Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion Зрители: 8700
1:0
8' ГолБартельс Фин
2:0
29' ГолПорат Финн
3:0
45' ГолПихлер Бенедикт
56' Желтая карточкаЦирайс Филипп
56' Желтая карточкаТескер Штефан
80' Желтая карточкаПакарада Леарт
86' Желтая карточкаДиттген Макс
90' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
90' Желтая карточкаБеккер Финн
Ход матча
8'
1:0
29'
2:0
45'
3:0
56'
56'
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
46 Владение мячом, % 54
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
История личных встреч
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.33
|Меес Джошуа
|4
|0.22
|Бартельс Фин
|3
|0.17
|Порат Финн
|3
|0.17
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.11
|Скрибски Стивен
|2
|0.11
|Резе Фабиан
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|1
|0.06
|Корб Юлиан
|1
|0.06
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Стернер Йонас
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|14 (2)
|0.78
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.28
|Диттген Макс
|3
|0.17
|Макиенок Симон
|3
|0.17
|Пакарада Леарт
|2
|0.11
|Беккер Финн
|2
|0.11
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.11
|Хартель Марсель
|1
|0.06
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.06
|Ирвайн Джексон
|1
|0.06
|Байфус Марцель
|1
|0.06
|Медич Яков
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
15
18
12 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
10
24
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
20%
5
21%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
4
40%
5
21%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
60%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
24
37
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
3
13%
7
19%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
25%
6
16%
76-90
Пропущено
29
23
19 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
17%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
9
31%
5
22%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
7
30%
61-75
4
14%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 23
|27
|8.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|20 - 22
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|6.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|8.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|10.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4