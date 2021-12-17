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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ДАК
0:0
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Мойжиш Александр
28' Желтая карточка
Хахн Янош
60' Желтая карточка
Димун Милан
90' Желтая карточка
Крстович Никола
90'+4
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
14
Цыганик
Андрей
8
Димун
Милан
26
Шефер
Андраш
6
Балич
Андрия
7
Шарани
Зуберу
9
Хахн
Янош
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
99
Jakub
Luka
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
26
Мудры
Тимотей
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
ДАК
4-4-2
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

30 матчей

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
СГА
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.16
Хахн Янош 3 0.16
Шефер Андраш 3 0.16
Шарани Зуберу 3 0.16
Ламкель Зе Дидье 2 0.11
Крстович Никола 2 0.11
Балич Андрия 2 0.11
Тайво Абдулрахман 2 0.11
Кружляк Доминик 1 0.05
Димун Милан 1 0.05
Бескоровайный Данил 1 0.05
Муму Брахим 1 0.05
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 7 0.37
Кочан Матей 5 (4) 0.26
Масло Ян 4 0.21
Бренкус Адам 3 (1) 0.16
Бодя Мартин 2 0.11
Шефчик Самуэль 2 0.11
Такач Далибор 1 0.05
Герец Штефан 1 0.05
Фабиш Лукаш 1 0.05
Костадинов Тихомир 1 0.05
Мадленяк Матей 1 0.05
Мрва Марио 1 0.05
Допатер Михал 1 0.05
Рымаренко Мартин 0 0
Oliver Luteran 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димун Милан 4 0
Балич Андрия 3 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Хахн Янош 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Крстович Никола 1 0
Дивкович Марко 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Lucian Vera 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 5 0
Кочан Матей 4 0
Мадленяк Матей 4 0
Oliver Luteran 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Крайчирик Иван 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Герец Штефан 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
6
35%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
4
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

24
30
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
6
25%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
7
29%
29%
7
23%
31-45
3
13%
8
27%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
3
13%
4
13%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0
ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 17 13 3 1 39 - 12 42
2. Спартак Трнава 17 12 3 2 27 - 8 39
3. Ружомберок 19 9 8 2 31 - 13 35
4. ДАК 19 9 5 5 24 - 19 32
5. Жилина 18 7 5 6 30 - 24 26
6. Середь 18 6 5 7 23 - 25 23
7. Сеница 18 5 6 7 19 - 26 21
8. Тренчин 18 5 5 8 27 - 30 20
9. Земплин 18 6 2 10 18 - 27 20
10. Татран Липтовски-Микулаш 18 4 3 11 20 - 37 15
11. Злате Моравце 18 3 6 9 19 - 33 15
12. Погронье 18 2 3 13 14 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 2 0 23 - 5 23
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Ружомберок 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Татран Липтовски-Микулаш 9 4 1 4 13 - 13 13
7. Жилина 9 4 1 4 16 - 12 13
8. Земплин 9 4 0 5 12 - 14 12
9. Сеница 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Тренчин 9 2 3 4 15 - 14 9
11. Злате Моравце 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 6 2 1 12 - 3 20
2. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 8 19
4. ДАК 9 4 2 3 10 - 8 14
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Сеница 9 2 3 4 9 - 13 9
8. Земплин 9 2 2 5 6 - 13 8
9. Середь 9 1 4 4 8 - 15 7
10. Злате Моравце 9 2 1 6 10 - 22 7
11. Погронье 9 1 0 8 6 - 22 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 2 7 7 - 24 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Хахн Янош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Мойжиш Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ДАК 0:0 Ружомберок онлайн


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