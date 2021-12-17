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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8700
Санкт-Паули
0'
1:0
8' Гол
Бартельс Фин
2:0
29' Гол
Порат Финн
3:0
45' Гол
Пихлер Бенедикт
56' Желтая карточка
Цирайс Филипп
56' Желтая карточка
Тескер Штефан
80' Желтая карточка
Пакарада Леарт
86' Желтая карточка
Диттген Макс
90' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
90' Желтая карточка
Беккер Финн
90'+3
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
32
Стернер
Йонас
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
17
Киере
Даниэль-Кофи
30
Хартель
Марсель
9
Бургшталлер
Гвидо
34
Матанович
Игорь
Хольштайн Киль
4-5-1
Санкт-Паули
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.33
Меес Джошуа 4 0.22
Бартельс Фин 3 0.17
Порат Финн 3 0.17
Мюлинг Александер 2 (1) 0.11
Скрибски Стивен 2 0.11
Резе Фабиан 1 0.06
Арп Янн-Фите 1 0.06
Корб Юлиан 1 0.06
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Стернер Йонас 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 14 (2) 0.78
Киере Даниэль-Кофи 5 0.28
Диттген Макс 3 0.17
Макиенок Симон 3 0.17
Пакарада Леарт 2 0.11
Беккер Финн 2 0.11
Бухтманн Кристофер 2 0.11
Хартель Марсель 1 0.06
Цандер Лука-Милан 1 0.06
Джигала Адам 1 0.06
Ирвайн Джексон 1 0.06
Байфус Марцель 1 0.06
Медич Яков 0 0
Матанович Игорь 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Мюлинг Александер 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хартель Марсель 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Диттген Макс 1 0
Беккер Финн 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

15
18
12 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

10
24
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
20%
5
21%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
4
40%
5
21%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
60%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

24
37
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
3
13%
7
19%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
25%
6
16%
76-90

Пропущено

29
23
19 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
17%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
9
31%
5
22%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
7
30%
61-75
4
14%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
4. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 17 8 3 6 21 - 23 27
8. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 17 7 1 9 20 - 22 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
5. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
6. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
7. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
8. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
9. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
14. Хайденхайм Заявка 8 3 0 5 8 - 15 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Пихлер Бенедикт бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Порат Финн бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бартельс Фин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули онлайн


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