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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10500
Зандхаузен
0'
0:1
7' Гол
Теструт Паскаль
90'+6
1
Вольф
Рафаэль
5
Кларер
Кристоф
16
Неделку
Драгош
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
31
Зоботка
Марсель
22
Кутрис
Леонардо
8
Пётровски
Якуб
4
Танака
Ао
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
27
Зикер
Арне
19
Айдини
Басхким
30
Эшвайн
Александер
7
Суку
Себио
37
Теструт
Паскаль
Фортуна
3-3-2-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Зандхаузен

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:3
Б2
1:0
Б3
3:2
Б3
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 9 (3) 0.5
Нарей Халед 5 0.28
Боженик Роберт 2 0.11
Кларер Кристоф 2 0.11
Петерсон Кристофер 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Аппелькамп Синта 1 0.06
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 6 (1) 0.33
Хён Иммануэль 3 0.17
Суку Себио 2 0.11
Эшвайн Александер 2 0.11
Бахманн Яник 2 0.11
Жиров Александр 1 0.06
Зикер Арне 1 0.06
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.06
Рицмайер Марсель 1 0.06
Айдини Басхким 1 0.06
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Неделку Драгош 3 0
Клаус Феликс 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Танака Ао 2 0
Обердорф Тим 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 6 1
Ценга Эрик 5 0
Дикмайер Деннис 4 0
Эшвайн Александер 4 0
Хён Иммануэль 4 0
Диаките Умар 2 1
Суку Себио 3 0
Айдини Басхким 3 0
Бенсоп Чарлисон 2 0
Теструт Паскаль 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
19%
6
17%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
3
12%
6
17%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
8
31%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3
Зандхаузен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
4. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 17 8 3 6 21 - 23 27
8. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 17 7 1 9 20 - 22 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
7. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
8. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
9. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
14. Хайденхайм Заявка 8 3 0 5 8 - 15 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Зандхаузен онлайн


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