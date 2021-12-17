Мог убегать в штрафную соперника Сане после заброса от Юпамекано, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

Пробивал Вегхорст по воротам после заброса с фланга от Арнольда, но мяч полетел точно в руки Нойеру.

Долго катают у чужой штрафной игроки "Баварии", но до опасных моментов дело давно не доходит.

Сместился с фланга к линии штрафной Левандовски и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Лакруа.

Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

41' Забросил Мусиала в штрафную, куда на всех парах врывался Сане, но в последний момент перехватил сферу Брукс.

40' Оторвался от опеки Дэвис и низом отдавал в штрафную на ход Левандовски, но в подкате перехватил мяч Лакруа.

39' Низом покатил Вальдшмит в штрафную на ход Вегхорсту, но тот в борьбе с Юпамекано махнул мимо мяча.

38' Выиграл подбор у штрафной соперника Дэвис и вторым касанием пробил намного выше перекладины.

37' Мягко забросил в штрафную Сане на ход Левандовски, но тому пробить в борьбе силовой не позволил Брукс.

36' С фланга сместился в центр штрафной Левандовски и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Борнаув.

35' Дэвис покатил низом в штрафную под удар Мюллеру, но тот в последний момент проскочил мимо мяча.

34' В центре поля получил по ногам Мюллер в подкате от Арнольда. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Баварии".

33' По флангу от соперника оторвался Герхардт и прострелил в центр штрафной, где в падении пробил Вегхорст, но не попал в створ ворот.

32' Низом отдавал Мусиала в центр штрафной на ход Сане, но грамотно сыграл в отборе Лакруа и перехватил мяч.

31' Прорвался по левому флангу Дэвис и покатил в центр на Мусиалу, но перехватил мяч в последний момент Борнаув.

30' Мюллер снова пробивал по воротам после паса от Сане, но точности ему не хватило. Мяч полетел выше ворот.

29' Дэвис с фланга отдавал в центр штрафной на Мюллера, но выстрел последнего заблокировал защитник.

27' Теперь уже пробил головой Левандовски с линии вратарской после скидки от Гнабри, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

26' С фланга прострелил в центр штрафной Эрнандес на ход Левандовски, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

25' Ушел от соперника финтом на фланге Мусиала и пробил по воротам, но сфера угодила в сетку с внешней стороны ворот.

24' Забрасывал в штрафную соперника Штеффен на ход Вегхорсту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Павар.

23' Пробивал с дальней дистанции по воротам Мусиала, но спокойно Кастельс отбил мяч кулаками в сторону.

22' Убежал по флангу на скорости Павар и навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кастельс и забрал мяч в руки.

21' На фланге Дэвис получил в подкате по ногам от Штеффена, штрафной удар в пользу мюнхенцев назначил судья.

19' Мягко забросил в штрафную соперника Дэвис на ход Роке, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Брукс.

18' С угла поля навес исполнял Гнабри на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником пробил крайне неточно.

17' В центре поля грамотно подставился Сане и вынудил нарушить правила Баку. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

16' С правого фланга низом отдавал Гнабри под удар Мусиала, но выстрел последнего оказался крайне неточным.

15' Проникающий пас исполнял в штрафную Гнабри на ход Сане, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Борнаув.

14' С фланга покатил Баку в центр под удар Штеффену, но выстрел с лету последнего заблокировал защитник.

13' С правого фланга навесил Гнабри в центр штрафной, но здесь головой до мяча не дотянулся Левандовски в борьбе с Лакруа.

11' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сане и пробил в ближний угол. Кастельс вновь отбил перед собой, но добивание Левандовски оказалось неточным.

10' С угла поля навесил Арнольд на ближнюю штангу, где выиграл верх Лакруа и пробил головой, но мяч полетел немного неточно.

9' Выскакивал Вегхорст один на один с голкипером после паса от Арнольда, но переиграть в ближнем бою Нойера не удалось форварду.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Томас Мюллер! Выиграл подбор у чужой штрафной Мусиала и покатил поперек на Гнабри, который пробил в нижний угол. Кастельс в прыжке отбил перед собой, но точно на Мюллера, который добивал уже в пустые ворота.

7' Перед чужой штрафной Сане получил по ногам от Лакруа. Судья был рядом и назначил опасный стандарт для "Баварии".

6' Низом прострелил в штрафную соперника Дэвис на ход Левандовски, но того опередил Брукс и вынес мяч подальше.

5' В центре поля получил по ногам Мусиала в подкате от Штеффена. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

4' Забрасывал с фланга Павар на ход Сане, который врывался в штрафную, но не удалось ему догнать сферу в пределах поля.

3' Забрасывал в штрафную соперника Арнольд на ход Вегхорсту, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Юпамекано.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.