3
13%
4
13%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0
ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|2.
|Спартак Трнава
|17
|12
|3
|2
|27 - 8
|39
|3.
|Ружомберок
|0:0
|19
|9
|8
|2
|31 - 13
|35
|4.
|ДАК
|0:0
|19
|9
|5
|5
|24 - 19
|32
|5.
|Жилина
|18
|7
|5
|6
|30 - 24
|26
|6.
|Середь
|18
|6
|5
|7
|23 - 25
|23
|7.
|Сеница
|18
|5
|6
|7
|19 - 26
|21
|8.
|Тренчин
|18
|5
|5
|8
|27 - 30
|20
|9.
|Земплин
|18
|6
|2
|10
|18 - 27
|20
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|18
|4
|3
|11
|20 - 37
|15
|11.
|Злате Моравце
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|12.
|Погронье
|18
|2
|3
|13
|14 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|2
|0
|23 - 5
|23
|2.
|Спартак Трнава
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|ДАК
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Ружомберок
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|Середь
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|7.
|Жилина
|9
|4
|1
|4
|16 - 12
|13
|8.
|Земплин
|9
|4
|0
|5
|12 - 14
|12
|9.
|Сеница
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Тренчин
|9
|2
|3
|4
|15 - 14
|9
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|5
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Погронье
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Ружомберок
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 8
|19
|4.
|ДАК
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|Жилина
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Сеница
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|8.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|9.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|10.
|Злате Моравце
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|11.
|Погронье
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|2