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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
1:0
Перерыв

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
7' Гол
Мюллер Томас

Ход матча

7'
Мюллер Томас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 157
Бавария 97.5% (153)
X 0.6% (1)
Вольфсбург 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вольфсбург
1.21
8.78
53.06
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
22
Рока
Марк
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
11
Штеффен
Ренато
7
Вальдшмидт
Лука
9
Вегхорст
Ваут
Бавария
4-2-3-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

30 матчей

96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
20 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

35 матчей

82.9%
8.6%
8.5%
29 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
31.4%
11.5%
20 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 18 (3) 1.06
Гнабри Серж 9 0.53
Мюллер Томас 5 0.29
Сане Лерой 4 0.24
Коман Кингсли 4 0.24
Киммих Йозуа 3 0.18
Мусиала Джамал 3 0.18
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.18
Горецка Леон 2 0.12
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.35
Нмеча Лукас 6 0.35
Баку Ридле 2 0.12
Руссийон Жером 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Вальдшмидт Лука 1 0.06
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
4%
1
10%
1-15
6
25%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
7
29%
29%
3
30%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

26
8
16 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
19%
3
38%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Забито

50
18
25 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
6
12%
4
22%
1-15
8
16%
3
17%
16-30
11
22%
0
0%
31-45
7
14%
4
22%
46-60
11
22%
4
22%
61-75
7
14%
3
17%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 14 1 2 53 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 16 11 1 4 39 - 23 34
3. Байер Л Заявка 16 8 4 4 39 - 26 28
4. Хоффенхайм Заявка 16 8 3 5 34 - 25 27
5. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 26 - 15 26
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
8. Унион Берлин Заявка 16 6 6 4 22 - 21 24
9. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 30 - 20 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 6 2 9 17 - 26 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 16 5 3 8 21 - 31 18
15. Аугсбург Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 1 1 14 13 - 49 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 9 8 0 1 26 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
13. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
14. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург 0:1 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
17. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 45'
    Сместился с фланга к линии штрафной Левандовски и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Лакруа.
  • 44'
    Долго катают у чужой штрафной игроки "Баварии", но до опасных моментов дело давно не доходит.
  • 43'
    Пробивал Вегхорст по воротам после заброса с фланга от Арнольда, но мяч полетел точно в руки Нойеру.
  • 42'
    Мог убегать в штрафную соперника Сане после заброса от Юпамекано, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
  • 41'
    Забросил Мусиала в штрафную, куда на всех парах врывался Сане, но в последний момент перехватил сферу Брукс.
  • 40'
    Оторвался от опеки Дэвис и низом отдавал в штрафную на ход Левандовски, но в подкате перехватил мяч Лакруа.
  • 39'
    Низом покатил Вальдшмит в штрафную на ход Вегхорсту, но тот в борьбе с Юпамекано махнул мимо мяча.
  • 38'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Дэвис и вторым касанием пробил намного выше перекладины. 
  • 37'
    Мягко забросил в штрафную Сане на ход Левандовски, но тому пробить в борьбе силовой не позволил Брукс.
  • 36'
    С фланга сместился в центр штрафной Левандовски и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Борнаув.
  • 35'
    Дэвис покатил низом в штрафную под удар Мюллеру, но тот в последний момент проскочил мимо мяча.
  • 34'
    В центре поля получил по ногам Мюллер в подкате от Арнольда. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Баварии".
  • 33'
    По флангу от соперника оторвался Герхардт и прострелил в центр штрафной, где в падении пробил Вегхорст, но не попал в створ ворот.
  • 32'
    Низом отдавал Мусиала в центр штрафной на ход Сане, но грамотно сыграл в отборе Лакруа и перехватил мяч.
  • 31'
    Прорвался по левому флангу Дэвис и покатил в центр на Мусиалу, но перехватил мяч в последний момент Борнаув.
  • 30'
    Мюллер снова пробивал по воротам после паса от Сане, но точности ему не хватило. Мяч полетел выше ворот.
  • 29'
    Дэвис с фланга отдавал в центр штрафной на Мюллера, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 27'
    Теперь уже пробил головой Левандовски с линии вратарской после скидки от Гнабри, но мяч стал легкой добычей для голкипера. 
  • 26'
    С фланга прострелил в центр штрафной Эрнандес на ход Левандовски, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 25'
    Ушел от соперника финтом на фланге Мусиала и пробил по воротам, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.
  • 24'
    Забрасывал в штрафную соперника Штеффен на ход Вегхорсту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Павар.
  • 23'
    Пробивал с дальней дистанции по воротам Мусиала, но спокойно Кастельс отбил мяч кулаками в сторону.
  • 22'
    Убежал по флангу на скорости Павар и навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кастельс и забрал мяч в руки.
  • 21'
    На фланге Дэвис получил в подкате по ногам от Штеффена, штрафной удар в пользу мюнхенцев назначил судья.
  • 19'
    Мягко забросил в штрафную соперника Дэвис на ход Роке, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Брукс.
  • 18'
    С угла поля навес исполнял Гнабри на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником пробил крайне неточно.
  • 17'
    В центре поля грамотно подставился Сане и вынудил нарушить правила Баку. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
  • 16'
    С правого фланга низом отдавал Гнабри под удар Мусиала, но выстрел последнего оказался крайне неточным.
  • 15'
    Проникающий пас исполнял в штрафную Гнабри на ход Сане, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Борнаув.
  • 14'
    С фланга покатил Баку в центр под удар Штеффену, но выстрел с лету последнего заблокировал защитник.
  • 13'
    С правого фланга навесил Гнабри в центр штрафной, но здесь головой до мяча не дотянулся Левандовски в борьбе с Лакруа.
  • 11'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сане и пробил в ближний угол. Кастельс вновь отбил перед собой, но добивание Левандовски оказалось неточным.
  • 10'
    С угла поля навесил Арнольд на ближнюю штангу, где выиграл верх Лакруа и пробил головой, но мяч полетел немного неточно.
  • Опасный момент
    9'
    Выскакивал Вегхорст один на один с голкипером после паса от Арнольда, но переиграть в ближнем бою Нойера не удалось форварду. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Томас Мюллер! Выиграл подбор у чужой штрафной Мусиала и покатил поперек на Гнабри, который пробил в нижний угол. Кастельс в прыжке отбил перед собой, но точно на Мюллера, который добивал уже в пустые ворота.
  • 7'
    Перед чужой штрафной Сане получил по ногам от Лакруа. Судья был рядом и назначил опасный стандарт для "Баварии".
  • 6'
    Низом прострелил в штрафную соперника Дэвис на ход Левандовски, но того опередил Брукс и вынес мяч подальше. 
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Мусиала в подкате от Штеффена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 4'
    Забрасывал с фланга Павар на ход Сане, который врывался в штрафную, но не удалось ему догнать сферу в пределах поля.
  • 3'
    Забрасывал в штрафную соперника Арнольд на ход Вегхорсту, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Юпамекано.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 1:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Бавария 1:0 Вольфсбург

Исход игры
Бавария
97.5% (153)
Ничья
0.6% (1)
Вольфсбург
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.83% (107)
Меньше
25.17% (36)
Обе команды забьют
Да
54.55% (78)
Нет
45.45% (65)
Популярный счёт
3:1 Бавария
35.7% (56)
2:0 Бавария
22.3% (35)
3:0 Бавария
15.9% (25)
2:1 Бавария
5.1% (8)
4:1 Бавария
5.1% (8)
4:0 Бавария
1.9% (3)
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Бавария
Вольфсбург

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