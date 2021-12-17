Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 10500
0:1
7' ГолТеструт Паскаль
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
60 Владение мячом, % 40
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
17
Ценга
Эрик
27
Зикер
Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Фортуна
Зандхаузен
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.5
|Нарей Халед
|5
|0.28
|Боженик Роберт
|2
|0.11
|Кларер Кристоф
|2
|0.11
|Петерсон Кристофер
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|6 (1)
|0.33
|Хён Иммануэль
|3
|0.17
|Суку Себио
|2
|0.11
|Эшвайн Александер
|2
|0.11
|Бахманн Яник
|2
|0.11
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Зикер Арне
|1
|0.06
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.06
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|Айдини Басхким
|1
|0.06
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Дикмайер Деннис
|4
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Хён Иммануэль
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Суку Себио
|3
|0
|Айдини Басхким
|3
|0
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
7
41%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
28%
76-90
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
26
35
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
19%
6
17%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
3
12%
6
17%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
8
31%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3
Зандхаузен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 23
|27
|8.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|20 - 22
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|10.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4